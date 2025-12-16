Nemzeti Sportrádió

Szabad az út a Ferencvároshoz? – elhagyja az Esbjerget a dán válogatott irányító

2025.12.16. 10:25
Michala Möller nem hosszabbít szerződést az Esbjerggel (Fotó: Getty Images)
női kézilabda Michala Möller Esbjerg
Öt év után elhagyja a Esbjerg női kézilabdacsapatát a dán válogatott irányító, Michala Möller, aki 2026 június végén, szerződésének lejártával távozik a piros-feketéktől, így ingyen igazolhatóvá válik.

Az idény végén távozik az Esbjerg női kézilabdacsapatától a dán válogatott irányító, Michala Möllerezt klubja jelentette be hivatalos oldalán kedd reggel. Az Ikasttól 2021-ben szerződtetett játékos szerződése 2026. június 30-án lejár, így januártól szabadon tárgyalhat az őt megszerezni kívánó csapatokkal, így a Ferencvárossal is, amely korábbi sajtóhírek szerint tárt karokkal várja a 25 éves sportolót.

Kézilabda
2025.11.25. 20:58

Újabb dán kézilabdázó igazolhat az FTC-hez

Jesper Jensen előző klubjától, az Esbjergtől érkezhet Michala Möller.

„Tárgyaltunk Michala Möllerrel szerződésének meghosszabbításáról, ám ő úgy döntött, másik klubnál fejlesztené tovább tehetségét, amit tökéletesen megértünk. Kiegészítő játékos volt az Ikastnál, ezért először a Holstebro Handballnál keresett több játéklehetőséget, de klubunk vezetősége komoly potenciált látott benne, így sikerült rávennünk, hogy változtassa meg döntését. Érkezése óta tökéletesen megfelelt a vele kapcsolatos elvárásoknak, így folytatni szerettük volna a közös munkát. Sok sikert kívánunk neki a jövőben” – idézi Bjarne Pedersen klubelnököt az Esbjerg honlapja.

Az esbjergiekkel két dán bajnoki címet, négy kupagyőzelmet és Bajnokok Ligája-bronzérmet szerző Möller a csapat hivatalos portálján maga is elbúcsúzott a szurkolóktól.

„Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az Esbjerg csapatánál. Fantasztikus öt évet töltöttem itt, a klub mindig különleges helyet foglal majd el a szívemben. Úgy érzem, eljött az idő, hogy máshol is kipróbáljam magam. Nagyon várom az előttem álló kihívást, de addig is az évad sikeres befejezésén dolgozom, mindent megteszek azért, hogy az Esbjerg csapata jól szerepeljen” – fogalmazott az irányító.

