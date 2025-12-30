Futsal: 17 játékosra számít jövő csütörtöktől a magyar válogatott kapitánya

A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapjának keddi beszámolója szerint még három felkészülési mérkőzés vár Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány csapatára: január 11-én a franciaországi Clairefontaine-ben zárt kapuk mögött a házigazdákkal találkoznak a magyarok, 15-én Szerbiát fogadják a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban, két nappal később pedig ismét a szerbek ellen lépnek pályára Telkiben, zártkapus meccsen.

A spanyol szakvezető kijelölte a felkészülést megkezdő 17 fős keretet, amelyet az Európa-bajnokságig még szűkíteni fog, a tornára ugyanis 14 játékos nevezhető.

„Ez tulajdonképpen az a bő keret, amelyből az Eb-n résztvevő 14 fős névsor kialakul majd” – mondta a szövetségi kapitány.

Hozzátette: két tapasztalt játékos, Fekete Márk és Bencsik Roland visszatérnek sérülésük után.

„Lux Gábor kitűnő munkát végzett Porecben, bizonyította, hogy van jövője a válogatottban, de úgy éreztük, ez még nem a megfelelő pillanat arra, hogy komolyabb téttel bíró meccseken is velünk legyen” – magyarázta.

Mullor Cabrera szerint a közvetlen európai élmezőnyhöz tartozó francia válogatottal szembeni meccs kitűnő lehetőséget ad, hogy minél jobban felkészüljenek Portugália ellen. Szerbia a másik két Európa-bajnoki csoportellenfelükhöz hasonlóan emberfogásos védekezést alkalmaz, és fizikálisan szintén nagyon erős, így ezek a találkozók a Lengyelország és az Olaszország elleni mérkőzések miatt lehetnek hasznosak.

Az Európa-bajnokságot január 21. és február 7. között rendezik meg Rigában, Kaunasban és Ljubljanában. A magyar együttes Szlovéniában játssza csoportmérkőzéseit, január 24-én a lengyelekkel, 27-én a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő portugálokkal, majd 29-én a szintén kétszeres Eb-győztes olaszokkal csap össze. A négy csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe. Ez lesz a 13. kontinenstorna és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar válogatott is részt vesz.

A magyar válogatott 17 fős kerete

Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Faragó Ádám (Debrecen), Gémesi Gergő (Újpest FC)

Mezőnyjátékosok: Szalmás Zoltán (Berettyóújfalu), Bencsik Roland (Kecskemét), Dorogi Benjámin (Veszprém), Rafael Henrique da Silva (Nyíregyháza), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza), Rábl János (Berettyóújfalu), Szabó Lajos (Berettyóújfalu), Fekete Márk (Kecskemét), Győri Balázs (Debrecen), Pál Patrik (Újpest FC), Kajtár Mátyás (klub nélkül), Rutai Balázs (Kecskemét), Suscsák Máté (Újpest FC), Büki Baltazár (Aramis SE)