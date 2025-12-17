Nemzeti Sportrádió

Főnixmadárként támadt fel Hugo Ekitiké

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
• Liverpool
Vágólapra másolva!
2025.12.17. 09:56
null
Hugo Ekitiké (22) huszonhárom tétmeccsen szerepelve tíz gólt szerzett eddig a Liverpoolban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Hugo Ekitiké Liverpool angol labdarúgás Premier League
A magyar válogatott csapatkapitányának stabil formája mellé az utóbbi két mérkőzésen a francia csatár teljesítménye is felzárkózott – Hugo Ekitiké jól kezdte az idényt, de a jelek szerint most jön csak igazán lendületbe.

Küzdelmes az élet a Liverpoolnál, de a rengeteg nehézség közepette akadnak kapaszkodók is. Szoboszlai Dominik állandó jó teljesítményéhez leginkább Hugo Ekitiké formája párosítható, még úgy is, hogy a nyáron szerződtetett francia csatárnak akadtak kevésbé jól sikerült mérkőzései.

Ekitiké 79 millió font ellenében költözött a nyáron Liverpoolba Frankfurtból, és az első három mérkőzésén egyaránt betalált. Ekkor már tudni lehetett, hogy jelentős konkurenciát kap a kezdőbe kerülésért – ha Arne Slot menedzser nem két csatárral állítja ki a csapatot –, Alexander Isak ugyanis 125 millió fontos klub- és Premier League-rekordért írt alá az átigazolási piac hajrájában, igaz, a nyarat önkéntes sztrájkolással töltötte még a Newcastle kötelékében, így a komplett alapozást kihagyta, bizonyítási időhöz juttatva Ekitikét. Csakhogy a francia csatár lendülete megtört, miután a Southampton elleni Ligakupa-meccsen szerzett győztes gólját mezlevétellel ünnepelte, és megkapta a második sárga lapját, majd az ezzel járó egymeccses eltiltást.

Természetesen nem szabad az ő nyakába varrni, de épp azon a mérkőzésen, a Crystal Palace elleni bajnokin kezdődött a Liverpool őszi vesszőfutása. Isak akkor kezdett először az idényben, és persze nem sok vizet zavart, majd hiába tért vissza a folytatásban Ekitiké, a fáziskimaradás őt és a csapatot is kisiklatta. A csatár sorozatban nyolc fordulón át maradt gólképtelen, ami ugyan némiképp csalóka, mert csak háromszor volt kezdő, mégis bizonyítja a saját hullámvölgyét is. Az előző két bajnokin viszont főnixmadárként támadt fel hamvaiból: előbb a Leeds, majd a Brighton ellen is duplázott, és amíg az előbbi mérkőzés után elmaradt az elismerés (a Liverpool előbb a kétgólos előnyét herdálta el, majd hiába szerezte vissza a vezetést Szoboszlai találatával, a hazaiak az utolsó pillanatban egyenlítettek), utóbbit követően már megkapta a nagyon is kijáró ünneplést, és immár Szoboszlai Dominikkal együtt a csapat húzóemberének tartják.

A fontosságát a számok is tökéletesen alátámasztják. Ekitiké hét gólt szerzett a Liverpoolban az első tíz olyan Premier League-meccsén, amelyeken kezdőként kapott szerepet – a klub történetében ennél többet (nyolcat) csak Daniel Sturridge ért el, Mohamed Szalah szintén hétig jutott, Robbie Fowler és Sadio Mané pedig hatig. A francia csatár könyörtelen befejezőnek bizonyul: hét bajnoki gólja 4.4-es xG-ből született, a lövéseiből 23 százalékban lett gól. A Premier League-ben azok közül, akik legalább 500 percet játszottak, csak Erling Haaland büszkélkedhet jobb, nem tizenegyesből szerzett gól/90 perc mutatóval. Ha ellépünk a találatoktól, megvizsgálva az egyéb játékelemeket, azt látjuk, hogy a PL középcsatárai közül csak Joao Pedro vállal több cselezést meccsenként, és csak Haaland, illetve a nottinghami Igor Jesus lő többet nála. Nem véletlen, hogy az említett tíz bajnoki közül, amelyeken kezdett, a Liverpool hetet megnyert, az ötből, amikor nem volt kezdő, csak egyet.

„A legtöbben Hugo góljaira figyelnek, amelyek persze roppant fontosak, de én mást is látok: hétről hétre erősebb lesz – fogalmazott Ekitikével kapcsolatban Arne Slot a klub hivatalos csatornájának a Brighton elleni meccs után. – Egyre nehezebb elvenni tőle a labdát, és egyre több energiája van futni, labdával és labda nélkül.”  

A hétvégén újabb nehéz erőpróba vár a Liverpoolra, a címvédő a Tottenham otthonában lép pályára szombaton, és előfordulhat, hogy két húzóembere közül a bokasérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominikra nem számíthat.

ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
SZOMBAT
13.30: Newcastle United–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland
16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)

  1. Arsenal

16

11

3

2

30–10

+20 

36 

  2. Manchester City

16

11

1

4

38–16

+22 

34 

  3. Aston Villa

16

10

3

3

25–17

+8 

33 

  4. Chelsea

16

8

4

4

27–15

+12 

28 

  5. Crystal Palace

16

7

5

4

20–15

+5 

26 

  6. Manchester United

16

7

5

4

30–26

+4 

26 

  7. Liverpool

16

8

2

6

26–24

+2 

26 

  8. Sunderland

16

7

5

4

19–17

+2 

26 

  9. Everton

16

7

3

6

18–19

–1 

24 

10. Brighton & Hove Albion

16

6

5

5

25–23

+2 

23 

11. Tottenham

16

6

4

6

25–21

+4 

22 

12. Newcastle

16

6

4

6

21–20

+1 

22 

13. Bournemouth

16

5

6

5

25–28

–3 

21 

14. Fulham

16

6

2

8

23–26

–3 

20 

15. Brentford

16

6

2

8

22–25

–3 

20 

16. Nottingham Forest

16

5

3

8

17–25

–8 

18 

17. Leeds United

16

4

4

8

20–30

–10 

16 

18. West Ham

16

3

4

9

19–32

–13 

13 

19. Burnley

16

3

1

12

18–33

–15 

10 

20. Wolverhampton

16

2

14

9–35

–26 

 

Hugo Ekitiké Liverpool angol labdarúgás Premier League
Legfrissebb hírek

Börtönbüntetésre ítélték az ámokfutót, aki a Szoboszlaiék bajnoki címét ünneplő tömegbe hajtott

Angol labdarúgás
15 órája

„Be kellett volna gyűjtenünk a három pontot” – Amorim a Bournemouth elleni 4–4 után

Angol labdarúgás
Tegnap, 8:30

Nyolc gól az Old Traffordon: pazar meccset látott, de nem örülhetett győzelemnek a MU-tábor

Angol labdarúgás
2025.12.15. 23:03

Tottenham: fogy a levegő Thomas Frank körül, Xavi lehet az utód – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.12.15. 13:18

Szoboszlai Dominik miatt aggódik a Liverpool

Angol labdarúgás
2025.12.15. 10:18

Haaland duplázott, a City magabiztosan nyert; folytatódott az Aston Villa győzelmi sorozata

Angol labdarúgás
2025.12.14. 19:30

A Liverpool megerősítette Slot állását; Szuhodovszki Soma a Fradi ellen jubilálhat

E-újság
2025.12.13. 23:21

Az Arsenal két öngóllal győzte le a Wolverhamptont

Angol labdarúgás
2025.12.13. 23:00
Ezek is érdekelhetik