Manuel Neuer megsérült, nem tudni, mennyit kell kihagynia

2025.12.15. 13:49
Neuer számára véget ért az év (Fotó: Getty Images)
Bayern München német bajnokság sérülés Manuel Neuer
A Bayern München hivatalos honlapján megjelent meglehetősen szűkszavú közleményben közölte: a csapat vasárnap este a bajnokság utolsó helyén álló Mainz elleni 2–2-vel zárult mérkőzésén izomszakadást szenvedett a kapusa, Manuel Neuer. Azt nem közölték, hogy mennyi kihagyás várhat a 39 éves veterán klublegendára.

Hétfőn délelőtt jelent meg a kapus combizomszakadásáról szóló rövid hír a Bayern hivatalos felületein, ami azért érkezett meglepetésként, mert a meccsen nem volt jele annak, hogy Neuer megsérült volna. A klub azt nem árulta el, hogy a kapusra mennyi idő kihagyás vár, csupán annyit tettek hozzá a sérülés tényéhez, hogy a játékosnak a jobb combjával van gondja, s ezt a klub orvosi csapata is megerősítette.

A Bild ugyanakkor arról számolt be, hogy Neuer majd csak a téli szünet után léphet ismét pályára – vagyis, csupán a Heidenheim elleni évzáró bajnokit kell kihagynia, s a Wolfsburg elleni évnyitó bajnoki találkozón már ott lehet a pályán.

NÉMET BUNDESLIGA, 14. FORDULÓ 
Bayern München–Mainz 2–2 (Karl 29., Kane 87. – 11-esből, ill. Potulski 45+2., Li Dzse Szung 67.)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München1412251–11+40 38 
2. RB Leipzig1492329–16+13 29 
3. Borussia Dortmund1485124–12+12 29 
4. Bayer Leverkusen1482430–19+11 26 
5. Hoffenheim1482429–20+9 26 
6. Stuttgart1481525–22+3 25 
7. Eintracht Frankfurt1473429–2924 
8. Union Berlin1453619–23–4 18 
9. Freiburg1445521–23–2 17 
10. 1. FC Köln1444622–23–1 16 
11. Mönchengladbach1444618–22–4 16 
12. Werder Bremen1444618–28–10 16 
13. Wolfsburg1443720–24–4 15 
14. Hamburg1443715–24–9 15 
15. Augsburg1441917–28–11 13 
16. St. Pauli1432913–26–13 11 
17. Heidenheim1432913–30–17 11 
18. Mainz1414913–26–13 

 

