Szívműtéten esett át a Lazio vezetőedzője

Kisebb szívműtéten esett át Maurizio Sarri, az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Lazio vezetőedzője.
A római klub honlapja szerint a 66 éves mesternél szívritmuszavart diagnosztizáltak, ezért katéterablációs eljárást alkalmaztak nála, amely sikeres volt. A pitvarfibrilláció olyan rendellenesség, amely gyors és szabálytalan szívverést okoz, és olyan tünetekhez vezethet, mint fáradtság, szédülés, légszomj, valamint növeli a vérrögképződés és a stroke kockázatát.
Sarri távollétében Marco Ianni másodedző irányítja a szakmai munkát, de a vezetőedző napokon belül ismét csatlakozik a csapathoz.
A Lazio 17 mérkőzés után a tabella nyolcadik helyén áll a Serie A-ban.
Legfrissebb hírek
Serie A: Höjlund duplájával nápolyi siker Cremonában
Olasz labdarúgás
2025.12.28. 17:16
Serie A: két vesztes meccs után ismét nyert a Como
Olasz labdarúgás
2025.12.27. 17:26
Ezek is érdekelhetik