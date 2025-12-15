Manuel Neuer megsérült, nem tudni, mennyit kell kihagynia

Hétfőn délelőtt jelent meg a kapus combizomszakadásáról szóló rövid hír a Bayern hivatalos felületein, ami azért érkezett meglepetésként, mert a meccsen nem volt jele annak, hogy Neuer megsérült volna. A klub azt nem árulta el, hogy a kapusra mennyi idő kihagyás vár, csupán annyit tettek hozzá a sérülés tényéhez, hogy a játékosnak a jobb combjával van gondja, s ezt a klub orvosi csapata is megerősítette.

A Bild ugyanakkor arról számolt be, hogy Neuer majd csak a téli szünet után léphet ismét pályára – vagyis, csupán a Heidenheim elleni évzáró bajnokit kell kihagynia, s a Wolfsburg elleni évnyitó bajnoki találkozón már ott lehet a pályán.

NÉMET BUNDESLIGA, 14. FORDULÓ

Bayern München–Mainz 2–2 (Karl 29., Kane 87. – 11-esből, ill. Potulski 45+2., Li Dzse Szung 67.)