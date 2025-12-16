Szabad az út a Ferencvároshoz? – elhagyja az Esbjerget a dán válogatott irányító

„Tárgyaltunk Michala Möllerrel szerződésének meghosszabbításáról, ám ő úgy döntött, másik klubnál fejlesztené tovább tehetségét, amit tökéletesen megértünk. Kiegészítő játékos volt az Ikastnál, ezért először a Holstebro Handballnál keresett több játéklehetőséget, de klubunk vezetősége komoly potenciált látott benne, így sikerült rávennünk, hogy változtassa meg döntését. Érkezése óta tökéletesen megfelelt a vele kapcsolatos elvárásoknak, így folytatni szerettük volna a közös munkát. Sok sikert kívánunk neki a jövőben” – idézi Bjarne Pedersen klubelnököt az Esbjerg honlapja.

Az esbjergiekkel két dán bajnoki címet, négy kupagyőzelmet és Bajnokok Ligája-bronzérmet szerző Möller a csapat hivatalos portálján maga is elbúcsúzott a szurkolóktól.

„Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az Esbjerg csapatánál. Fantasztikus öt évet töltöttem itt, a klub mindig különleges helyet foglal majd el a szívemben. Úgy érzem, eljött az idő, hogy máshol is kipróbáljam magam. Nagyon várom az előttem álló kihívást, de addig is az évad sikeres befejezésén dolgozom, mindent megteszek azért, hogy az Esbjerg csapata jól szerepeljen” – fogalmazott az irányító.