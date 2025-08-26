Tizenegyesekkel kiejtette a Celticet, történetében először BL-főtáblás a Kajrat Almati

Nemzeti Sportrádió

A labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszáskörének visszavágóján a Kajrat Almati 0–0-s rendes játékidő után tizenegyespárbajban búcsúztatta a párharc előtt jóval esélyesebbnek tartott skót Celticet. A kazah csapat története során először lesz ott a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján.

A párharc előtt egyértelmű esélyesnek számító Celtic fanatikus hazai közönsége előtt meglepetésre nem tudott előnyt szerezni a Bajnokok Ligája főtábláján még sosem szereplő kazah Kajrat ellen, így az Almatiban rendezett visszavágón egyáltalán nem számíthattak könnyű meccsre a skótok. És mint kiderült, nem is volt könnyű dolguk...

A rendes játékidőben megismétlődött az első meccs végeredménye, így 0–0 után következhetett a kétszer tizenöt perc hosszabbítás. A kilencven perc alatt csak nagyon ritkán forogtak veszélyben a kapuk, és a játék színvonala is – finoman szólva – hagyott kívánnivalót maga után. A legnagyobb helyzetet a Celtic hagyta ki a 86. percben, amikor a japán Maeda Dajzen kilépett és egyedül indult meg, de teljesen tiszta helyzetben a kapu fölé lőtte a labdát.

A hosszabbításban már egyértelműen a Celtic volt sokkal aktívabb, és beszorította kapuja elé a Kajrat Almatit, amely azonban lelkesen védekezett, és kihúzta kapott gól nélkül a kétszer tizenöt perc ráadást is. 

Jöhetett a szétlövés, amely mint oly' sokszor a futballtörténelemben, most is az esélytelenebb csapatnak kedvezett: a Celtic három tizenegyest is elrontott, vagy mondjuk úgy, a kazah kapus, Temirlan Anarbekov háromszor védett. A Kajrat Almati viszont csupán egyszer hibázott, így 3–2-re megnyerte az „orosz rulettet”, és ott lesz a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján – fennállása során először. 

BAJNOKOK LIGÁJA
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
Kajrat Almati (kazah)–Celtic (skót) 0–011-esekkel 3–2
Továbbjutott: a Kajrat Almati 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel
KÉSŐBB
21.00: Pafosz (ciprusi)–Crvena zvezda (szerb) 
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport1)

 

