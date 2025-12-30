„A Varga Barnabás iránti érdeklődés arányban áll a teljesítményével”

„Sok országból elég sok klub keres minket. Amerikában az MLS-ből, Európa néhány országából, például Olaszországból, vagy a német Bundesligából, de Ázsiából is volt már, és meglepő módon Brazíliából is jelentkezett csapat, amely szívesen fogadta volna Barnabást. A szabályokat szem előtt tartva ilyenkor én a klubhoz irányítom őket, hogy abból mennyi lesz a realitás talaján, ez azon múlik, hogy milyen ajánlatot tesznek a klub felé. Utána kell nekünk tulajdonképpen a klubokkal megállapodni. Ez azért egy jóval összetettebb és hosszabb folyamat” – fogalmazott Paunoch.

A szakember arról is beszélt, hogy milyen típusú együttest tud elképzelni Varga Barnabásnak.

„Nem gondolnám, hogy megtalálná a számításait olyan csapatban, mely a bennmaradásért harcol és foggal-körömmel védekezik minden meccsen. Barna kvalitásai kevésbé érvényesülnének ilyen csapatban. Olyan csapatban gondolkodunk, mely a támadásra helyezi a hangsúlyt, van szélsőjátéka, jönnek a beadások és ki tud domborodni Barna egészen elképesztő fejjátéka” – mondta el Paunoch, hozzátéve azt is, hogy a játékos számára az is fontos, hogy ha elszerződik a zöld-fehérektől, akkor mindenképp olyan bajnokságba kerüljön, amely erősebb az NB I-nél.

A napokban a sajtóban felröppent, hogy a 13-szoros görög bajnok AEK Athén érdeklődik a csatár iránt, amire Paunnoch Péter úgy reagált: „ezt igazából, ahogy szokták volt mondani, sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom”.