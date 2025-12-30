Kerékpár 2025: „Pogacar idén is mindent megnyert, és csókolom”

A szikár tények kedvéért rögzítsük: Pogacar öt egynapos versenyen is lemaradt az első helyről, kétszer a dobogóról is, ráadásul egyszer majdnem kicsúszott a legjobb harmincból is – lásd a fentebb említett kanadai egynapost.

Az említésre érdemes események sorát a világbajnoksággal illik kezdeni, főleg mert első alkalommal adott otthont Afrika a seregszemlének: Ruanda fővárosában, Kigaliban, 1567 méteres tengerszint feletti magasságon rendezték, ami már önmagában kihívást jelentett a versenyzőknek, ráadásul a szervezők a férfiak elit versenyére 5100 méternél több szintkülönbséget tartalmazó útvonalat jelöltek ki, a nőkére közel 3000 méter szintet irányoztak elő, ami a világbajnokságok mezőnyversenyei közül mindenképpen a legnehezebbek közé tartozik. Persze, nem Pogacarnak, aki 66 kilométeres szóló végén másfél perc előnnyel nyert Remco Evenepoel előtt.

A nőknél viszont valódi meglepetés született. Tegye fel a kezét, aki a világbajnokság előtt hallotta Magdeleine Vallieres nevét... A 24 éves kanadai bringás csupán második profi győzelmét aratta Ruandában, s az országúti vb-k egyetemes történetében sem túlzás, ha a legnagyobb meglepetések közé soroljuk sikerét. Csak a történelmi hűség kedvéért: Valter Attila nem fejezte be a vb-t, Vas Blanka a 37. helyen zárt.

Hogy ne csak az idén merő hobbiból 11, 18, 20, 33, 35 és 75 kilométeres szökései végén versenyeket nyerő Pogacarról legyen szó, ott van például az általa a vb-n másfél perccel lehagyott, s másodikként záró Evenepoel, akiről augusztus elején hivatalosan is kiderült, jövőre a Soudal QuickStepet elhagyja, s a Red Bull–Bora–Hansgrohe versenyzője lesz.

Aki a vb előtt már hallotta Vallieres nevét, leteheti a kezét.

Vissza napjaink legjobb időfutammenőjéhez: a szám olimpiai, világ- és Európa-bajnokát új csapata kivásárolta 2026 végéig élő szerződéséből, s úgy fest, Evenepoellal, valamint a négyszeres Vuelta-győztes Primoz Rogliccsal, az idei Tour de France-on összetettben harmadik Florian Lipowitzcal, vagy éppen a Giro 2022-es bajnokával, Jai Hindleyvel új szupercsapat formálódik, amelynek célja egyértelmű: megtörni az UAE és a Visma három éve tartó hegemóniáját és jövőre legalább az egyik háromhetest megnyerni. A két csapatot leszámítva erre egyébként éppen Evenepoel volt képes még 2022-ben a Vueltán.

Apropó Visma: a holland csapat annak ellenére elveszíteni látszik korábbi egyeduralkodó státuszát, hogy a három idei Grand Tourból kettőt is megnyert. Ki ne feledné, ahogy Simon Yates a Giro utolsó hegyi befutós szakaszán a Colle delle Finestrén lehagyja az év felfedezettjének nevezhető, s rózsaszínben tekerő Isaac del Toro és az ecuadori Richard Carapaz egymással foglalkozó párosát, majd csapattársát, Wout van Aertot utolérve, az ő segítségével végül majd négy perc előnnyel átveszi a vezetést összetettben, s azt az utolsó szakaszon meg is őrizve, végül megnyeri a Girót.

A Visma másik nagy sikere idén a Vuelta megnyerése volt, ám a spanyol körversenyre nem Jonas Vingegaard győzelme miatt fogunk emlékezni, sokkal inkább a gázai övezetben zajló háborúval kapcsolatos palesztinpárti és Izrael-ellenes valamint ezzel kapcsolatban az Israel Premier-Tech csapatának szereplése kapcsán rendezett tüntetések miatt. Több szakaszon is demonstrálók akasztották meg a versenyt, két etapon nem hirdettek győztest, akadt olyan is, amikor szinte senki nem tudta, hogy a hirtelen lerövidített szakaszon végül pontosan hol is van a célvonal, végül az utolsó madridi etap utolsó majd 60 kilométerét törölték, miután a belvárosi körpályán tüntetők szállták meg a célegyenest.

A hivatalos díjátadó ceremónia el is maradt, mégis a verseny egyik legőszintébb pillanatát éppen ennek köszönhettük. Mint utóbb kiderült, Tom Pidcock édesanyjának az ötlete alapján egy szállodai parkolóban spontán díjátadó dzsemborit hoztak össze a csapatok, amely a verseny rangjához mérten történelmének egyik legméltatlanabb befejezése után az egyik legbensőségesebb díjátadója volt, a hűtősdobozokból rögtönzött dobogó tetején a vismás Jonas Vingegaard örülhetett.