BL: Real Madrid–Olympique Marseille

2025.09.16. 20:45
Fotó: Getty Images
Bajnokok Ligája Real Madrid BL Olympique Marseille Marseille
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában a Real Madrid az Olympique Marseille-t látja vendégül – élőben az NSO-n!

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 1–1élőben az NSO-n!
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezeti: Irfan Peljto (bosnyák) 
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (Carvajal, 5.), Militao, Huijsen, Carreras – Fe. Valverde, Tchouaméni, Güler – Mastantuono, Rodrygo – Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Olympique Marseille: Rulli – Medina, Balerdi, Pavard, Emerson – Greenwood, Kondogbia, Höjbjerg, Weah – O'Riley, Aubameyang. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Gólszerző: Mbappé (28. – 11-esből), ill. Weah (23.)

