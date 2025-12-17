Főnixmadárként támadt fel Hugo Ekitiké

Küzdelmes az élet a Liverpoolnál, de a rengeteg nehézség közepette akadnak kapaszkodók is. Szoboszlai Dominik állandó jó teljesítményéhez leginkább Hugo Ekitiké formája párosítható, még úgy is, hogy a nyáron szerződtetett francia csatárnak akadtak kevésbé jól sikerült mérkőzései.

Ekitiké 79 millió font ellenében költözött a nyáron Liverpoolba Frankfurtból, és az első három mérkőzésén egyaránt betalált. Ekkor már tudni lehetett, hogy jelentős konkurenciát kap a kezdőbe kerülésért – ha Arne Slot menedzser nem két csatárral állítja ki a csapatot –, Alexander Isak ugyanis 125 millió fontos klub- és Premier League-rekordért írt alá az átigazolási piac hajrájában, igaz, a nyarat önkéntes sztrájkolással töltötte még a Newcastle kötelékében, így a komplett alapozást kihagyta, bizonyítási időhöz juttatva Ekitikét. Csakhogy a francia csatár lendülete megtört, miután a Southampton elleni Ligakupa-meccsen szerzett győztes gólját mezlevétellel ünnepelte, és megkapta a második sárga lapját, majd az ezzel járó egymeccses eltiltást.

Természetesen nem szabad az ő nyakába varrni, de épp azon a mérkőzésen, a Crystal Palace elleni bajnokin kezdődött a Liverpool őszi vesszőfutása. Isak akkor kezdett először az idényben, és persze nem sok vizet zavart, majd hiába tért vissza a folytatásban Ekitiké, a fáziskimaradás őt és a csapatot is kisiklatta. A csatár sorozatban nyolc fordulón át maradt gólképtelen, ami ugyan némiképp csalóka, mert csak háromszor volt kezdő, mégis bizonyítja a saját hullámvölgyét is. Az előző két bajnokin viszont főnixmadárként támadt fel hamvaiból: előbb a Leeds, majd a Brighton ellen is duplázott, és amíg az előbbi mérkőzés után elmaradt az elismerés (a Liverpool előbb a kétgólos előnyét herdálta el, majd hiába szerezte vissza a vezetést Szoboszlai találatával, a hazaiak az utolsó pillanatban egyenlítettek), utóbbit követően már megkapta a nagyon is kijáró ünneplést, és immár Szoboszlai Dominikkal együtt a csapat húzóemberének tartják.

A fontosságát a számok is tökéletesen alátámasztják. Ekitiké hét gólt szerzett a Liverpoolban az első tíz olyan Premier League-meccsén, amelyeken kezdőként kapott szerepet – a klub történetében ennél többet (nyolcat) csak Daniel Sturridge ért el, Mohamed Szalah szintén hétig jutott, Robbie Fowler és Sadio Mané pedig hatig. A francia csatár könyörtelen befejezőnek bizonyul: hét bajnoki gólja 4.4-es xG-ből született, a lövéseiből 23 százalékban lett gól. A Premier League-ben azok közül, akik legalább 500 percet játszottak, csak Erling Haaland büszkélkedhet jobb, nem tizenegyesből szerzett gól/90 perc mutatóval. Ha ellépünk a találatoktól, megvizsgálva az egyéb játékelemeket, azt látjuk, hogy a PL középcsatárai közül csak Joao Pedro vállal több cselezést meccsenként, és csak Haaland, illetve a nottinghami Igor Jesus lő többet nála. Nem véletlen, hogy az említett tíz bajnoki közül, amelyeken kezdett, a Liverpool hetet megnyert, az ötből, amikor nem volt kezdő, csak egyet.

„A legtöbben Hugo góljaira figyelnek, amelyek persze roppant fontosak, de én mást is látok: hétről hétre erősebb lesz – fogalmazott Ekitikével kapcsolatban Arne Slot a klub hivatalos csatornájának a Brighton elleni meccs után. – Egyre nehezebb elvenni tőle a labdát, és egyre több energiája van futni, labdával és labda nélkül.”

A hétvégén újabb nehéz erőpróba vár a Liverpoolra, a címvédő a Tottenham otthonában lép pályára szombaton, és előfordulhat, hogy két húzóembere közül a bokasérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominikra nem számíthat.

