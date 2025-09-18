Nemzeti Sportrádió

Simeone harcolna az inzultusok ellen, reagált az őt provokáló Liverpool-szurkoló

2025.09.18. 10:14
Diego Simeone elvesztette a fejét, de az ellenfél szurkolói tettek is ezért... (Fotó: Getty Images)
Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője sajnálatát fejezte ki, amiért összetűzésbe került a Liverpool szurkolóival a Bajnokok Ligája nyitó fordulójának szerdai játéknapján. Az argentin szakember ugyanakkor hangsúlyozta: reakcióját folyamatos sértések váltották ki.

A drámai mérkőzésen Virgil van Dijk a 92. percben szerezte a Liverpool győztes gólját Szoboszlai Dominik szögletéből, ekkor Diego Simeone szóváltásba keveredett néhány hazai drukkerrel. A tréner a negyedik játékvezetőnek panaszkodott, majd a rendezők próbálták elválasztani őt a szurkolóktól. Végül el kellett vezetni a helyszínről, majd reklamálásai miatt kiállították.

A találkozót követő sajtótájékoztatón a 55 éves edző elismerte hibáját: „Először is sajnálom, ahogy reagáltam. Világos, hogy nekünk nincs jogunk visszaszólni, és nem jó, ha így tesszük. Ahogy a rasszizmus ellen harcolunk, ugyanúgy küzdhetnénk az edzőket érő folyamatos inzultusok ellen is. Nem könnyű ezt végigcsinálni, miközben próbálunk a játékra koncentrálni. Emberből vagyok én is.”

Bajnokok Ligája
4 órája

Meglepte a rekordigazolás a Liverpool edzőjét, erre nem számított az Atlético ellen...

„Két-három meccs egy héten még sok lenne neki, de két klasszis kilencesünk van, és mindkettőre számítani fogunk a jövőben.”

Arra a kérdésre, pontosan milyen szidalmak érték, nem kívánt válaszolni: „Az igazság az, hogy már nem emlékszem pontosan, és nem akarok ebbe jobban belemenni. Tudom, hogy meg kell tanulnunk elviselni mindezt, mert nem tudjuk megváltoztatni a társadalmat. De remélem, a Liverpool javít ezen, és ha azonosítják az elkövetőt, annak következménye lesz.”

Simeone leginkább egy bizonyos szurkolóval, Jonny Poulterrel veszekedett, aki az összecsapás után közösségi oldalán posztolta a felvételeket, ezzel az üzenettel: „Megkapom az asszisztot?”

A botrány egy rendkívül fordulatos mérkőzés végén történt. A Liverpool Andy Robertson és Mohamed Szalah góljaival már a 6. percben 2–0-ra vezetett, de az Atlético Madrid Marcos Llorente duplájával egyenlített. Végül Van Dijk fejesével a Premier League címvédője megszerezte a három pontot.

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3–2 (2–1)
Gólszerző: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (90+2.), ill. M. Llorente (45+3., 82.)

