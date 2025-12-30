Kecskeméti győzelem a férfi kosárlabda NB I utolsó 2025-ös mérkőzésén
A Kecskemét a második negyedtől végig vezetve 88–74-re legyőzte vendégét, a ZTE-t a férfi kosárlabda NB I keddi játéknapján.
A bajnokság 2026 első hétvégéjén folytatódik.
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
14. FORDULÓ, keddi mérkőzés
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK 88–74 (18–17, 21–14, 26–23, 23–20)
Jegyzőkönyv később…
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
December 28.
Bp. Honvéd–DEAC 87–79
Alba Fehérvár–Sopron 95–77
Kaposvár–Szolnok 86–92
Falco–Oroszlány 112–84
December 29.
NKA Univ. Pécs–Körmend 106–76
Szeged–Atomerőmű 76–73
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
V
L–K
Relatív
|1. Szolnok
14
13
1
1310–1089
0.964
|2. Falco
14
11
3
1282–1113
0.893
|3. Fehérvár
14
9
5
1285–1231
0.821
|4. Kaposvár
14
8
6
1265–1242
0.786
|5. Honvéd
14
8
6
1145–1110
0.786
|6. Debrecen
14
7
7
1127–1183
0.750
|7. Atomerőmű
14
7
7
1237–1207
0.750
|8. Sopron
14
7
7
1132–1144
0.750
|9. Körmend
14
7
7
1259–1291
0.750
|10. Kecskemét
14
5
9
1097–1168
0.679
|11. Zalaegerszeg
14
5
9
1190–1249
0.679
|12. Pécs
14
4
10
1157–1197
0.643
|13. Szeged
14
4
10
1035–1183
0.643
|14. Oroszlány
14
3
11
1152–1266
0.607
Legfrissebb hírek
Auston Barnes: Sokat jelent a Falco elleni siker
Kosárlabda
2025.12.22. 06:46
Ezek is érdekelhetik