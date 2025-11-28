Nemzeti Sportrádió

Rövid pályás gyorskorcsolya: elődöntőbe jutott a férfiváltó a dordrechti wt-versenyen

K. E.K. E.
Vágólapra másolva!
2025.11.28. 19:22
null
Nógrádi Bence (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Dordrecht rövid pályás gyorskorcsolya Moon Wonjun Tiborcz Dániel Jászapáti Péter Nógrádi Bence
Nagyot ment a férfiváltónk a world tour sorozat negyedik állomásán: a dordrechti viadal második napján a magyar négyes kiharcolta az elődöntőbe jutást.

 

Zseniálisan teljesített férfiváltónk a dordrechti world tour viadal második napján: a pénteki negyeddöntőben a Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Moon Wonjun összetételben jégre lépő férficsapat a hollandokkal, a dél-koreaiakkal és a kazahokkal küzdhetett az elődöntőért – papíron az első két négyes egyértelműen jobb, mint a magyar, ám az, aki pusztán csak a futamot nézte, nem ezt állapíthatta meg, ugyanis a mieink szinte végig továbbjutó helyen korcsolyáztak, mi több, az ötezer méter során a legtöbbet az élen „töltötték”. Ebből lett aztán egy második hely, merthogy a hollandok hét körrel a vége előtt előztek, de ez egy remek második hely – és elődöntőt ér!

A magyar kvartett vasárnap tovább írhatja ezt a „minicsodát”, az elődöntőben a hollandok, a kanadaiak és a japánok mellett állnak oda a mieink a rajtvonalra.

A vegyes váltók helyosztó futamában (ennek az olimpiai kvóták kiosztása miatt van jelentősége) a Bácskai Sára Luca, Végi Diána Laura, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összeállítású négyes negyedik lett, ez összesítésben a 12. helyet jelenti.

Férfi 1000 méteren Moon Wonjun egyenes ágon jutott a negyeddöntőbe, Jászapáti Péter és Nógrádi Bence a vigaszágra került, ott az első kanyart Jászapáti sikerrel vette, így vasárnap még feljuthat a legjobbak közé.

Női 1500 méteren Somodi Maja és Sziliczei-Német Rebeka is nagyon kevéssel maradt el a negyeddöntőbe jutásról, ők ketten, és Bácskai Sára Luca vasárnap a reményfutamokban folytathatják.

Női 500 méteren a vigaszágra került három indulónk, ott az első kör után csak Végi Diána Laura maradt állva.

 

Dordrecht rövid pályás gyorskorcsolya Moon Wonjun Tiborcz Dániel Jászapáti Péter Nógrádi Bence
Legfrissebb hírek

Rövid pályás gyorskorcsolya: életben maradtak a női váltó olimpiai esélyei

Téli sportok
Tegnap, 21:22

Moon 14. lett 1000 méteren, Sziliczei-Német 19. 1500 méteren a gdanski versenyen

Téli sportok
2025.11.23. 18:36

Moon Wonjun 13. 1500 méteren Gdanskban

Téli sportok
2025.11.22. 18:08

Gyorskorcsolya: csak a remény maradt

Egyéb egyéni
2025.11.21. 18:49

Rövid pályás gyorskorcsolya: nehéz helyzetből rajtol a női váltó

Téli sportok
2025.11.19. 18:52

Rövid pályás gyorskorcsolya: kanadai dominancia a második montreali wt-viadalon

Téli sportok
2025.10.20. 07:37

Rövid pályás gyorskorcsolya: váltóink a mezőny második felében a montreali wt-viadalon

Téli sportok
2025.10.18. 07:26

Rövid pályás gyorskorcsolya: 11. lett a női váltó a világkupa második állomásán

Téli sportok
2025.10.17. 07:11
Ezek is érdekelhetik