Szívműtéten esett át a Lazio vezetőedzője

A római klub honlapja szerint a 66 éves mesternél szívritmuszavart diagnosztizáltak, ezért katéterablációs eljárást alkalmaztak nála, amely sikeres volt. A pitvarfibrilláció olyan rendellenesség, amely gyors és szabálytalan szívverést okoz, és olyan tünetekhez vezethet, mint fáradtság, szédülés, légszomj, valamint növeli a vérrögképződés és a stroke kockázatát.

Sarri távollétében Marco Ianni másodedző irányítja a szakmai munkát, de a vezetőedző napokon belül ismét csatlakozik a csapathoz.

A Lazio 17 mérkőzés után a tabella nyolcadik helyén áll a Serie A-ban.