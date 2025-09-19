Nemzeti Sportrádió

A csendes hős – Thury Gábor jegyzete

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
Vágólapra másolva!
2025.09.19. 06:39
Címkék
BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Liverpool jegyzet Szoboszlai Dominik NS-vélemény

A LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA alapszakaszában a Liverpool szerda este 3–2-re legyőzte az Atlético Madridot, Szoboszlai Dominik – végre a mezszámának (8) megfelelő poszton – végigjátszotta a mérkőzést, az ő szögletéből szerezte meg Virgil van Dijk a győztes gólt. Csapatából a legtöbbet ő futotta, számos letámadásindítással és mélységi átadással tűnt ki. A thisisanfield.com így értékelte játékát: a mérkőzés csendes hőse.

Noha csupán az alapszakasz első körén vagyunk túl, Szoboszlai Dominik jubileumhoz érkezett: amióta 2023 nyarán 70 millió euróért az angol klubba igazolt Lipcséből, a 100. tétmérkőzésén lépett pályára.

Általában az utókor tesz a „helyére” egy-egy játékost, emel fel vagy éppen ereszt el. Kortársként mintha nehezebben menne az értékelés, pedig végső soron a mában élünk. Bár mindenki tisztában volt Kocsis Sándor, Göröcs János, Varga Zoltán, Nyilasi Tibor – hogy a mezszámozás szerinti 8-asokat említsek a teljesség igénye nélkül – képességeivel, tudásával, némi futballtörténeti távlat helyezte mégis őket oda, ahová valós értékeik alapján tartoznak. Ez bizonyos szempontból érthető, mivel a jelenből nem lehet a jövőbe látni, legfeljebb remélni, visszafelé viszont megvan a történelmi távlat.

Bajnokok Ligája
3 órája

Mérkőzéseket dönt el a Liverpoolban Szoboszlai Dominik

A „vörösök” magyar válogatott középpályása szerdán győztes gólpasszt adott az Atlético Madrid ellen, és edzője, Arne Slot is kiemelte, milyen szintet képvisel.

De maradjunk Szoboszlai Dominiknál: a 24 éves, 57-szeres válogatott középpályás a fentebb említettek nyomába ért. Kocsist leszámítva valamennyiüket élőben láthattam, mind zsenik voltak, tolták a válogatott szekerét, persze az ő idejükben jó néhány társuk is minőséget képviselve segítette, hogy a nemzeti együttes a jelenleginél eredményesebb legyen, s érvényes ez klubcsapataik nemzetközi kupaszereplésére is. Kocsissal olimpiai arany, vb-ezüst, BEK-döntő (1961), VVK-siker (1960), VVK-döntő (1962), Varga esetében VVK-győzelem (1965), Göröccsel VVK-döntő (1969), Nyilasival KEK-finálé (1975) volt a végállomás. Szoboszlai pedig angol bajnoki címet szerzett (2025), ami minőségében mérhető a többiek sikeréhez.

Ahogyan Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval kapcsolatban megjegyeztem, kivételes állapot, hogy vetélkedésüket láthattuk, megélhetjük, a magyar és a Liverpool-szurkolók kivételezett helyzetben vannak: a világ egyik meghatározó együttesében magyar labdarúgó viszi a prímet. Lehetne a futballtudásáról áradozni – csendben jegyzem meg, az alázata még nagyobb –, jelenléte mennyire karizmatikus az öltözőben és a pályán.

Ám ha egy mondatban kellene jellemeznem, a liverpooli klubbal foglalkozó honlapot citálnám: a csendes hős.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

 

BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Liverpool jegyzet Szoboszlai Dominik NS-vélemény
Legfrissebb hírek

Mérkőzéseket dönt el a Liverpoolban Szoboszlai Dominik

Bajnokok Ligája
3 órája

Nem sikerült szépen a BL-visszatérés, Sallai Rolandék csúnya vereségbe szaladtak bele Németországban

Bajnokok Ligája
11 órája

Korai kiállítás döntött, a Manchester City két góllal legyőzte a Napolit

Bajnokok Ligája
11 órája

A Leverkusen pontot mentett Dániában, a Bruges négy gólt vágott a Monacónak

Bajnokok Ligája
13 órája

A sokoldalú Konrad Laimert dicsérik a németek a Chelsea elleni BL-meccs után

Bajnokok Ligája
16 órája

Ivan Juric: A PSG ellen csak kivégzési módot lehet választani

Bajnokok Ligája
16 órája

Dupla Tízes: rosszul játszik (?), mégis tarol eddig a Liverpool

Angol labdarúgás
16 órája

Szoboszlai Dominik „százados” lett Liverpoolban, mutatjuk a legfontosabb mérföldköveket – galéria

Angol labdarúgás
17 órája
Ezek is érdekelhetik