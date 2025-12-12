Nemzeti Sportrádió

Szalah bekerül a Liverpool hétvégi keretébe – kibékült Slottal?

ROCK PÉTER
2025.12.12. 19:17
A jelek szerint van még remény... (Fotó: Getty Images)
Mohamed Szalah Arne Slot Liverpool FC
Az elmúlt napok feszültségéhez képest enyhült a helyzet, így Mohamed Szalah ismét bekerül a Liverpool meccskeretébe a szombati, Brighton & Hove Albion elleni Premier League-találkozó előtt – értesült az ESPN.

Megtörtént a már általunk is beharangozott beszélgetés a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot és a csapat mellőzött sztárja, Mohamed Szalah között. Ennek eredményeként az egyiptomi válogatott játékos visszakerült a „vörösök” meccskeretébe.

Angol labdarúgás
2025.12.07. 08:49

Szalah szerint a Liverpool „busz alá lökte” őt, az utolsó meccsei jöhetnek

Nyilatkozata alapján aligha van visszaút az egyiptomi világsztár számára, aki már a búcsújára készül a Premier League címvédőjénél…

A 33 éves támadó kimaradt az Inter elleni keretből a Bajnokok Ligájában – a meccs Szoboszlai Dominik tizenegyesével dőlt el –, mivel a Leeds United elleni 3–3-as döntetlent követően élesen kritizálta a klubot a nagy port kavaró interjújában. Szalah akkor azt mondta, „a busz alá lökték őt”, és azt is állította, hogy megromlott a kapcsolata Slottal. A Leeds ellen zsinórban harmadszor csak a kispadra nevezték.

Pénteken aztán Szalah és Slot újra beszéltek egymással, és a helyzet rendezéseként a klub úgy döntött, az egyiptomi támadó visszatérhet a keretbe a hétvégi bajnokira – az ESPN szerint ez mindkét fél érdekét szolgálja.

Angol labdarúgás
2025.12.10. 14:19

Szaúdi klubok akarják Szalahot, Szoboszlait is megkérdezték csapattársa jövőjéről

„Szeretem őt mint embert, barátot és játékost. Nagyon sokat tett a klubért, megfelelő döntést fognak hozni.”

Szalah a Brighton elleni meccs után elutazik az Afrikai Nemzetek Kupájára, a jövőjéről pedig később további egyeztetések várhatóak.

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
Szombat, 16.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

