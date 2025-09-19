Mérkőzéseket dönt el a Liverpoolban Szoboszlai Dominik

Újabb villanással és kimagasló teljesítménnyel tette emlékezetessé 100. liverpooli tétmérkőzését Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott középpályás két éve, 2023 nyarán igazolt az RB Leipzigtől az angol csapathoz, és szerda este az Atlético Madrid ellen 3–2-re megnyert BL-mérkőzésen máris fontos mérföldkőhöz érkezett. A 24 éves futballista ismét a jól megszokott szerepkörében, a középpályán kezdett, sokat futva, hasznosan játszott, a végén pedig ő adta a győztes gólpasszt Virgil van Dijknak. A második félidőben volt még egy akció, amelyben főszerepet vállalt, ám Mohamed Szalah a kapufát találta telibe.
|A mezőny egyik legjobbja volt a 94 százalékos pontossággal passzoló középpályás
A mérkőzést végigjátszó Szoboszlai Dominik a gólpassza mellett is kiemelkedett a mezőnyből, nem véletlen, hogy a Sofascore osztályzatai alapján a találkozó egyik legjobbja volt. A portál 7.3-ra osztályozta a teljesítményét, nála jobb értékelést csak Virgil van Dijk (9.1), Mohamed Szalah (9.2), illetve az Atléticóból Marcos Llorente kapott (8.9). Ami a 24 éves középpályás mutatóit illeti, a Sofascore szerint 107 labdaérintése volt, három kulcspasszt adott, nyolcból négy csatát nyert meg a földön, háromból egyet a levegőben, valamint egy nagy helyzetet alakított ki. Az uefa.com statisztikája szerint 94 százalékos pontossággal passzolt és 12 kilométert futott. Az egész mezőnyben csak két Atlético-játékos, Giuliano Simeone (12.5 km) és Pablo Barrios (12.3) futott ennél többet. Összességében is látszott, hogy rendkívül hasznosan futballozott Szoboszlai Dominik, ezúttal is a hazaiak egyik legjobbja volt, nagyon sokat tett a győzelemért, beszédes, hogy a thisisanfield.com a meccs csendes hősének nevezte.
Bár még az idény elején járunk, nem túlzás: egyelőre meghatározóbb játékosa a bajnokcsapatnak, mint az előző évadban. A Newcastle otthonában 3–2-re megnyert bajnokin látványos labdaátlépéssel hozta kihagyhatatlan helyzetbe Rio Ngumohát 2–2-nél, az Arsenal ellen (1–0) gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt, ami eddigi karrierje egyik legfontosabb találata volt, szerdán pedig az Atleti elleni gólpasszal tette fel a koronát a teljesítményére.
Érdekesség, hogy eddig egyik klubcsapatában sem jutott el 100 mérkőzésig, a Salzburgban 83, az RB Leipzigben 91 találkozón lépett pályára. A Transfermarkt rangsora szerint az eddigi 100 fellépésével a 203. a klub örökrangsorában, így olyan futballistákat előz meg, mint Álvaro Arbeloa (98 mérkőzés), Thiago Alcántara (98), Djibril Cissé (79) vagy Xherdan Shaqiri. Persze Steven Gerrard 710, Jamie Carragher 737 és a csúcstartó Ian Callaghan 855 mérkőzése még messze van, de két év leforgása alatt ez is nagyszerű teljesítmény.
|Kerkez Milos bemutatkozott a Bajnokok Ligájában
Szoboszlai Dominik gólpassza és 100. mérkőzése mellett Kerkez Milos BL-bemutatkozása miatt is emlékezetes maradt a szerda esti összecsapás. A 21 éves magyar válogatott balhátvéd eddig mind a négy Premier League-találkozón kezdőként lépett pályára, de a Burnley ellen gyengébben teljesített, sárga lapot kapott, és a 38. percben lecserélte Arne Slot. Az Atlético ellen csak a kispadon kezdett, és sokáig úgy tűnt, nem áll be, aztán a 86. percben váltotta Andrew Robertsont. A hosszabbítással együtt körülbelül tíz percet töltött pályán, és bár sokat nem tudott hozzátenni a játékhoz, fontos kiemelni, hogy a Liverpool a becserélése után szerezte meg a győzelmet érő harmadik gólt.
A Liverpoollal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy eddig minden mérkőzésen a hajrában csikarta ki a győzelmet. A Bournemouth ellen 4–2-re nyert, de a 88. percben szerezte a harmadik gólt, a Newcastle ellen a 100. percben, az Arsenal ellen a 83.-ban, a Burnley ellen pedig a 95.-ben. A 47. életévét a szerdai mérkőzés napján betöltő Arne Slot menedzsernek tehát nem sok nyugodt perce lehet mostanában a meccseken, ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a csapat minden tekintetben rendkívül erős, máskülönben nem győzne ennyi találkozón az utolsó tíz-tizenöt percben.
„Kiemelkedően erősnek kell lenni az Atlético szintű csapatok megveréséhez – idézte az uefa.com a holland szakembert. – Az egygólos vezetés nem megnyugtató, mert bármikor történhet valami. Most is így volt, de az Atlético egyenlítése után sem adtuk fel, ugyanúgy mentünk előre, és ez meg is hozta az eredményét. De nem csak a mentalitásnak köszönhetjük ezt a sikert. Szoboszlai Dominik kiváló gólpasszához és Virgil van Dijk fejeséhez kellett az a tudás is, ami nekik megvan. Kicsit más volt ez, mint a Newcastle, az Arsenal vagy a Burnley ellen, mert most több helyzetet alakítottunk ki, és korábban is eldönthettük volna a találkozót. A győzelem mellett Alexander Isak bemutatkozásának is örülök. Élmény volt nézni a játékát, bár nem ért váratlanul, hogy ilyen jól futballozott. Viszont erőnlétileg jobban bírta, mint amire számítottam. A játékosok szép ajándékkal leptek meg, de ha lehetne, azt kérném az UEFA-tól, hogy jövőre hadd ünnepelhessek a családommal és a barátaimmal. Nem volt könnyű meccs, de az új formátummal ez volt az UEFA célja, hogy már az első játéknapon olyan összecsapások legyenek, amelyeket akár a negyeddöntőben is rendezhetnének. ”
|VÉLEMÉNYEK
|Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője a Marcának: – Ha kikapunk, veszítsünk így! Az elején kaptunk egy balszerencsés gólt, aztán Mohamed Szalah villant. De innen is felálltunk, és három kettes hátrányban is volt esélyünk az egyenlítésre. Keményen küzdött a csapat.
|Marcos Llorente, az Atlético Madrid védője a Marcának: – Nagyon fáj ez a vereség. A Liverpool rendkívül erős csapat, otthon meg főleg, mi pedig hamar kétgólos hátrányba kerültünk. Innen is felálltunk, de ez végül semmit sem ért. Hiába szereztem két gólt, semmire sem mentünk vele.
– Ismét drámaian alakult a mérkőzés vége…
– Hiába kezdtünk jól, az Atlético talpra állt nulla kettőről – mondta a Liverpool védője az uefa.com-nak. – Persze lehet azt mondani, hogy elkerülhető volt, és hamarabb is eldönthettük volna az összecsapást, de a legfontosabb a három pont megszerzése.
– Meglepte, hogy a gyenge kezdés után megizzasztotta önöket az Atlético?
– Nem, mert erős csapat, amelyet mindig is tiszteltünk. Tény, hogy nekünk is voltak lehetőségeink a második félidőben, de ezeket nem tudtuk kihasználni, játszhattunk volna jobban. Ugyanakkor az Atléticóról köztudott, hogy sohasem adja fel, ráadásul kíméletlenül megbünteti a hibákat.
– A győztes góljára hogyan emlékszik vissza?
– Volt ezen kívül több fontos pillanata a mérkőzésnek, amikor jobban helyezkedhettem volna. Végül sikerült megelőznöm a védőmet, és akkor már tudtam, hogy gól lesz belőle.
|LAPSZEMLE
BBC
A brit lap szerint újabb drámai mérkőzésen nyert a Liverpool. Az Atlético elleni találkozón ismét bebizonyosodott, a 2–0-s előny veszélyes állás. A cikk kiemeli, hogy Alexander Isak bemutatkozására sokan kíváncsiak voltak, és jól teljesített a svéd csatár, aki a jövő sztárja lehet.
The Guardian
A brit lap szerint simábban is nyerhetett volna a Liverpool, de végül ismét a hajrában szerezte meg a győztes gólt. A két csapat között nagy volt a különbség, az Atlético kemény munkája mégis kifizetődött, de hiába az egyenlítés, a hazaiak sem adták fel, és győzelemmel kezdték az alapszakaszt.
Marca
A patinás madridi lap szerint az Atlético sok erőt meríthet a szerda esti mérkőzésből. A vendégek hamar kétgólos hátrányba kerültek, mégis talpra álltak, és megmutatták, fel tudják venni a versenyt a BL egyik élcsapatával, amely körülbelül 500 millió eurót költött a nyáron erősítésre.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
LIVERPOOL FC (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 3–2 (2–1)
Liverpool, Anfield, 61 000 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Bradley, 58.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 86.) – Gravenberch, Wirtz (Ngumoha, 74.), Szoboszlai – Szalah, Isak (Ekitiké, 58.), Gakpo (A. Mac Allister, 58.). Menedzser: Arne Slot
Atlético: Oblak – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán – Giuliano Simeone, Barrios, Gallagher (Molina, 61.), Nicolás González (Pubill, 77.) – Raspadori (Koke, 52.), Griezmann (Sörloth, 61.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (90+2.), ill. M. Llorente (45+3., 82.)