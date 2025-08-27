Az FC Bruges kivégezte a Rangerst, a Benfica török játékosa okozta a Fenerbahce vesztét

Benfica–Fenerbahce 1–0

Az első 25 percben két Benfica-gólt is elvett a játékvezető. Előbb Vangelisz Pavlidisz talált be, majd Leandro Barreiro fejese kötött ki a kapuban, de a görög játékos gólját les miatt érvénytelenítették, a másik esetben pedig lökést látott Slavko Vincic – a les egyértelmű volt zavarás miatt, a második elvett gól viszont erősen véleményes ítélet volt. A 35. percben már érvényes találatot szerzett a lisszaboni csapat, Kerem Aktürkoglu lőtt 11 méterről a jobb felsőbe – a 26 éves török szélső annak ellenére nem ünnepelte a gólját, hogy ő a Fener nagy riválisának, a Galatasaraynak a játékosa volt korábban.

A második félidőben is a portugálok veszélyeztettek többször, és bár kevés helyzetet dolgozott ki az isztambuli csapat, Juszef en-Nesziri fejesénél nem sokon múlt az egyenlítés, a labda a lécet találta el. Később még José Mourinho együttese emberhátrányba került, Talisca három perc alatt két sárgát gyűjtött be, és nem sikerült egalizálni – a Fenerbahce ismét lemaradt a BL-főtábláról, ahol legutóbb a 2008–2009-es idényben szerepelt.

FC Bruges–Rangers 6–0

A 3–1-es hazai vereség után nem volt könnyű dolga a Rangersnek, de a visszavágón 10 perc sem telt el, amikor gyakorlatilag reménytelenné vált a helyzete. Előbb Nicolo Tresoldi öt méterről a jobb alsóba fejelt, majd Max Aarons gólhelyzetben lerántotta Hrisztosz Coliszt, így a skótok hamar gól- és emberhátrányba kerültek. Ez azonban még mind nem volt semmi, az első félidő utolsó negyedórája igazi rémálommá vált a vendégek számára, ugyanis ebben az időszakban négy gólt kaptak. Hans Vanaken nyolc méterről a jobb alsóba fejelt, majd Joaquin Seys első lövését a kapufa hárította, másodjára viszont már a kapuba helyezte a labdát a balhátvéd, aki pár perccel később hét méterről a léc alá bombázott, Alekszandar Sztankovics pedig két perc múlva hat méterről a kapu bal oldalába bólintott.

A szünet után még egy kegyelemdöfést bevitt az FC Bruges, Colisz öt percen belül betalált, szép összjáték után lőtt a bal alsóba. A belgák később is szerezhettek volna még gólt, de már túlságosan nem erőltették a támadásokat, így is kiütéses sikerrel jutottak fel a főtáblára – ami önmagában nem meglepetés, hiszen az előző idényben a nyolcaddöntőig jutottak a BL-ben. A glasgow-i együttesnek marad az Európa-liga, de előbb még rendet kell tenni a klubnál az óriási zakó után.

FC Köbenhavn–FC Basel 2–0

A svájci 1–1 után az első félidőben nem hozott gólt Koppenhágában, viszont a második játékrészben 39 másodperc alatt gólt szerzett a Köbenhavn – Eliasz Asuri beadásából Andreas Cornelius hat méterről a kapu jobb oldalába fejelt. Hiába próbálkozott a folytatásban a Basel, a hajrá elején tizenegyeshez jutottak a hazaiak, Youssoufa Moukoko pedig a bal alsóba lőtt, amivel el is döntötte a párharcot. A dán csapat története során hetedszer szerepelhet a Bajnokok Ligája-főtábláján.