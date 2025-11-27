Az El-ben sokkal visszafogottabb stílust képvisel a Fenerbahce

Nemzeti Sportrádió

2025.11.27. 08:24
Kerem Aktürkoglu (Fotó: AFP)
Szakmai partnerünk, a Cube rávilágított, hogy amíg Törökországban szinte minden fontos támadó stílusjegy tekintetében kiemelkedő a Fener – labdabirtoklási fölény a pálya jelentős részén, így az ellenfél kapuja előtt is, veszélyteremtése, letámadása és a gólhelyzetek számában is a mezőny tekintélyes része fölé emelik –, Európában viszonylag unalmas, középszerű csapat benyomását kelti.
Robbie Keane: Bárcsak én is játszhatnék ezen a meccsen!

A Ferencváros csütörtök este Isztambulban lép pályára a Fenerbahce otthonában, olyan közegben, ahol milliók gyűlölete és támogatása egyszerre nehezedik a csapatra.

Domenico Tedesco felkészítette a Fenert Varga Barnabás semlegesítésére

„A tabella a bizonyíték arra, hogy az egyik legnehezebb ellenféllel csapunk össze.”

Augusztus végén vette át a Fenerbahce irányítását Domenico Tedesco, akivel sokat lépett előre az isztambuli együttes, főleg José Mourinho idény elején hat meccsen aratott két győzelméhez képest. Elemzésünk szempontjából fontos, korántsem mindegy, hogy a Fener európai vagy hazai arcát villantja-e a Ferencváros ellen. Közös a két csapatban, hogy teljesen más stílusban kell és akarnak futballozni a két porondon. Amíg az FTC az El-ben kontrajátékával remekül szerepel, gyenge labdás játékával pedig bukdácsol idehaza, a Fenerbahce szenved az Európa-ligában (legutóbb a Ferencvárossal ikszelő Plzennel játszott 0–0-s döntetlent, s csupán a 15. helyen áll a tabellán), a Süper Ligben ugyanakkor csak egy pont a lemaradása a világsztárokat felvonultató, éllovas Galatasaray mögött.

Szakmai partnerünk, a Cube rávilágított, hogy amíg Törökországban szinte minden fontos támadó stílusjegy tekintetében kiemelkedő a Fener – labdabirtoklási fölény a pálya jelentős részén, így az ellenfél kapuja előtt is, veszélyteremtése, letámadása és a gólhelyzetek számában is a mezőny tekintélyes része fölé emelik –, Európában viszonylag unalmas, középszerű csapat benyomását kelti. A letámadás teljesen eltűnik, a saját kapuhoz közeli párharcok veszik át a helyét, a labdabirtoklással kapcsolatos mutatók pedig nagyjából a közepesnél kicsit jobb szintre állnak be. Támadásban előtérbe kerülnek a kontrák, miközben Törökországban egyáltalán nem támaszkodik erre Domenico Tedesco. A fő különbséget a várható gólkülönbség mutatja be, amely a bajnokságban +1.58 átlagban (2.45 várható szerzett, illetve 0.87 várható kapott gól meccsenként), az El-ben viszont –0.39 (1.1 várható szerzett, illetve 1.49 várható kapott gól).

Érdemes lesz megfigyelni, hogy a két, hazai porondon a játékot minden elemében uraló, Európában pedig a kezdeményezést átadó gárda közül melyik elképzelése válik be. Mivel a Ferencváros a világ egyik leghangosabb stadionjában játszik, s közel áll a továbbjutáshoz, nehéz elképzelni, hogy Robbie Keane vezetőedző csütörtök este próbálná kezdeményezőbb futballra ösztönözni futballistáit, így várhatóan Domenico Tedesco lesz kénytelen több labdás játékot kérni csapatától. Az isztambuliakat sérüléshullám sújtja, de a veszélyteremtés többségéért felelős Kerem Aktürkoglu játszhat, úgyhogy nehéz helyzetben lehet az FTC jobb oldala.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Roma (olasz)–FC Midtjylland (dán)
18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)
18.45: FC Porto (portugál)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)
18.45: Lille OSC (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–FCSB (román)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Genk (belga)–FC Basel (svájci)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)
21.00: Betis (spanyol)–Utrecht (holland)

 

