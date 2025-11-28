Csodás győzelem a vb-selejtező nyitányán az Eb-negyedik finnek ellen

Új sorozat, új remények. A nyári előselejtezőben a magyar válogatott hozta a kötelezőt, bejutott a világbajnoki selejtező első körébe úgy, hogy volt két jó, meg két rossz mérkőzése. Most, novemberben tiszta lappal indulhatott, és különösebb vesztenivalója nem volt, hiszen az idei Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországgal csapott össze. A találkozóra kijött Oliver Vidin, az Alba Fehérvár nemrégiben kinevezett szerb trénere, aki több korábbi és jelenlegi játékosát is figyelhette, ahogyan ott ült a lelátón a Körmendre visszatérő német szakember, Matthias Zollner is, no meg a válogatott keretéből ezúttal kimaradó falcós Váradi Benedek.

Legmagasabban jegyzett kosarasunk, Nate Reuvers öt pontjával kezdődött a találkozó, a második kosara, egy tripla előtt Somogyi Ádám hát mögötti passzal szolgálta ki. Tizenegy kettőre vezettünk már, amikor időt kért a finn szövetségi kapitány, Lassi Tuovi.

Mutatósan játszottunk, működött a dobáskiválasztás, gyakorlatilag állva hagytuk Finnországot. Vojvoda Dávid egy leérkezésnél rosszul fogott padlót, be is vitték néhány percre ápolni az öltözőbe, és már nem tudott visszatérni. A tizedik percben aztán a Kecskemétben légióskodó Ilari Seppälä határozott mozdulattal lökte el a lendületesen haladó Pongó Marcellt, meg is kapta érte a sportszerűtlen hibát. Az első negyed 31 magyar pontot hozott, Pallai Tamásnak meg három személyi hibát, neki még három percre sem volt szüksége ehhez. Nem sokkal később Valerio-Bodon Vincent is hasonló tempóban jutott el négy faultig.

Az első negyed után elbúcsúztatták Keller Ákost és Eilingsfeld Jánost, válogatottunk két korábbi meghatározó játékosát. Nem nagyon hittük el, amit látunk: a 14. percben hússzal álltunk jobban Somogyi Ádám szokásos, jól bejáratott magas ívű ziccerével (floater). Labdatartás, lassítás? Dehogy. A nagyszünetben hatvan pont állt a nevünk mellett, miközben a túloldal csak 39-ig jutott.

A második félidő második percében videózás után, némileg váratlanul sportszerűtlen hibával büntették Somogyi Ádámot, aki egyébként kétségtelenül eltalálta az esetre azért rá is játszó Edon Maxhuni arcát. Bejöttek húsz alá a finnek, noha vezettünk 26-tal is korábban, de egyelőre nem volt ok az aggodalomra, még akkor sem, ha érthető módon csökkent az akcióink hatékonysága.

A harmadik negyed végére azonban 11-re zárkóztak fel a látogatók, lélektanilag nagyon fontos pillanatban érkezett Pallai triplája. Tizennégyről aztán újra fogyni kezdett az előny, leapadt hétre, nem mentek be a dobásaink, és a helyzeteink sem voltak annyira kidolgozottak, mint az első húsz percben. Perl és Somogyi triplájával ismét elhúztunk 83–68-ra, kicsit meg lehetett nyugodni, de tényleg csak rövid időre: 85–78-as állásnál kezdődött az utolsó két perc.

Somogyi labdaszerzés után zsákolt, miközben támadt némi zavar a játékvezetők körében, amiből nem mi jöttünk ki jól… Ennek ellenére izgalommentes hajrát hagyhattunk magunk mögött, le a kalappal a mieink előtt – a Gasper Okorn-éra eddigi legnagyobb győzelmét aratta a magyar válogatott, folytatás hétfőn Belgiumban. 89–82

„Nagyon boldog vagyok, keményen készültünk erre a meccsre, motiváltak voltunk, hogy jó mérkőzést játsszunk. A kezdésünk talán meglepte a finneket, remekeltünk az első félidőben védekezésben és támadásban egyaránt, beestek a dobásaink, nagy előnyt harcoltunk ki, ami okos játékunknak köszönhetően ki is tartott a végéig.” Perl Zoltán, a válogatott hátvédje

FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

G-csoport

Magyarország–Finnország 89–82 (31–17, 29–22, 15–22, 14–21)

Szombathely, 2700 néző. V: Vulic (horvát), Yilmaz (török), Agrafiotisz (görög)

MAGYARORSZÁG: SOMOGYI 11/3, PERL 25/9, Benke 10/3, Lukács 9/3, REUVERS 16/6. Csere: Meleg 6, Vojvoda, Pallai 6/6, Pongó Marcell 6/3, Cseh, Valerio-Bodon. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

FINNORSZÁG: Maxhuni 13, Valtonen 11/6, Jantunen 13, Nkamhoua 6, Madsen 7/3. Csere: SALIN 16/15, Seppälä 5/3, Gustavson, Kantonen 2, MUURINEN 9/3, Blomgren. Szövetségi kapitány: Lassi Tuovi

Az eredmény alakulása. 5. perc: 14–2. 7. p.: 21–8. 9. p.: 23–14. 14. p.: 39–18. 16. p.: 48–25. 18. p.: 55–29. 21. p.: 60–42. 23. p.: 64–48. 25. p.: 72–50. 29. p.: 72–61. 33. p.: 75–68. 35. p.: 83–68

Kipontozódott: Somogyi (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Gasper Okorn: – Köszönöm a játékosaimnak ezt az estét, megérdemelték a győzelmet. Köszönöm a támogatást a szurkolóknak, a fontos pillanatokban sokat segítettek nekünk. Az első félidő a legjobb volt, amióta átvettem a csapat irányítását. Támadásban és védekezésben is nagyon felkészültünk, az volt a célunk, hogy ne ijedjünk meg az ellenféltől, ne tiszteljük túlságosan, és legyünk őrületesen agresszívak. Huszonhat ponttal is vezettünk, amit nem könnyű elérni egy erősebb csapat ellen, ahogyan megtartani sem egyszerű azt. A félidőben tudtam, hogy lesznek nehéz pillanataink, de túléltük ezeket, ki tudtunk jönni a gödörből, amikor hétre zárkóztak fel a vendégek, és jó döntéseket hoztunk a hajrában.

Lassi Tuovi: – Tudtuk, hogy nagyon kemény esténk lesz, a szombathelyi nehéz pálya, nem könnyű itt játszani az atmoszféra miatt. Nem kezdtük jól a meccset, lassúak voltunk, a magyarok futottak és szépen mozgatták a labdát. A hatvan kapott pontunk jelzi, hogy sok problémával küszködtünk a nagyszünetig, de elismerésem a srácoknak, hogy jobb második félidőt produkáltak. Az első két negyed alapján egyértelműen megérdemelte a győzelmet a hazai csapat.