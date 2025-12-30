A 25. kiemelt Woodhouse-t kiverő Krzysztof Ratajski lesz Littler ellenfele a darts-vb negyeddöntőjében

Az előzetesen esélytelenebbnek tartott Ratajski parádésan kezdte a nap első mérkőzését: a harmadik legben (1–1-es állásnál) brékelte Woodhouse-t, majd a saját kezdését kihasználva 47-ről kiszállt, s 106.58-as átlagot dobva megnyerve az első szettet. A következő játszmában a 25. helyen kiemelt angol kiszállói feljavultak, s Woodhouse előbb elvette a lengyel rivális kezdését, majd behúzta a sajátját is. A harmadik leg Ratajskié lett, de a negyedikben Woodhouse nem vétett nagy hibákat, így 48-ról kiszállva egalizált.

A harmadik szettben Woodhouse előbb hozta a saját kezdését, majd a hátsó pályán egy nyílra volt a torna első kilencnyilasától, de előbb nem tudta eltalálni a dupla 12-t, majd 12-ről sem tudott kiszállni, így Ratajskié lett a második leg. Mindez annyira megfogta az angolt, hogy a harmadik és a negyedik leg is a lengyelé lett, aki így ismét előnybe került.

WOODHOUSE JUST MISSES THE NINE 😢



You should have gone for it, Luke 🤣



Luke Woodhouse goes eight darts perfect into the leg, but misses double 12... and Krzysztof Ratajski wins the leg 😳



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R4 pic.twitter.com/MrQxUkDi7J — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2025

Ezután ismét a második játszmában látottak ismétlődtek meg: Woodhouse két nyert leggel ellépett, Ratajski szépített, majd az angol a saját kezdését kihasználva ismét egyenlített. A sorminta ezután is folytatódott, az ötödik szettet ismét négy legben hozta Ratajski, ezután viszont az egynlítés (és a döntő szett) elmaradt: a „lengyel sasnak” becézett Ratajski ismét négy legben győzött, s miután összességében (a 180-akat leszámítva) a tömeget és a kiszállókat is jobban dobta, megérdemelten jutott be pályafutása második világbajnoki negyeddöntőjébe, ahol Luke Littler lesz az ellenfele.

RATAJSKI WINS! 🇵🇱



Krzysztof Ratajski is a World Championship quarter-finalist for the second time!



The Polish Eagle wraps up a 4-2 victory over Luke Woodhouse to set up a last eight clash against Luke Littler! 👀



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R4 pic.twitter.com/d6RguwLmmr — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2025

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

NYOLCADDÖNTŐ

13.30 DÉLUTÁNI PROGRAM (Tv: Sport1)

Luke Woodhouse (angol, 25., 91.4)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 96.68) 2:4

Később

15.15: Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd)

16.15: Justin Hood (angol)–Josh Rock (északír, 11.)

20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)

20.10: Charlie Manby (angol)–Gian van Veen (holland, 10.)

21.25: Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)

22.40: Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1.)–Rob Cross (angol, 17.) 4:2

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

James Hurrell (angol)–Ryan Searle (angol, 20.) 0:4

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd)

Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

Charlie Manby (angol)–Gian van Veen (holland, 10.)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)

Justin Hood (angol)–Josh Rock (északír, 11.)

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák) 4:0

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.) 0:4

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.) 1:4

Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 3:4

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol) 3:4

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.) 0:4

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland) 4:3

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német) 4:2

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német) 4:2

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 3:4

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol) 2:4

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett) 4:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német) 4:1

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.) 4:3

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol) 4:1

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol) 4:1