A Vác kiütötte a hét ifistát nevező Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben

A Dunaújváros hét ifistát nevezett a Vác ellen, Angyal Dalma Zsófia, Takács Száva Fanni, Török Fanni Zsuzsanna, Dobos Hanna, Kovács Fruzsina, Rigó Réka Fanni, Egejuru Euniké Sára neve szerepelt a meccskeretben.

Mint arról a Nemzeti Sport beszámolt, november elején jelentették be, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a dunaújvárosi csapatot működtető gazdasági társaság, ezért veszélybe került a felnőtt együttes szereplése a jelenlegi idényben. Egy héttel korábban kiderült, hogy a városi önkormányzat azonnali segítség formájában támogatást biztosított a klubnak, az elmúlt években nyújtott százmilliós mértékű támogatásokat viszont a jövőben nem tudja nyújtani.

Azóta kilenc játékos hagyta el a csapatot, ezért volt szükség a fiatalok szerepltetésére. Így viszont nem sok esélyük volt a vendégekkel szemben, akik végül 23 gólos győzelmet arattak.