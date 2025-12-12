Szalah bekerül a Liverpool hétvégi keretébe – kibékült Slottal?

A 33 éves támadó kimaradt az Inter elleni keretből a Bajnokok Ligájában – a meccs Szoboszlai Dominik tizenegyesével dőlt el –, mivel a Leeds United elleni 3–3-as döntetlent követően élesen kritizálta a klubot a nagy port kavaró interjújában. Szalah akkor azt mondta, „a busz alá lökték őt”, és azt is állította, hogy megromlott a kapcsolata Slottal. A Leeds ellen zsinórban harmadszor csak a kispadra nevezték.

Pénteken aztán Szalah és Slot újra beszéltek egymással, és a helyzet rendezéseként a klub úgy döntött, az egyiptomi támadó visszatérhet a keretbe a hétvégi bajnokira – az ESPN szerint ez mindkét fél érdekét szolgálja.