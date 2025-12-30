Nemzeti Sportrádió

Szélesi Zoltán lett az Újpest új vezetőedzője – hivatalos

2025.12.30. 15:30
null
Szélesi Zoltán (balra) vezetőedzőként először dolgozhat az NB I-ben (Fotó: Újpest FC)
Újpest NB I Szélesi Zoltán magyar foci Újpest FC
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC kedden délután hivatalos felületein jelentette be, hogy a várakozásoknak megfelelően Szélesi Zoltán lett a csapat új vezetőedzője.

Mint arról korábban már hírt adtunk, az Újpest új sportigazgatója, Dárdai Pál Szélesi Zoltánt javasolta vezetőedzőnek. Akkor úgy értesültünk, hogy a szakember neve már Dárdai érkezése előtt is szóba jött, és később újra terítékre került a kinevezése. Az érkezését pedig a várakozásoknak megfelelően kedden délután hivatalosan is bejelentette a lila-fehér klub.

„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az Újpest vezetőedzője lehetek, hiszen mindenki tudja, itt lett belőlem első osztályú játékos, és innen indult minden, az összes olyan esemény, ami miatt ma az vagyok, aki – idézte Szélesi Zoltánt az újpestiek klubhonlapja.Köszönöm a bizalmat Ratatics Péter elnök úrnak, Benczédi Balázs ügyvezető igazgatónak és Dárdai Pálnak, az Újpest FC sportigazgatójának, mindent el fogok követni azért, hogy megháláljam ezt a számukra. Ugyanitt szeretném megköszönni a Magyar Labdarúgó-szövetségnek mindazt, amit kaptam. Hogy számtalan utánpótlás-válogatottat vezethettem, megbízott szövetségi kapitányként a nemzeti tizenegy kispadján ülhettem, és azt, hogy mindenben a segítségemre voltak. Most azonban új fejezet kezdődik! Hiszek a munkában, hiszek a saját képességeimben és abban, hogy megfelelő felkészülés után egy sikeres tavaszi hadjárat következik Újpesten.”

„Örülünk, hogy Zolit sikerült megszerezni, megnyerni az Újpest számára, hiszen, ha valaki, ő tudja, mit jelent ez a klub. Játékosként kevesen futottak be ilyen karriert, mint ő, és edzőként is minden korábbi állomáshelyén bizonyította, hogy a rendelkezésére álló játékosokból, lehetőségekből a lehető legtöbbet tudja kihozni. Komoly tapasztalattal rendelkezik, és olyan friss, versenyképes tudással, ami az egész Újpest számára segítséget jelent” – fogalmazott Dárdai Pál. 

Szélesi a magyar korosztályos válogatottak mellett korábban a Puskás Akadémia második csapatát vezette, Dárdaival pedig korábban együtt játszottak a válogatottban, tehát jól ismerik egymást, alighanem ez is segíthette a megállapodást. Ahogy Szélesi újpesti kötődése is, hiszen a liláknál lett profi labdarúgó, 1997 és 2014 között, két részletben több mint 120 NB I-es meccsen játszott az Újpest színeiben.

Az Újpest közleményében beszámolt arról is, hogy csatlakozott még a stábhoz Egressy Gábor, aki Dárdai Pál tanácsadója lesz. A korábbi öt mérkőzésen a csapatot felkészítő stábból Nikola Mitrovics továbbra is pályaedzőként szolgálja majd a klubot. Arról pedig már korábban írtunk, hogy az Újpest stábjában folytatja pályafutását Admir Hamzagics is, aki eddig a német másodosztályú Hertha BSC második csapatánál dolgozott segédedzőként. 

A távozozó Bodor Boldizsárnak az Újpest közleményében megköszönte, hogy nehéz helyzetben, komoly kihívások előtt elvállalta az első csapat felkészítését. Mint írták, Bodor a továbbiakban visszatér a második csapat élére, Víg Péter pedig utánpótlás szekcióvezetőként (U16-NBIII) segíti a fiatalok fejlődését.

2025. szeptember 30.

Kisvárda

Gerliczki Máté helyett Révész Attila

2025. október 29.

Nyíregyháza

Szabó István helyett Bódog Tamás

2025. november 9.

Újpest

Damir Krznar helyett Bodor Boldizsár

2025. december 16. 

MTK 

Horváth Dávid helyett Pinezits Máté

2025. december 30.

Újpest

Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán

EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–26-OS IDÉNYÉBEN

 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC18105336–17+1935
  2. Ferencvárosi TC18104435–18+1734
  3. Paksi FC1896339–26+1333
  4. Debreceni VSC1894526–21+531
  5. Puskás Akadémia1884624–23+128
  6. Kisvárda1883722–29–727
  7. Zalaegerszegi TE1866629–26+324
  8. Újpest FC1864827–32–522
  9. MTK Budapest1863933–37–421
10. Diósgyőri VTK1846824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus18351019–34–1514
12. Kazincbarcika18321317–38–2111

 

 

Ezek is érdekelhetik