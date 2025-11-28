Férfi kézilabda NB I: a PLER nagy csatában nyert a Gyöngyös ellen

A forduló előtt a PLER és a Gyöngyös is nyolc-nyolc ponttal állt a tabella középmezőnyének végén, így különösen fontos volt, hogy melyik csapat tudja begyűjteni a két pontot.

A meccs a várakozásoknak megfelelően végig nagyon szorosan alakult: csak egyszer, a 27. percben fordult elő, hogy a PLER el tudott lépni három gólra a Gyöngyöstől, onnatól kezdve viszont teljesen kiegyenlített volt a meccs, sőt a 41. percben már a vendégek vezettek egy góllal.

A hajrát azonban valamivel jobban bírta a PLER, amely ennek köszönhetően 22–20-ra megnyerte az összecsapást. A hazaiaknál a bosnyák Milan Vuksic öt gólt szerzett, a hevesiek legeredményesebb játékosa a hétgólos Edwards Olivér volt.

Győzelmének köszönhetően a PLER megelőzte a tabellán a Gyöngyöst, és feljött a hatodik helyre.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

PLER-BUDAPEST–HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS 22–20 (10–8)

BUD Aréna, 700 néző. V: Horváth P., Marton

PLER: BŐSZ – Szkokán, Markez 2, Kemény 2, OCVIRK 4 (1), VUKSIC 5, Fekete Á. 1. Csere: Groff 1, Mikita J., SUNAJKO 4 (2), Várszegi 2, Bognár, Tóth Á. 1, Pordán. Edző: Lepsényi Sándor

GYÖNGYÖS: TOMIC – Végh 2 (1), Nagy Á. 2, Hegedűs M. 1, Lang 2, UBORNYÁK 4, EDWARDS 7 (2). Csere: Skledár (kapus), Bálint, Gráf, Jóga 2. Edző: Bíró Balázs Bertalan

Az eredmény alakulása. 10. perc: 3–4. 20. p.: 7–7. 41. p.: 12–13. 52. p.: 16–17. 57. p.: 20–18

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Lepsényi Sándor: – Végig feszes volt a védekezésünk, annak örülök, hogy korábban az ilyen végjátékok az ellenfelek javára dőltek el. Köszönöm a játékosok hozzáállását.

Bíró Balázs Bertalan: – Hiányérzetem van, mert egy pontot talán megérdemeltünk volna, de ez az én véleményem. A védekezés stabil volt, ilyenkor hajszálon múlik az eredmény. Tudtuk az ellenfél hibáit, nem tudom hibáztatni a csapatomat, de ez a hajszál most az ellenfél mellett volt.