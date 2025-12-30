Nemzeti Sportrádió

Kecskeméti győzelem a férfi kosárlabda NB I utolsó 2025-ös mérkőzésén

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.12.30. 19:52
null
Okko Jarvi 23 pontot szerzett a győztes csapatban (Fotó: KTE Kosárlabda Klub Facebook)
Címkék
férfi kosárlabda NB I Kecskemét kosárlabda Zalakerámia ZTE
A Kecskemét a második negyedtől végig vezetve 88–74-re legyőzte vendégét, a ZTE-t a férfi kosárlabda NB I keddi játéknapján.

A bajnokság 2026 első hétvégéjén folytatódik.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
14. FORDULÓ, keddi mérkőzés
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK 88–74 (18–17, 21–14, 26–23, 23–20)
Jegyzőkönyv később…

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
December 28.
Bp. Honvéd–DEAC 87–79
Alba Fehérvár–Sopron 95–77
Kaposvár–Szolnok 86–92
Falco–Oroszlány 112–84
December 29.
NKA Univ. Pécs–Körmend 106–76
Szeged–Atomerőmű 76–73

    
AZ ÁLLÁS

M

Gy

V

L–K

Relatív

  1. Szolnok

14

13

1

1310–1089

0.964

  2. Falco

14

11

3

1282–1113

0.893

  3. Fehérvár

14

9

5

1285–1231

0.821

  4. Kaposvár

14

8

6

1265–1242

0.786

  5. Honvéd

14

8

6

1145–1110

0.786

  6. Debrecen

14

7

7

1127–1183

0.750

  7. Atomerőmű

14

7

7

1237–1207

0.750

  8. Sopron

14

7

7

1132–1144

0.750

  9. Körmend

14

7

7

1259–1291

0.750

10. Kecskemét

14

5

9

1097–1168

0.679

11. Zalaegerszeg

14

5

9

1190–1249

0.679

12. Pécs

14

4

10

1157–1197

0.643

13. Szeged

14

4

10

1035–1183

0.643

14. Oroszlány

14

3

11

1152–1266

0.607

 

 

férfi kosárlabda NB I Kecskemét kosárlabda Zalakerámia ZTE
Legfrissebb hírek

Férfi kosárlabda NB I: Puerto Ricó-i válogatott játékos érkezett Szombathelyre – hivatalos

Kosárlabda
7 órája

Férfi kosárlabda NB I: kikapott régi-új edzőjével Szegeden az Atomerőmű

Kosárlabda
Tegnap, 20:17

Férfi kosár NB I: Somogyi Ádámé az idény első tripla duplája

Kosárlabda
Tegnap, 11:42

Férfi kosár NB I: fordulatos rangadót nyert meg a Szolnok Kaposváron

Kosárlabda
2025.12.28. 19:08

A Falco 20 ponttal nyert az Alba Fehérvár ellen a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.12.23. 19:09

Auston Barnes: Sokat jelent a Falco elleni siker

Kosárlabda
2025.12.22. 06:46

Férfi kosár NB I: magabiztos második félidejének köszönhetően zsinórban negyedszer nyert az Alba

Kosárlabda
2025.12.19. 19:52

A Falco több mint 30 pontos különbséggel verte meg a ZTE-t a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.12.14. 20:13
Ezek is érdekelhetik