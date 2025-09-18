Áradoznak a Liverpool-szurkolók Szoboszlairól – elképesztő, milyen méltatásokat kap a 100. meccse után

„Fejlődik mint játékos. Igazi 8-as lesz” – írta visszafogottan az egyik kommentelő a Facebookon, míg egy másik már most hosszú távú szerződést rakna elé: „Adjanak neki most rögtön 10 éves szerződést!”
Volt olyan hozzászóló, aki azt szeretné, ha Szoboszlai örökre a Liverpool labdarúgója maradna: „Maradj örökre a Liverpoolban!”
Az egyik bejegyzéshez hozzászólt a világhírű Carlsberg dán sörgyártó cég is, amely rövid kommentjében „a magyar Gerrardnak” nevezte Szoboszlait.
„Büszkén viseli a 8-as számú mezt, ellentétben Naby Keitával, aki nem érdemelte meg” – írta egy másik hozzászóló. „Ez az ember a semmiből jött, és a klub legfontosabb játékosává vált. A kemény munka meghozza a gyümölcsét” – állapította meg.
Teljes az egyetértés abban a hozzászólók között, hogy a magyar futballista jó úton jár pályafutásában: „Gratulálok, Szobó! A helyes úton jársz” – fogalmazott egyikük.
„A mi magyar mesterünk! YNWA!” – olvasható szintén a Facebookon az egyik kommentelőtől. Valaki pedig varázslóhoz hasonlította: „A mi magyar varázslónk.”
„Húha, pedig mintha csak tegnap érkezett volna. Gratulálok” – írta egy másik hozzászóló, reagálva arra, hogy Szoboszlai már a 100. meccsén is túl van.
Többen vannak, akiknek már ő a személyes kedvence a Liverpoolból: „A kedvencem, remekül teljesít! Igazi harcos. Csak így tovább!” – így egyikük.
„Tégy minket boldoggá, Szobó. Mint mindig...” – kérlelte a magyar középpályást egy másik hozzászóló, míg egy másik királyhoz hasonlította: „Isten áldja a királyt!”
Egy magyar drukker – angolul – a büszkeségét fejezte ki a Liverpool egyik bejegyzése alatt: „Büszke vagyok arra, hogy más szurkolók mennyire szeretik a mi magyar játékosunkat.”
|További rövid szurkolói vélemények Szoboszlai Dominikról
„A jelen és a jövő.”
„Szeretlek... 8+”
„A vezérünk.”
„Ő lesz a legjobb játékosunk ebben az idényben.”
„Most azonnal meghosszabbítani a szerződését!”
„Még 500-at, tesó.”
„A meccs legjobbja volt. Hihetetlen mennyiségű labdát szerzett, letámadott, helyzetet teremtett, kulcspassza volt. Nem rajta múlt a szoros vége...”