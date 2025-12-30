Brisbane-i tenisztorna: Kasatkina mentálisan feltöltődve tér vissza

A világranglista 37. helyezettje több mint két éve nem járt hazájában, Oroszországban, miután felvállalta, hogy a saját neméhez vonzódik, és felszólalt az ukrajnai háború ellen. Márciusban váltott állampolgárságot, és az idei szezonban októberben versenyzett utoljára. Döntését a sűrű versenynaptár miatti mentális megterheléssel és az ausztrál versenyzési jogosultság megszerzéséért folytatott küzdelem okozta érzelmi stresszel indokolta.

„Nekünk, teniszezőknek nagyon nehéz elfogadnunk, hogy szünetre van szükségünk. Tornáról tornára haladunk, és meg kell védenünk az előző idényben szerzett pontjainkat, ami további szorongást okoz. Úgy éreztem, ha tovább erőltetem, csak még mélyebb gödörbe kerülök” – mesélte kedden.

Hozzátette: a szünet első három hete nagyon nehéz, egyenesen katasztrofális volt, egyáltalán nem élvezte.

„Rájöttem, hogy nagyon boldogtalan vagyok, és nagyon sötéten láttam a helyzetemet, de úgy érzem, hat hét után végre feltöltődtem. Szükségem volt erre, hogy megértsem, vannak bizonyos határok, amelyeket át lehet lépni, de aztán pihenőt kell adni magadnak, hogy épelméjű ember maradhass” – vélekedett.

Kasatkina 2022 októberében – eddigi legjobbjaként – nyolcadik volt a világranglistán, és ugyanabban az évben az elődöntőig jutott a francia nyílt bajnokságon. A WTA-sorozatban 19 alkalommal játszott döntőt, ezek közül nyolcat nyert meg.