A csendes hős – Thury Gábor jegyzete

A LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA alapszakaszában a Liverpool szerda este 3–2-re legyőzte az Atlético Madridot, Szoboszlai Dominik – végre a mezszámának (8) megfelelő poszton – végigjátszotta a mérkőzést, az ő szögletéből szerezte meg Virgil van Dijk a győztes gólt. Csapatából a legtöbbet ő futotta, számos letámadásindítással és mélységi átadással tűnt ki. A thisisanfield.com így értékelte játékát: a mérkőzés csendes hőse.
Noha csupán az alapszakasz első körén vagyunk túl, Szoboszlai Dominik jubileumhoz érkezett: amióta 2023 nyarán 70 millió euróért az angol klubba igazolt Lipcséből, a 100. tétmérkőzésén lépett pályára.
Általában az utókor tesz a „helyére” egy-egy játékost, emel fel vagy éppen ereszt el. Kortársként mintha nehezebben menne az értékelés, pedig végső soron a mában élünk. Bár mindenki tisztában volt Kocsis Sándor, Göröcs János, Varga Zoltán, Nyilasi Tibor – hogy a mezszámozás szerinti 8-asokat említsek a teljesség igénye nélkül – képességeivel, tudásával, némi futballtörténeti távlat helyezte mégis őket oda, ahová valós értékeik alapján tartoznak. Ez bizonyos szempontból érthető, mivel a jelenből nem lehet a jövőbe látni, legfeljebb remélni, visszafelé viszont megvan a történelmi távlat.
De maradjunk Szoboszlai Dominiknál: a 24 éves, 57-szeres válogatott középpályás a fentebb említettek nyomába ért. Kocsist leszámítva valamennyiüket élőben láthattam, mind zsenik voltak, tolták a válogatott szekerét, persze az ő idejükben jó néhány társuk is minőséget képviselve segítette, hogy a nemzeti együttes a jelenleginél eredményesebb legyen, s érvényes ez klubcsapataik nemzetközi kupaszereplésére is. Kocsissal olimpiai arany, vb-ezüst, BEK-döntő (1961), VVK-siker (1960), VVK-döntő (1962), Varga esetében VVK-győzelem (1965), Göröccsel VVK-döntő (1969), Nyilasival KEK-finálé (1975) volt a végállomás. Szoboszlai pedig angol bajnoki címet szerzett (2025), ami minőségében mérhető a többiek sikeréhez.
Ahogyan Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval kapcsolatban megjegyeztem, kivételes állapot, hogy vetélkedésüket láthattuk, megélhetjük, a magyar és a Liverpool-szurkolók kivételezett helyzetben vannak: a világ egyik meghatározó együttesében magyar labdarúgó viszi a prímet. Lehetne a futballtudásáról áradozni – csendben jegyzem meg, az alázata még nagyobb –, jelenléte mennyire karizmatikus az öltözőben és a pályán.
Ám ha egy mondatban kellene jellemeznem, a liverpooli klubbal foglalkozó honlapot citálnám: a csendes hős.
