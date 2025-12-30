Szélesi Zoltán lett az Újpest új vezetőedzője – hivatalos

Mint arról korábban már hírt adtunk, az Újpest új sportigazgatója, Dárdai Pál Szélesi Zoltánt javasolta vezetőedzőnek. Akkor úgy értesültünk, hogy a szakember neve már Dárdai érkezése előtt is szóba jött, és később újra terítékre került a kinevezése. Az érkezését pedig a várakozásoknak megfelelően kedden délután hivatalosan is bejelentette a lila-fehér klub.

„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az Újpest vezetőedzője lehetek, hiszen mindenki tudja, itt lett belőlem első osztályú játékos, és innen indult minden, az összes olyan esemény, ami miatt ma az vagyok, aki – idézte Szélesi Zoltánt az újpestiek klubhonlapja. – Köszönöm a bizalmat Ratatics Péter elnök úrnak, Benczédi Balázs ügyvezető igazgatónak és Dárdai Pálnak, az Újpest FC sportigazgatójának, mindent el fogok követni azért, hogy megháláljam ezt a számukra. Ugyanitt szeretném megköszönni a Magyar Labdarúgó-szövetségnek mindazt, amit kaptam. Hogy számtalan utánpótlás-válogatottat vezethettem, megbízott szövetségi kapitányként a nemzeti tizenegy kispadján ülhettem, és azt, hogy mindenben a segítségemre voltak. Most azonban új fejezet kezdődik! Hiszek a munkában, hiszek a saját képességeimben és abban, hogy megfelelő felkészülés után egy sikeres tavaszi hadjárat következik Újpesten.”

„Örülünk, hogy Zolit sikerült megszerezni, megnyerni az Újpest számára, hiszen, ha valaki, ő tudja, mit jelent ez a klub. Játékosként kevesen futottak be ilyen karriert, mint ő, és edzőként is minden korábbi állomáshelyén bizonyította, hogy a rendelkezésére álló játékosokból, lehetőségekből a lehető legtöbbet tudja kihozni. Komoly tapasztalattal rendelkezik, és olyan friss, versenyképes tudással, ami az egész Újpest számára segítséget jelent” – fogalmazott Dárdai Pál.

Szélesi a magyar korosztályos válogatottak mellett korábban a Puskás Akadémia második csapatát vezette, Dárdaival pedig korábban együtt játszottak a válogatottban, tehát jól ismerik egymást, alighanem ez is segíthette a megállapodást. Ahogy Szélesi újpesti kötődése is, hiszen a liláknál lett profi labdarúgó, 1997 és 2014 között, két részletben több mint 120 NB I-es meccsen játszott az Újpest színeiben.

Az Újpest közleményében beszámolt arról is, hogy csatlakozott még a stábhoz Egressy Gábor, aki Dárdai Pál tanácsadója lesz. A korábbi öt mérkőzésen a csapatot felkészítő stábból Nikola Mitrovics továbbra is pályaedzőként szolgálja majd a klubot. Arról pedig már korábban írtunk, hogy az Újpest stábjában folytatja pályafutását Admir Hamzagics is, aki eddig a német másodosztályú Hertha BSC második csapatánál dolgozott segédedzőként.

A távozozó Bodor Boldizsárnak az Újpest közleményében megköszönte, hogy nehéz helyzetben, komoly kihívások előtt elvállalta az első csapat felkészítését. Mint írták, Bodor a továbbiakban visszatér a második csapat élére, Víg Péter pedig utánpótlás szekcióvezetőként (U16-NBIII) segíti a fiatalok fejlődését.