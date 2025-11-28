Nemzeti Sportrádió

Ebből sem lesz Super Bowl? Győzelmi kényszerben Josh Allen és a Buffalo Bills

Vágólapra másolva!
2025.11.28. 19:20
null
Címkék
Amerikából jöttem NFL podcast Josh Allen Buffalo Bills
Az Amerikából jöttem e heti részének egyik fő témája Josh Allen és a Buffalo Bills volt, amely győzelmi kényszerben van hétvégén az NFL-alapszakasz következő körében a Pittsburgh Steelers ellen.

 

Amerikából jöttem NFL podcast Josh Allen Buffalo Bills
Legfrissebb hírek

A négy TD-t passzoló Jordan Love vezérletével a Packers Detroitban is nyert hálaadáskor – videó

Amerikai sportok
15 órája

Dupla Tízes: Marco Rossi marad a szövetségi kapitány – jó döntés?

Magyar válogatott
2025.11.26. 20:04

Eszméletlen NFL-rekord felé robog Smith-Njigba és Garrett

Amerikai sportok
2025.11.25. 16:12

NFL: meglepően kevés pontot hozó meccsen győzte le a 49ers a Pantherst

Amerikai sportok
2025.11.25. 09:51

21–0-s előnyről kapott ki a címvédő Eagles Dallasban – videó

Amerikai sportok
2025.11.24. 02:33

Tízpontos hátrányból felállva, hosszabbítás után nyert a Chiefs és a Lions is – videó

Amerikai sportok
2025.11.23. 23:18

Amerikából jöttem: miért ilyen gyenge Patrick Mahomes? Megfejthetetlen a Chiefs

Amerikai sportok
2025.11.21. 15:51

A houstoni védelem nem hagyta kibontakozni Josh Allent, a Texans legyőzte a Billst

Amerikai sportok
2025.11.21. 09:19
Ezek is érdekelhetik