Férfi kézilabda NB I: a PLER nagy csatában nyert a Gyöngyös ellen
A forduló előtt a PLER és a Gyöngyös is nyolc-nyolc ponttal állt a tabella középmezőnyének végén, így különösen fontos volt, hogy melyik csapat tudja begyűjteni a két pontot.
A meccs a várakozásoknak megfelelően végig nagyon szorosan alakult: csak egyszer, a 27. percben fordult elő, hogy a PLER el tudott lépni három gólra a Gyöngyöstől, onnatól kezdve viszont teljesen kiegyenlített volt a meccs, sőt a 41. percben már a vendégek vezettek egy góllal.
A hajrát azonban valamivel jobban bírta a PLER, amely ennek köszönhetően 22–20-ra megnyerte az összecsapást. A hazaiaknál a bosnyák Milan Vuksic öt gólt szerzett, a hevesiek legeredményesebb játékosa a hétgólos Edwards Olivér volt.
Győzelmének köszönhetően a PLER megelőzte a tabellán a Gyöngyöst, és feljött a hatodik helyre.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
PLER-BUDAPEST–HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS 22–20 (10–8)
BUD Aréna, 700 néző. V: Horváth P., Marton
PLER: BŐSZ – Szkokán, Markez 2, Kemény 2, OCVIRK 4 (1), VUKSIC 5, Fekete Á. 1. Csere: Groff 1, Mikita J., SUNAJKO 4 (2), Várszegi 2, Bognár, Tóth Á. 1, Pordán. Edző: Lepsényi Sándor
GYÖNGYÖS: TOMIC – Végh 2 (1), Nagy Á. 2, Hegedűs M. 1, Lang 2, UBORNYÁK 4, EDWARDS 7 (2). Csere: Skledár (kapus), Bálint, Gráf, Jóga 2. Edző: Bíró Balázs Bertalan
Az eredmény alakulása. 10. perc: 3–4. 20. p.: 7–7. 41. p.: 12–13. 52. p.: 16–17. 57. p.: 20–18
Kiállítások: 6, ill. 4 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 4/3
MESTERMÉRLEG
Lepsényi Sándor: – Végig feszes volt a védekezésünk, annak örülök, hogy korábban az ilyen végjátékok az ellenfelek javára dőltek el. Köszönöm a játékosok hozzáállását.
Bíró Balázs Bertalan: – Hiányérzetem van, mert egy pontot talán megérdemeltünk volna, de ez az én véleményem. A védekezés stabil volt, ilyenkor hajszálon múlik az eredmény. Tudtuk az ellenfél hibáit, nem tudom hibáztatni a csapatomat, de ez a hajszál most az ellenfél mellett volt.
|1. Szeged
|12
|9
|1
|2
|419–332
|+87
|19
|2. Veszprém
|9
|9
|–
|–
|364–258
|+106
|18
|3. Tatabánya
|9
|9
|–
|–
|302–252
|+50
|18
|4. FTC
|10
|5
|1
|4
|334–331
|+3
|11
|5. Győr
|10
|5
|–
|5
|305–297
|+8
|10
|6. PLER
|11
|4
|2
|5
|302–333
|–31
|10
|7. Csurgó
|11
|3
|2
|6
|315–322
|–7
|8
|8. NEKA
|10
|3
|2
|5
|266–286
|–20
|8
|9. Gyöngyös
|11
|4
|–
|7
|300–329
|–29
|8
|10. Budai Farkasok-Rév
|9
|2
|4
|3
|243–273
|–30
|8
|11. Balatonfüred
|10
|3
|1
|6
|274–301
|–27
|7
|12. Szigetszentmiklós
|11
|3
|1
|7
|298–334
|–36
|7
|13. Komló
|10
|2
|1
|7
|271–306
|–35
|5
|14. Budakalász
|9
|2
|1
|6
|266–305
|–39
|5