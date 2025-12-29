Nemzeti Sportrádió

Távozik az FTC-től Tomori Zsuzsanna – hivatalos

2025.12.29. 17:13
Tomori Zsuzsanna távozik (Fotó: Török Attila)
A Ferencváros női kézilabdacsapata bejelentette, hogy az együttesnél kilenc idényt töltő Tomori Zsuzsanna távozik.

A Ferencváros a hivatalos oldalán közölte, hogy Tomori Zsuzsanna 2025 decemberében távozik.

Tomori Zsuzsanna először 15 éve, 2010-ben igazolt a Ferencvároshoz, majd öt évvel később ment a Győrhöz. Onnan Siófokra, majd a Vipershez igazolt, végül 2022-ben visszatért a Ferencvároshoz. A Fradinál eltöltött időszakában két bajnokságot és három Magyar Kupát nyert, a nemzetközi színtéren pedig két Kupagyőztesek Európa Kupája-aranyéremnek, valamint egy Bajnokok Ligája-ezüstéremnek örülhetett. Összesen kilencszeres magyar bajnok, kilencszeres Magyar Kupa-győztes, és négyszer nyert BL-t.

„A jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott neki a pályán, ezért klubunk a Ferencvárosért tett erőfeszítéseit szem előtt tartva kezdeményezte a szerződése felbontását, amelyet a felek közös megegyezéssel elfogadtak” – írja honlapján az FTC.

 

