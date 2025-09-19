Mérkőzéseket dönt el a Liverpoolban Szoboszlai Dominik

Kerkez Milos bemutatkozott a Bajnokok Ligájában Kerkez Milos

(Fotó: Getty Images) Szoboszlai Dominik gólpassza és 100. mérkőzése mellett Kerkez Milos BL-bemutatkozása miatt is emlékezetes maradt a szerda esti összecsapás. A 21 éves magyar válogatott balhátvéd eddig mind a négy Premier League-találkozón kezdőként lépett pályára, de a Burnley ellen gyengébben teljesített, sárga lapot kapott, és a 38. percben lecserélte Arne Slot. Az Atlético ellen csak a kispadon kezdett, és sokáig úgy tűnt, nem áll be, aztán a 86. percben váltotta Andrew Robertsont. A hosszabbítással együtt körülbelül tíz percet töltött pályán, és bár sokat nem tudott hozzátenni a játékhoz, fontos kiemelni, hogy a Liverpool a becserélése után szerezte meg a győzelmet érő harmadik gólt.

A Liverpoollal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy eddig minden mérkőzésen a hajrában csikarta ki a győzelmet. A Bournemouth ellen 4–2-re nyert, de a 88. percben szerezte a harmadik gólt, a Newcastle ellen a 100. percben, az Arsenal ellen a 83.-ban, a Burnley ellen pedig a 95.-ben. A 47. életévét a szerdai mérkőzés napján betöltő Arne Slot menedzsernek tehát nem sok nyugodt perce lehet mostanában a meccseken, ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a csapat minden tekintetben rendkívül erős, máskülönben nem győzne ennyi találkozón az utolsó tíz-tizenöt percben.

„Kiemelkedően erősnek kell lenni az Atlético szintű csapatok megveréséhez – idézte az uefa.com a holland szakembert. – Az egygólos vezetés nem megnyugtató, mert bármikor történhet valami. Most is így volt, de az Atlético egyenlítése után sem adtuk fel, ugyanúgy mentünk előre, és ez meg is hozta az eredményét. De nem csak a mentalitásnak köszönhetjük ezt a sikert. Szoboszlai Dominik kiváló gólpasszához és Virgil van Dijk fejeséhez kellett az a tudás is, ami nekik megvan. Kicsit más volt ez, mint a Newcastle, az Arsenal vagy a Burnley ellen, mert most több helyzetet alakítottunk ki, és korábban is eldönthettük volna a találkozót. A győzelem mellett Alexander Isak bemutatkozásának is örülök. Élmény volt nézni a játékát, bár nem ért váratlanul, hogy ilyen jól futballozott. Viszont erőnlétileg jobban bírta, mint amire számítottam. A játékosok szép ajándékkal leptek meg, de ha lehetne, azt kérném az UEFA-tól, hogy jövőre hadd ünnepelhessek a családommal és a barátaimmal. Nem volt könnyű meccs, de az új formátummal ez volt az UEFA célja, hogy már az első játéknapon olyan összecsapások legyenek, amelyeket akár a negyeddöntőben is rendezhetnének. ”

VÉLEMÉNYEK Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője a Marcának: – Ha kikapunk, veszítsünk így! Az elején kaptunk egy balszerencsés gólt, aztán Mohamed Szalah villant. De innen is felálltunk, és három kettes hátrányban is volt esélyünk az egyenlítésre. Keményen küzdött a csapat. Marcos Llorente, az Atlético Madrid védője a Marcának: – Nagyon fáj ez a vereség. A Liverpool rendkívül erős csapat, otthon meg főleg, mi pedig hamar kétgólos hátrányba kerültünk. Innen is felálltunk, de ez végül semmit sem ért. Hiába szereztem két gólt, semmire sem mentünk vele.

Virgil van Dijk (jobbra) szerda esti győztes fejese a magyar középpályás szöglete után (Fotó: Reuters)

Virgil van Dijk:

Tudtam, hogy gól lesz belőle

– Ismét drámaian alakult a mérkőzés vége…

– Hiába kezdtünk jól, az Atlético talpra állt nulla kettőről – mondta a Liverpool védője az uefa.com-nak. – Persze lehet azt mondani, hogy elkerülhető volt, és hamarabb is eldönthettük volna az összecsapást, de a legfontosabb a három pont megszerzése.

– Meglepte, hogy a gyenge kezdés után megizzasztotta önöket az Atlético?

– Nem, mert erős csapat, amelyet mindig is tiszteltünk. Tény, hogy nekünk is voltak lehetőségeink a második félidőben, de ezeket nem tudtuk kihasználni, játszhattunk volna jobban. Ugyanakkor az Atléticóról köztudott, hogy sohasem adja fel, ráadásul kíméletlenül megbünteti a hibákat.

– A győztes góljára hogyan emlékszik vissza?

– Volt ezen kívül több fontos pillanata a mérkőzésnek, amikor jobban helyezkedhettem volna. Végül sikerült megelőznöm a védőmet, és akkor már tudtam, hogy gól lesz belőle.

LAPSZEMLE BBC A brit lap szerint újabb drámai mérkőzésen nyert a Liverpool. Az Atlético elleni találkozón ismét bebizonyosodott, a 2–0-s előny veszélyes állás. A cikk kiemeli, hogy Alexander Isak bemutatkozására sokan kíváncsiak voltak, és jól teljesített a svéd csatár, aki a jövő sztárja lehet. The Guardian A brit lap szerint simábban is nyerhetett volna a Liverpool, de végül ismét a hajrában szerezte meg a győztes gólt. A két csapat között nagy volt a különbség, az Atlético kemény munkája mégis kifizetődött, de hiába az egyenlítés, a hazaiak sem adták fel, és győzelemmel kezdték az alapszakaszt. Marca A patinás madridi lap szerint az Atlético sok erőt meríthet a szerda esti mérkőzésből. A vendégek hamar kétgólos hátrányba kerültek, mégis talpra álltak, és megmutatták, fel tudják venni a versenyt a BL egyik élcsapatával, amely körülbelül 500 millió eurót költött a nyáron erősítésre.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

LIVERPOOL FC (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 3–2 (2–1)

Liverpool, Anfield, 61 000 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)

Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Bradley, 58.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 86.) – Gravenberch, Wirtz (Ngumoha, 74.), Szoboszlai – Szalah, Isak (Ekitiké, 58.), Gakpo (A. Mac Allister, 58.). Menedzser: Arne Slot

Atlético: Oblak – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán – Giuliano Simeone, Barrios, Gallagher (Molina, 61.), Nicolás González (Pubill, 77.) – Raspadori (Koke, 52.), Griezmann (Sörloth, 61.). Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (90+2.), ill. M. Llorente (45+3., 82.)