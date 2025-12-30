Nemzeti Sportrádió

A Vác kiütötte a hét ifistát nevező Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.30. 18:46
null
Fotó: dkka.hu
Címkék
Vác Dunaújváros női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 9. fordulójában a Vác 42–19-re kiütötte a hét ifijátékost is nevező Dunaújvárosi KKA-t.

A Dunaújváros hét ifistát nevezett a Vác ellen, Angyal Dalma Zsófia, Takács Száva Fanni, Török Fanni Zsuzsanna, Dobos Hanna, Kovács Fruzsina, Rigó Réka Fanni, Egejuru Euniké Sára neve szerepelt a meccskeretben.

Mint arról a Nemzeti Sport beszámolt, november elején jelentették be, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a dunaújvárosi csapatot működtető gazdasági társaság, ezért veszélybe került a felnőtt együttes szereplése a jelenlegi idényben. Egy héttel korábban kiderült, hogy a városi önkormányzat azonnali segítség formájában támogatást biztosított a klubnak, az elmúlt években nyújtott százmilliós mértékű támogatásokat viszont a jövőben nem tudja nyújtani.

Azóta kilenc játékos hagyta el a csapatot, ezért volt szükség a fiatalok szerepltetésére. Így viszont nem sok esélyük volt a vendégekkel szemben, akik végül 23 gólos győzelmet arattak.

Kézilabda
2025.12.28. 13:23

Női kézi NB I: megvan a Dunaújváros kilencedik távozója

A légiósok közül ő már a negyedik, aki elhagyta a csapatot, a horvát Elena Popovic a hazájában folytatja.

NŐI KÉZILABDA NB I
9. FORDULÓ
DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–VÁC 19–42 (8–22)
Dunaújváros, 300 néző. V: Nagy F., Túróczy
DUNAÚJVÁROS: Győri A. – Szalai P. 3, Horváth A. 1, Rigó 1, Kerekes L. 3, EGEJURU 6, Török F. Csere: Krasznai, Angyali (kapusok), Kovács F. 2, Dobos, Sztanó 1, Fehér L. 2 (2), Takács F. Edző: Zubai Gábor
VÁC: CSIZMADIA F. – Pálffy A. 5, Afentaler 2, Kajdon 3 (2), Varga Emőke 4, CSÍKOS L. 8, PELCZÉDER 5. Csere: Zaj (kapus), Kellermann, Kövér L. 1, PÁLMAI 5, Wald 4, Such, KACSÓ 5, Saáry. Edző: Horváth Roland
Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–3. 8. p.: 2–6. 15. p.: 2–12. 25. p.: 5–18. 35. p.: 10–25. 43. p.: 13–30. 48. p.: 15–34
Kiállítások: 2, ill. 8 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Zubai Gábor: – Felszabadult játékot kértem a lányoktól, hogy próbálják megmutatni a tanultakat. Mindenki tudta ezt teljesíteni. Vannak csapatunkban olyan kézilabdázók, akik előtt szép jövő állhat.
Horváth Roland: – Dicséretesen helytállt a hazaiak fiatal csapata. Nagyon sajnálom ami velük történik, szurkolok értük. Voltak hibáink, játszattam azokat is, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Ebben a felállásban a két pont sorsa nem volt kétséges. Sokat kell még csiszolnunk, hogy a közelgő mérkőzéseinket is megnyerjük.

Moyra-Budaörs–Szombathelyi KKA 34–34 (21–18)
DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE 38–20 (20–10)

További jegyzőkönyvek később.

    
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Győr99319–204+11518
2. Debrecen99299–200+9918
3. FTC981305–218+8716
4. Esztergom9612292–254+3813
5. Székesfehérvár963239–224+1512
6. Vác9513249–245+411
7. Szombathely9324251–292–418
8. Mosonmagyaróvár9315235–228+77
9. Kisvárda936232–268–366
10. Budaörs9225227–269–426
11. Vasas9216238–287–495
12. NEKA927225–281–564
13. Dunaújváros927228–264–362
14. Kozármisleny99206–311–1050

 

 

Vác Dunaújváros női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Tomori Zsuzsanna megható sorokkal búcsúzott a Ferencvárostól

Kézilabda
11 órája

32 gólt lőtt, magabiztosan nyert a Győr a Vasas otthonában

Kézilabda
Tegnap, 19:38

Női kézi NB I: megvan a Dunaújváros kilencedik távozója

Kézilabda
2025.12.28. 13:23

Női kézilabda NB I: Bukarestben folytatja az FTC orosz irányítója – hivatalos

Kézilabda
2025.12.27. 18:22

Női kézi: megvan a nyolcadik dunaújvárosi távozó is

Kézilabda
2025.12.25. 16:32

Budaörsön jutott negyeddöntőbe a Vác a női kézi Magyar Kupában

Kézilabda
2025.12.20. 20:11

Elek Gábor 2028-ig szerződést hosszabbított Esztergomban

Kézilabda
2025.12.20. 18:42

Női kézilabda NB I: már hét játékos távozott Dunaújvárosból

Kézilabda
2025.12.20. 13:04
Ezek is érdekelhetik