A Vác kiütötte a hét ifistát nevező Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben
A Dunaújváros hét ifistát nevezett a Vác ellen, Angyal Dalma Zsófia, Takács Száva Fanni, Török Fanni Zsuzsanna, Dobos Hanna, Kovács Fruzsina, Rigó Réka Fanni, Egejuru Euniké Sára neve szerepelt a meccskeretben.
Mint arról a Nemzeti Sport beszámolt, november elején jelentették be, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a dunaújvárosi csapatot működtető gazdasági társaság, ezért veszélybe került a felnőtt együttes szereplése a jelenlegi idényben. Egy héttel korábban kiderült, hogy a városi önkormányzat azonnali segítség formájában támogatást biztosított a klubnak, az elmúlt években nyújtott százmilliós mértékű támogatásokat viszont a jövőben nem tudja nyújtani.
Azóta kilenc játékos hagyta el a csapatot, ezért volt szükség a fiatalok szerepltetésére. Így viszont nem sok esélyük volt a vendégekkel szemben, akik végül 23 gólos győzelmet arattak.
Női kézi NB I: megvan a Dunaújváros kilencedik távozója
NŐI KÉZILABDA NB I
9. FORDULÓ
DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA–VÁC 19–42 (8–22)
Dunaújváros, 300 néző. V: Nagy F., Túróczy
DUNAÚJVÁROS: Győri A. – Szalai P. 3, Horváth A. 1, Rigó 1, Kerekes L. 3, EGEJURU 6, Török F. Csere: Krasznai, Angyali (kapusok), Kovács F. 2, Dobos, Sztanó 1, Fehér L. 2 (2), Takács F. Edző: Zubai Gábor
VÁC: CSIZMADIA F. – Pálffy A. 5, Afentaler 2, Kajdon 3 (2), Varga Emőke 4, CSÍKOS L. 8, PELCZÉDER 5. Csere: Zaj (kapus), Kellermann, Kövér L. 1, PÁLMAI 5, Wald 4, Such, KACSÓ 5, Saáry. Edző: Horváth Roland
Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–3. 8. p.: 2–6. 15. p.: 2–12. 25. p.: 5–18. 35. p.: 10–25. 43. p.: 13–30. 48. p.: 15–34
Kiállítások: 2, ill. 8 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Zubai Gábor: – Felszabadult játékot kértem a lányoktól, hogy próbálják megmutatni a tanultakat. Mindenki tudta ezt teljesíteni. Vannak csapatunkban olyan kézilabdázók, akik előtt szép jövő állhat.
Horváth Roland: – Dicséretesen helytállt a hazaiak fiatal csapata. Nagyon sajnálom ami velük történik, szurkolok értük. Voltak hibáink, játszattam azokat is, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Ebben a felállásban a két pont sorsa nem volt kétséges. Sokat kell még csiszolnunk, hogy a közelgő mérkőzéseinket is megnyerjük.
Moyra-Budaörs–Szombathelyi KKA 34–34 (21–18)
DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE 38–20 (20–10)
További jegyzőkönyvek később.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|9
|9
|–
|–
|319–204
|+115
|18
|2. Debrecen
|9
|9
|–
|–
|299–200
|+99
|18
|3. FTC
|9
|8
|–
|1
|305–218
|+87
|16
|4. Esztergom
|9
|6
|1
|2
|292–254
|+38
|13
|5. Székesfehérvár
|9
|6
|–
|3
|239–224
|+15
|12
|6. Vác
|9
|5
|1
|3
|249–245
|+4
|11
|7. Szombathely
|9
|3
|2
|4
|251–292
|–41
|8
|8. Mosonmagyaróvár
|9
|3
|1
|5
|235–228
|+7
|7
|9. Kisvárda
|9
|3
|–
|6
|232–268
|–36
|6
|10. Budaörs
|9
|2
|2
|5
|227–269
|–42
|6
|11. Vasas
|9
|2
|1
|6
|238–287
|–49
|5
|12. NEKA
|9
|2
|–
|7
|225–281
|–56
|4
|13. Dunaújváros
|9
|–
|2
|7
|228–264
|–36
|2
|14. Kozármisleny
|9
|–
|–
|9
|206–311
|–105
|0