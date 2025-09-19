A csendes hős – Thury Gábor jegyzete

A LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA alapszakaszában a Liverpool szerda este 3–2-re legyőzte az Atlético Madridot, Szoboszlai Dominik – végre a mezszámának (8) megfelelő poszton – végigjátszotta a mérkőzést, az ő szögletéből szerezte meg Virgil van Dijk a győztes gólt. Csapatából a legtöbbet ő futotta, számos letámadásindítással és mélységi átadással tűnt ki. A thisisanfield.com így értékelte játékát: a mérkőzés csendes hőse.

Noha csupán az alapszakasz első körén vagyunk túl, Szoboszlai Dominik jubileumhoz érkezett: amióta 2023 nyarán 70 millió euróért az angol klubba igazolt Lipcséből, a 100. tétmérkőzésén lépett pályára.

Általában az utókor tesz a „helyére” egy-egy játékost, emel fel vagy éppen ereszt el. Kortársként mintha nehezebben menne az értékelés, pedig végső soron a mában élünk. Bár mindenki tisztában volt Kocsis Sándor, Göröcs János, Varga Zoltán, Nyilasi Tibor – hogy a mezszámozás szerinti 8-asokat említsek a teljesség igénye nélkül – képességeivel, tudásával, némi futballtörténeti távlat helyezte mégis őket oda, ahová valós értékeik alapján tartoznak. Ez bizonyos szempontból érthető, mivel a jelenből nem lehet a jövőbe látni, legfeljebb remélni, visszafelé viszont megvan a történelmi távlat.