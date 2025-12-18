„Két lábbal a földön maradtam” – Gáncs-Pető Máté a válogatott „kísérleti” keretében

IGENCSAK MEGVÁLTOZOTT Gáncs-Pető Máté élete az elmúlt egy évben, az akadémiáról felkerülve egyre többet játszik a bajnoki címvédő One Veszprém HC férfi kézilabdacsapatában, melynek edzője, Xavier Pascual egyre inkább számít rá. A fiatal balszélső tehetségét kiszúrta a magyar válogatott szakmai stábja is, Chema Rodríguez szövetségi kapitány behívta a legutóbbi összetartásra azokkal együtt, akik a jövőben bekerülhetnek a csapatba.

„Sok minden más lett azzal, hogy olyan profi felnőttcsapathoz kerültem, amely itthon a bajnoki címért küzd és nemzetközi porondon is szerepel. Teljesen más az utánpótláshoz és a másodosztályhoz képest, ahol eddig szerepeltem – mondta a Nemzeti Sportnak a 18 éves játékos, aki még középiskolába jár. – Kicsit nehezebb összeegyeztetni az edzéseket a sulival, de igyekszem a lehető legjobban átvészelni ezt az időszakot, különösen a félév végét, most nehezebb volt, hogy félévi jegyeket kellett szereznem.”

Gáncs-Pető Máté ebben az idényben vált a felnőttkeret állandó tagjává Veszprémben, amit a számok is jól mutatnak, 13 bajnoki fordulóból 11 mérkőzésen lépett pályára, 43 gólt szerzett, amivel csapata negyedik legeredményesebb játékosa Nedim Remili (62), Ivan Martinovic (50) és az őt csak kevesebb lejátszott meccsel megelőző Bjarki Már Elísson (43) mögött. Azonban nemcsak a statisztika mutatja azt, hogy szintet lépett, ő maga is érzi ezt.

Fotó: Szabó Miklós

„Mindenben fejlődtem, a legtöbbet talán mentálisan és technikailag. Fizikailag is, de abban még bőven van hova erősödnöm, hogy megálljam a helyemet a felnőttek között is – fogalmazott a játékos. – A mentális részét kiemelném, aminek egyik oka az, hogy több játéklehetőséget kapok, olyan szorosabb meccseken is, amelyeknek döntetlen is lehet a vége. Már a Bajnokok Ligájában is számítottak rám, ami szintén jó hatással van, nagyobb lett az önbizalmam, de attól, hogy az elmúlt évben ennyi minden megváltozott, még két lábbal a földön maradtam. Jól tudom kezelni a helyzetet, és ha rajtam múlik, így is marad.”

A magyar felnőttválogatottba most hívták be először, ő is helyet kapott a hatnapos összetartáson, ezzel kitárult egy ajtó, a jövőben ő is megküzdhet a helyéért a csapatban. Gyors fejlődését nézve számítani lehetett a meghívóra, de kissé meglepődött, mikor a csapat technikai vezetője (egyben fizioterapeutája, szíve-lelke-mindenese), Szikra-Mezey Csaba felhívta, hogy számítanak rá.

„Nagyon jó érzés fogott el a hívása után, hiszen azért is dolgoztam, hogy egyszer majd a felnőttválogatottban szerepelhessek – tette hozzá. – Erőt ad, motivál, remélem, eljön az az idő is, amikor tétmérkőzésen léphetek pályára. Bár év vége van, sokat edzettünk, a fáradtság ilyenkor nem számít, mindenki felszívta magát, hogy megmutassa, mit tud. Nekem új még a közeg, de nagyon jó a társaság, örülök, hogy ennyi játékost megismerhettem közelebbről.”