Andy Robertson: Most rögtön kérem a Puskás-díjat

„Csak a kapus elé igyekeztem beállni, hogy ne lásson jól. De nagyszerű befejezés volt, most rögtön kérem a Puskás-díjat” – jelentette ki nevetve Andy Robertson a Liverpool FC honlapjának.

A rutinos skót balhátvéd beszélt arról is, hogyan éli meg, hogy a klub nyáron riválist igazolt a posztjára Kerkez Milos személyében.

„Ez a futball szerves része. Amikor egy olyan klubnál játszol, mint a Liverpool, minden egyes idényben számíthatsz kihívásokra. Tudva azt, hogy kezdőjátékosnak igazolták a posztomra, kissé nehéz volt számomra ez a nyár, de aztán elfogadtam a helyzetet. Nyilvánvalóan már csak egy évem van hátra itt. Imádok ennél a klubnál játszani, a srácokkal lenni. Segíteni is tudok nekik. Az, hogy erre az idényre én kaptam meg a csapatkapitány-helyettesi posztot, nyilvánvalóan plusz felelősséget is adott. Szerintem lesz elég alkalmam játszani, pozitívan tekintek a jövőbe” – fogalmazott a 31 éves játékos.

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

LIVERPOOL FC (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 3–2 (2–1)

Liverpool, Anfield, 61 000 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)

Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Bradley, 58.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 86.) – Gravenberch, Wirtz (Ngumoha, 74.), Szoboszlai – Szalah, Isak (Ekitiké, 58.), Gakpo (A. Mac Allister, 58.). Menedzser: Arne Slot

Atlético: Oblak – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán – Giuliano Simeone, Barrios, Gallagher (Molina, 61.), Nicolás González (Pubill, 77.) – Raspadori (Koke, 52.), Griezmann (Sörloth, 61.). Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (90+2.), ill. M. Llorente (45+3., 82.)