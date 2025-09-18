Áradoznak a Liverpool-szurkolók Szoboszlairól – elképesztő, milyen méltatásokat kap a 100. meccse után

„Fejlődik mint játékos. Igazi 8-as lesz” – írta visszafogottan az egyik kommentelő a Facebookon, míg egy másik már most hosszú távú szerződést rakna elé: „Adjanak neki most rögtön 10 éves szerződést!”

Volt olyan hozzászóló, aki azt szeretné, ha Szoboszlai örökre a Liverpool labdarúgója maradna: „Maradj örökre a Liverpoolban!”

Az egyik bejegyzéshez hozzászólt a világhírű Carlsberg dán sörgyártó cég is, amely rövid kommentjében „a magyar Gerrardnak” nevezte Szoboszlait.

„Büszkén viseli a 8-as számú mezt, ellentétben Naby Keitával, aki nem érdemelte meg” – írta egy másik hozzászóló. „Ez az ember a semmiből jött, és a klub legfontosabb játékosává vált. A kemény munka meghozza a gyümölcsét” – állapította meg.

Teljes az egyetértés abban a hozzászólók között, hogy a magyar futballista jó úton jár pályafutásában: „Gratulálok, Szobó! A helyes úton jársz” – fogalmazott egyikük.