Szalah bekerül a Liverpool hétvégi keretébe – kibékült Slottal?
Megtörtént a már általunk is beharangozott beszélgetés a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot és a csapat mellőzött sztárja, Mohamed Szalah között. Ennek eredményeként az egyiptomi válogatott játékos visszakerült a „vörösök” meccskeretébe.
A 33 éves támadó kimaradt az Inter elleni keretből a Bajnokok Ligájában – a meccs Szoboszlai Dominik tizenegyesével dőlt el –, mivel a Leeds United elleni 3–3-as döntetlent követően élesen kritizálta a klubot a nagy port kavaró interjújában. Szalah akkor azt mondta, „a busz alá lökték őt”, és azt is állította, hogy megromlott a kapcsolata Slottal. A Leeds ellen zsinórban harmadszor csak a kispadra nevezték.
Pénteken aztán Szalah és Slot újra beszéltek egymással, és a helyzet rendezéseként a klub úgy döntött, az egyiptomi támadó visszatérhet a keretbe a hétvégi bajnokira – az ESPN szerint ez mindkét fél érdekét szolgálja.
Szalah a Brighton elleni meccs után elutazik az Afrikai Nemzetek Kupájára, a jövőjéről pedig később további egyeztetések várhatóak.
