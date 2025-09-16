BL: Real Madrid–Olympique Marseille

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 1–1 – élőben az NSO-n!
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezeti: Irfan Peljto (bosnyák)
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (Carvajal, 5.), Militao, Huijsen, Carreras – Fe. Valverde, Tchouaméni, Güler – Mastantuono, Rodrygo – Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Olympique Marseille: Rulli – Medina, Balerdi, Pavard, Emerson – Greenwood, Kondogbia, Höjbjerg, Weah – O'Riley, Aubameyang. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Gólszerző: Mbappé (28. – 11-esből), ill. Weah (23.)
