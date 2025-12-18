Nemzeti Sportrádió

Szappanos Péter: Minden mérkőzést megbecsülök, örülök, hogyha védhetek

2025.12.18. 09:18
Szappanos Péter (Fotó: Czinege Melinda)
Az NB I-ben első helyezett ETO FC elleni rangadóval zárja az őszi szezont a Puskás Akadémia. Szappanos Péter, a felcsútiak kapusa tudja, karácsony előtt is é­lesnek kell maradni, szerinte a tavasszal szoros lesz a bajnoki címért zajló verseny befutója.

– Az esztendő utolsó mérkőzésén szombaton a listavezető ETO FC vendégei lesznek az NB I-ben. Örül, hogy rangadóval búcsúznak a szezontól?
– Abból a szempontból nem bánom, mert így biztosan senkinek sem lesz gondja a motivációval – válaszolta lapunknak Szappanos Péter, a Puskás Akadémia 35 éves, kétszeres válogatott kapusa. – Valljuk be, négy nappal karácsony előtt kihívás pályára lépni és tökéletesen megtartani a motivációt. Azzal, hogy a listavezetőhöz megyünk, ez a probléma szerintem megoldódott.

– Kell-e tartaniuk a győriektől?
– Az ETO taktikailag az egyik legjobban felkészült csapat, ráadásul jó formában van, biztos vagyok benne, hogy szoros meccs lesz. Én kifejezetten szeretek rangadón futballozni, ilyenkor szerintem mindenki a megszokottnál jobban készül. Ugyanakkor nem bántam volna, ha több olyan mérkőzésünk van az ősszel, amelyen nem kell izgulnunk a hajrában, legutóbb a Diósgyőr ellen is hátrányba kerültünk, nulla-egyről kellett fordítanunk.

– A hosszú szezon végén mi a nehezebb: szellemileg vagy erőnlétileg frissnek maradni?
– Talán szellemileg. Sohasem keresek kifogásokat, ilyenkor, december közepén sem, nem leszek már fiatalabb, minden mérkőzést megbecsülök, örülök, ha védhetek. Ezúttal néhány nappal karácsony előtt kell pályára lépnünk, tavaly Szaúd-Arábiában, az akkori csapatommal pedig január elsején játszottunk felkészülési mérkőzést. Ebből a szempontból nincs különbség, januárban is ugyanúgy felkel a nap. Össze kell szorítanunk a fogunkat, és bármennyire is ott van a gondolatokban az ünnepi időszak, félre kell tennünk, az utolsó pillanatig koncentráltnak kell maradni.

– Karácsonykor készít töltött káposztát?
– A konyha a feleségem felségterülete, de ha kell, természetesen segítek. Ilyenkor hozzánk jön a család, van teendő otthon, de azért hagynak pihenni is.

Szappanos Péter magabiztos és bátor játékára szombaton Győrben is nagy szüksége lesz a Puskás Akadémiának (Fotó: Kovács Péter)

– Ami már csak azért sem árt, mert sok idejük nem lesz lazítani.
– Január harmadikán már orvosi felmérésen veszünk részt, másnap meg elutazunk a spanyolországi edzőtáborba. De ezzel most még tényleg nem foglalkozunk, szeretnénk a lehető legjobban teljesíteni az ETO elleni mérkőzésen. Rendkívül sűrű a mezőny a tabella elején, fontos lenne az élbolyban maradni.

– Július végén írt alá a Puskás Akadémiához. Néhány hónap elteltével hogy érzi, jó döntés volt?
– Viszonylag gyorsan sikerült beilleszkednem. Az életkoromból és a személyiségemből fakadóan is könnyen veszem ezeket az akadályokat, a Puskás Akadémia öltözőjében is hamar megtaláltam a helyemet. Élvezem a közös munkát a kapusedzőnkkel, Balajcza Szabolccsal, és talán mondhatom, az ősszel voltak kifejezetten jó mérkőzéseim is, talán hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez.

– Az idei utolsó forduló előtt hogyan értékeli csapata őszét?
– Júliusban kerültem a klubba, viccesen mondhatnám, amint megérkeztem, máris hullámvölgybe kerültünk. De pozitívum, hogy a nehéz időszakot átvészelve visszakapaszkodtunk, tapadunk a dobogón álló csapatokra, négy pontra vagyunk az első helyezett ETO-tól. Az elmúlt két hónap már rendben volt, s bár néhány meccsünkből többet is kihozhattunk volna, összességében nincs okunk panaszkodni.

– Mit gondol, ebben az évadban is odaérhet a végén a dobogóra a Puskás Akadémia?
– Az utolsó három-négy forduló dönthet. Szerintem szoros lesz a bajnoki hajrá, különösen akkor, ha a Ferencváros ennyit botlik. Résen kell lennünk.

A 18. FORDULÓ PROGRAMJA
Péntek
20.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombat
13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. ETO FC

17

9

5

3

34–17

+17

32

  2. Ferencvárosi TC

17

9

4

4

34–18

+16

31

  3. Debreceni VSC

17

9

4

4

26–20

+6

31

  4. Paksi FC

17

8

6

3

37–25

+12

30

  5. Puskás Akadémia

17

8

4

5

24–21

+3

28

  6. Kisvárda

17

7

3

7

21–29

–8

24

  7. Zalaegerszegi TE

17

6

5

6

28–25

+3

23

  8. MTK Budapest

17

6

2

9

32–36

–4

20

  9. Újpest FC

17

5

4

8

25–31

–6

19

10. Diósgyőri VTK

17

4

6

7

24–29

–5

18

11. Nyíregyháza Spartacus

17

3

5

9

18–32

–14

14

12. Kazincbarcika

17

3

2

12

16–36

–20

11

 

 

