Manuel Neuer megsérült, nem tudni, mennyit kell kihagynia
Hétfőn délelőtt jelent meg a kapus combizomszakadásáról szóló rövid hír a Bayern hivatalos felületein, ami azért érkezett meglepetésként, mert a meccsen nem volt jele annak, hogy Neuer megsérült volna. A klub azt nem árulta el, hogy a kapusra mennyi idő kihagyás vár, csupán annyit tettek hozzá a sérülés tényéhez, hogy a játékosnak a jobb combjával van gondja, s ezt a klub orvosi csapata is megerősítette.
A Bild ugyanakkor arról számolt be, hogy Neuer majd csak a téli szünet után léphet ismét pályára – vagyis, csupán a Heidenheim elleni évzáró bajnokit kell kihagynia, s a Wolfsburg elleni évnyitó bajnoki találkozón már ott lehet a pályán.
NÉMET BUNDESLIGA, 14. FORDULÓ
Bayern München–Mainz 2–2 (Karl 29., Kane 87. – 11-esből, ill. Potulski 45+2., Li Dzse Szung 67.)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|14
|12
|2
|–
|51–11
|+40
|38
|2. RB Leipzig
|14
|9
|2
|3
|29–16
|+13
|29
|3. Borussia Dortmund
|14
|8
|5
|1
|24–12
|+12
|29
|4. Bayer Leverkusen
|14
|8
|2
|4
|30–19
|+11
|26
|5. Hoffenheim
|14
|8
|2
|4
|29–20
|+9
|26
|6. Stuttgart
|14
|8
|1
|5
|25–22
|+3
|25
|7. Eintracht Frankfurt
|14
|7
|3
|4
|29–29
|0
|24
|8. Union Berlin
|14
|5
|3
|6
|19–23
|–4
|18
|9. Freiburg
|14
|4
|5
|5
|21–23
|–2
|17
|10. 1. FC Köln
|14
|4
|4
|6
|22–23
|–1
|16
|11. Mönchengladbach
|14
|4
|4
|6
|18–22
|–4
|16
|12. Werder Bremen
|14
|4
|4
|6
|18–28
|–10
|16
|13. Wolfsburg
|14
|4
|3
|7
|20–24
|–4
|15
|14. Hamburg
|14
|4
|3
|7
|15–24
|–9
|15
|15. Augsburg
|14
|4
|1
|9
|17–28
|–11
|13
|16. St. Pauli
|14
|3
|2
|9
|13–26
|–13
|11
|17. Heidenheim
|14
|3
|2
|9
|13–30
|–17
|11
|18. Mainz
|14
|1
|4
|9
|13–26
|–13
|7