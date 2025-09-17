Az Atleti is meglátogatta Diogo Jota liverpooli emlékhelyét

Diogo Jota szülővárosából, Gondomarból a Pacos Ferreirához igazolt, ahonnan 2016 nyarán az Atlético Madrid szerződtette, de a klub a Portónak adta kölcsön, majd bő egy évvel később távozott az angol Wolverhamptonhoz, így a madridiak színeiben nem lépett pályára. Ennek ellenére a klub a Liverpool elleni BL-mérkőzés előtt meglátogatta egykori játékosa liverpooli emlékhelyét.

Always in our hearts, Diogo Jota. pic.twitter.com/MbffGei2E1 — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 16, 2025

Szeptember 17., szerda

18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

Szeptember 18., csütörtök

18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)

18.45: FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Newcastle United (angol)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2–3 (Barrenechea 6. Pavlidisz 16., ill. L. Andrade 30., Durán 48., Kascsuk 86.)

Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) 1–0 (L. Júnior 4. – öngól)

PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1–3 (R. van Bommel 90., ill. Promise David 9. – 11-esből, Ait El Hadj 39., K. Mac Allister 81.)

Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) 0–2 (Martinelli 72., Trossard 87.)

Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–4 (Yildiz 63., Vlahovics 67., 90+4., L. Kelly 90+6., ill. Adeyemi 52., F. Nmecha 65., Yan Couto 74., Benszebaini 86. – 11-esből)

Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2–1 (K. Mbappé 28., 82. – mindkettőt 11-esből, ill. Weah 23.)