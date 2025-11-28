Rövid pályás gyorskorcsolya: elődöntőbe jutott a férfiváltó a dordrechti wt-versenyen

Zseniálisan teljesített férfiváltónk a dordrechti world tour viadal második napján: a pénteki negyeddöntőben a Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Moon Wonjun összetételben jégre lépő férficsapat a hollandokkal, a dél-koreaiakkal és a kazahokkal küzdhetett az elődöntőért – papíron az első két négyes egyértelműen jobb, mint a magyar, ám az, aki pusztán csak a futamot nézte, nem ezt állapíthatta meg, ugyanis a mieink szinte végig továbbjutó helyen korcsolyáztak, mi több, az ötezer méter során a legtöbbet az élen „töltötték”. Ebből lett aztán egy második hely, merthogy a hollandok hét körrel a vége előtt előztek, de ez egy remek második hely – és elődöntőt ér!

A magyar kvartett vasárnap tovább írhatja ezt a „minicsodát”, az elődöntőben a hollandok, a kanadaiak és a japánok mellett állnak oda a mieink a rajtvonalra.

A vegyes váltók helyosztó futamában (ennek az olimpiai kvóták kiosztása miatt van jelentősége) a Bácskai Sára Luca, Végi Diána Laura, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összeállítású négyes negyedik lett, ez összesítésben a 12. helyet jelenti.

Férfi 1000 méteren Moon Wonjun egyenes ágon jutott a negyeddöntőbe, Jászapáti Péter és Nógrádi Bence a vigaszágra került, ott az első kanyart Jászapáti sikerrel vette, így vasárnap még feljuthat a legjobbak közé.

Női 1500 méteren Somodi Maja és Sziliczei-Német Rebeka is nagyon kevéssel maradt el a negyeddöntőbe jutásról, ők ketten, és Bácskai Sára Luca vasárnap a reményfutamokban folytathatják.

Női 500 méteren a vigaszágra került három indulónk, ott az első kör után csak Végi Diána Laura maradt állva.