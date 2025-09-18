Simeone harcolna az inzultusok ellen, reagált az őt provokáló Liverpool-szurkoló

Arra a kérdésre, pontosan milyen szidalmak érték, nem kívánt válaszolni: „Az igazság az, hogy már nem emlékszem pontosan, és nem akarok ebbe jobban belemenni. Tudom, hogy meg kell tanulnunk elviselni mindezt, mert nem tudjuk megváltoztatni a társadalmat. De remélem, a Liverpool javít ezen, és ha azonosítják az elkövetőt, annak következménye lesz.”

Simeone leginkább egy bizonyos szurkolóval, Jonny Poulterrel veszekedett, aki az összecsapás után közösségi oldalán posztolta a felvételeket, ezzel az üzenettel: „Megkapom az asszisztot?”

Do i get the assist? https://t.co/JuMIqblany — Jonny Poulter (@jonnyplfc6) September 18, 2025

A botrány egy rendkívül fordulatos mérkőzés végén történt. A Liverpool Andy Robertson és Mohamed Szalah góljaival már a 6. percben 2–0-ra vezetett, de az Atlético Madrid Marcos Llorente duplájával egyenlített. Végül Van Dijk fejesével a Premier League címvédője megszerezte a három pontot.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3–2 (2–1)

Gólszerző: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (90+2.), ill. M. Llorente (45+3., 82.)