Főnixmadárként támadt fel Hugo Ekitiké
Küzdelmes az élet a Liverpoolnál, de a rengeteg nehézség közepette akadnak kapaszkodók is. Szoboszlai Dominik állandó jó teljesítményéhez leginkább Hugo Ekitiké formája párosítható, még úgy is, hogy a nyáron szerződtetett francia csatárnak akadtak kevésbé jól sikerült mérkőzései.
Ekitiké 79 millió font ellenében költözött a nyáron Liverpoolba Frankfurtból, és az első három mérkőzésén egyaránt betalált. Ekkor már tudni lehetett, hogy jelentős konkurenciát kap a kezdőbe kerülésért – ha Arne Slot menedzser nem két csatárral állítja ki a csapatot –, Alexander Isak ugyanis 125 millió fontos klub- és Premier League-rekordért írt alá az átigazolási piac hajrájában, igaz, a nyarat önkéntes sztrájkolással töltötte még a Newcastle kötelékében, így a komplett alapozást kihagyta, bizonyítási időhöz juttatva Ekitikét. Csakhogy a francia csatár lendülete megtört, miután a Southampton elleni Ligakupa-meccsen szerzett győztes gólját mezlevétellel ünnepelte, és megkapta a második sárga lapját, majd az ezzel járó egymeccses eltiltást.
Természetesen nem szabad az ő nyakába varrni, de épp azon a mérkőzésen, a Crystal Palace elleni bajnokin kezdődött a Liverpool őszi vesszőfutása. Isak akkor kezdett először az idényben, és persze nem sok vizet zavart, majd hiába tért vissza a folytatásban Ekitiké, a fáziskimaradás őt és a csapatot is kisiklatta. A csatár sorozatban nyolc fordulón át maradt gólképtelen, ami ugyan némiképp csalóka, mert csak háromszor volt kezdő, mégis bizonyítja a saját hullámvölgyét is. Az előző két bajnokin viszont főnixmadárként támadt fel hamvaiból: előbb a Leeds, majd a Brighton ellen is duplázott, és amíg az előbbi mérkőzés után elmaradt az elismerés (a Liverpool előbb a kétgólos előnyét herdálta el, majd hiába szerezte vissza a vezetést Szoboszlai találatával, a hazaiak az utolsó pillanatban egyenlítettek), utóbbit követően már megkapta a nagyon is kijáró ünneplést, és immár Szoboszlai Dominikkal együtt a csapat húzóemberének tartják.
A fontosságát a számok is tökéletesen alátámasztják. Ekitiké hét gólt szerzett a Liverpoolban az első tíz olyan Premier League-meccsén, amelyeken kezdőként kapott szerepet – a klub történetében ennél többet (nyolcat) csak Daniel Sturridge ért el, Mohamed Szalah szintén hétig jutott, Robbie Fowler és Sadio Mané pedig hatig. A francia csatár könyörtelen befejezőnek bizonyul: hét bajnoki gólja 4.4-es xG-ből született, a lövéseiből 23 százalékban lett gól. A Premier League-ben azok közül, akik legalább 500 percet játszottak, csak Erling Haaland büszkélkedhet jobb, nem tizenegyesből szerzett gól/90 perc mutatóval. Ha ellépünk a találatoktól, megvizsgálva az egyéb játékelemeket, azt látjuk, hogy a PL középcsatárai közül csak Joao Pedro vállal több cselezést meccsenként, és csak Haaland, illetve a nottinghami Igor Jesus lő többet nála. Nem véletlen, hogy az említett tíz bajnoki közül, amelyeken kezdett, a Liverpool hetet megnyert, az ötből, amikor nem volt kezdő, csak egyet.
„A legtöbben Hugo góljaira figyelnek, amelyek persze roppant fontosak, de én mást is látok: hétről hétre erősebb lesz – fogalmazott Ekitikével kapcsolatban Arne Slot a klub hivatalos csatornájának a Brighton elleni meccs után. – Egyre nehezebb elvenni tőle a labdát, és egyre több energiája van futni, labdával és labda nélkül.”
A hétvégén újabb nehéz erőpróba vár a Liverpoolra, a címvédő a Tottenham otthonában lép pályára szombaton, és előfordulhat, hogy két húzóembere közül a bokasérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominikra nem számíthat.
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
SZOMBAT
13.30: Newcastle United–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland
16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)
|1. Arsenal
16
11
3
2
30–10
+20
36
|2. Manchester City
16
11
1
4
38–16
+22
34
|3. Aston Villa
16
10
3
3
25–17
+8
33
|4. Chelsea
16
8
4
4
27–15
+12
28
|5. Crystal Palace
16
7
5
4
20–15
+5
26
|6. Manchester United
16
7
5
4
30–26
+4
26
|7. Liverpool
16
8
2
6
26–24
+2
26
|8. Sunderland
16
7
5
4
19–17
+2
26
|9. Everton
16
7
3
6
18–19
–1
24
|10. Brighton & Hove Albion
16
6
5
5
25–23
+2
23
|11. Tottenham
16
6
4
6
25–21
+4
22
|12. Newcastle
16
6
4
6
21–20
+1
22
|13. Bournemouth
16
5
6
5
25–28
–3
21
|14. Fulham
16
6
2
8
23–26
–3
20
|15. Brentford
16
6
2
8
22–25
–3
20
|16. Nottingham Forest
16
5
3
8
17–25
–8
18
|17. Leeds United
16
4
4
8
20–30
–10
16
|18. West Ham
16
3
4
9
19–32
–13
13
|19. Burnley
16
3
1
12
18–33
–15
10
|20. Wolverhampton
16
–
2
14
9–35
–26
2