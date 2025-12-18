Szappanos Péter: Minden mérkőzést megbecsülök, örülök, hogyha védhetek
– Az esztendő utolsó mérkőzésén szombaton a listavezető ETO FC vendégei lesznek az NB I-ben. Örül, hogy rangadóval búcsúznak a szezontól?
– Abból a szempontból nem bánom, mert így biztosan senkinek sem lesz gondja a motivációval – válaszolta lapunknak Szappanos Péter, a Puskás Akadémia 35 éves, kétszeres válogatott kapusa. – Valljuk be, négy nappal karácsony előtt kihívás pályára lépni és tökéletesen megtartani a motivációt. Azzal, hogy a listavezetőhöz megyünk, ez a probléma szerintem megoldódott.
– Kell-e tartaniuk a győriektől?
– Az ETO taktikailag az egyik legjobban felkészült csapat, ráadásul jó formában van, biztos vagyok benne, hogy szoros meccs lesz. Én kifejezetten szeretek rangadón futballozni, ilyenkor szerintem mindenki a megszokottnál jobban készül. Ugyanakkor nem bántam volna, ha több olyan mérkőzésünk van az ősszel, amelyen nem kell izgulnunk a hajrában, legutóbb a Diósgyőr ellen is hátrányba kerültünk, nulla-egyről kellett fordítanunk.
– A hosszú szezon végén mi a nehezebb: szellemileg vagy erőnlétileg frissnek maradni?
– Talán szellemileg. Sohasem keresek kifogásokat, ilyenkor, december közepén sem, nem leszek már fiatalabb, minden mérkőzést megbecsülök, örülök, ha védhetek. Ezúttal néhány nappal karácsony előtt kell pályára lépnünk, tavaly Szaúd-Arábiában, az akkori csapatommal pedig január elsején játszottunk felkészülési mérkőzést. Ebből a szempontból nincs különbség, januárban is ugyanúgy felkel a nap. Össze kell szorítanunk a fogunkat, és bármennyire is ott van a gondolatokban az ünnepi időszak, félre kell tennünk, az utolsó pillanatig koncentráltnak kell maradni.
– Karácsonykor készít töltött káposztát?
– A konyha a feleségem felségterülete, de ha kell, természetesen segítek. Ilyenkor hozzánk jön a család, van teendő otthon, de azért hagynak pihenni is.
– Ami már csak azért sem árt, mert sok idejük nem lesz lazítani.
– Január harmadikán már orvosi felmérésen veszünk részt, másnap meg elutazunk a spanyolországi edzőtáborba. De ezzel most még tényleg nem foglalkozunk, szeretnénk a lehető legjobban teljesíteni az ETO elleni mérkőzésen. Rendkívül sűrű a mezőny a tabella elején, fontos lenne az élbolyban maradni.
– Július végén írt alá a Puskás Akadémiához. Néhány hónap elteltével hogy érzi, jó döntés volt?
– Viszonylag gyorsan sikerült beilleszkednem. Az életkoromból és a személyiségemből fakadóan is könnyen veszem ezeket az akadályokat, a Puskás Akadémia öltözőjében is hamar megtaláltam a helyemet. Élvezem a közös munkát a kapusedzőnkkel, Balajcza Szabolccsal, és talán mondhatom, az ősszel voltak kifejezetten jó mérkőzéseim is, talán hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez.
– Az idei utolsó forduló előtt hogyan értékeli csapata őszét?
– Júliusban kerültem a klubba, viccesen mondhatnám, amint megérkeztem, máris hullámvölgybe kerültünk. De pozitívum, hogy a nehéz időszakot átvészelve visszakapaszkodtunk, tapadunk a dobogón álló csapatokra, négy pontra vagyunk az első helyezett ETO-tól. Az elmúlt két hónap már rendben volt, s bár néhány meccsünkből többet is kihozhattunk volna, összességében nincs okunk panaszkodni.
– Mit gondol, ebben az évadban is odaérhet a végén a dobogóra a Puskás Akadémia?
– Az utolsó három-négy forduló dönthet. Szerintem szoros lesz a bajnoki hajrá, különösen akkor, ha a Ferencváros ennyit botlik. Résen kell lennünk.
A 18. FORDULÓ PROGRAMJA
Péntek
20.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombat
13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|1. ETO FC
17
9
5
3
34–17
+17
32
|2. Ferencvárosi TC
17
9
4
4
34–18
+16
31
|3. Debreceni VSC
17
9
4
4
26–20
+6
31
|4. Paksi FC
17
8
6
3
37–25
+12
30
|5. Puskás Akadémia
17
8
4
5
24–21
+3
28
|6. Kisvárda
17
7
3
7
21–29
–8
24
|7. Zalaegerszegi TE
17
6
5
6
28–25
+3
23
|8. MTK Budapest
17
6
2
9
32–36
–4
20
|9. Újpest FC
17
5
4
8
25–31
–6
19
|10. Diósgyőri VTK
17
4
6
7
24–29
–5
18
|11. Nyíregyháza Spartacus
17
3
5
9
18–32
–14
14
|12. Kazincbarcika
17
3
2
12
16–36
–20
11