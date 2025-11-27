Nemzeti Sportrádió

Hat helyen változtatott Robbie Keane a hétvégi felálláshoz képest – íme, az FTC isztambuli kezdőcsapata

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.27. 17:42
null
Megvan a Ferencváros kezdőcsapata (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Fenerbahce FTC El-alapszakasz kezdőcsapatok Európa-liga Ferencváros
Az Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában az eddig veretlen Ferencváros a Fenerbahce vendégeként lép pályára. Mutatjuk Domenico Tedesco és Robbie Keane vezetőedző kezdőcsapatait!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion. Vezeti: Ricardo de Burgos (spanyol)
FENERBAHCE: Ederson – Semedo, Efe Demir, Skriniar, Brown– Talisca, Asensio, E. Álvarez  – Aydin, en-Nesziri, Aktürkoglu. Vezetőedző: Domenico Tedesco
FERENCVÁROS: Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane

 

Fenerbahce FTC El-alapszakasz kezdőcsapatok Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Válság a Fener védelmében: rutintalan saját nevelés lesz Milan Skriniar párja a Ferencváros ellen

Európa-liga
5 órája

„Emberfüggő, ki hogy kezeli a nyomasztó légkört” – Szalai Attila a Fenerbahce–Ferencváros EL-meccs előtt

Európa-liga
8 órája

Az El-ben sokkal visszafogottabb stílust képvisel a Fenerbahce

Európa-liga
9 órája

Robbie Keane: Bárcsak én is játszhatnék ezen a meccsen!

Európa-liga
22 órája

CIES: a Frankfurt gazdálkodik a legokosabban a futballpiacon, az FTC teljes mérlege is pozitív

Minden más foci
Tegnap, 13:55

Domenico Tedesco felkészítette a Fenert Varga Barnabás semlegesítésére

Európa-liga
Tegnap, 12:32

A Fenernek a Galata elleni bajnoki rangadó fontosabb, mint az FTC elleni El-meccs

Európa-liga
Tegnap, 9:04

Miért figyelik elit klubok Tóth Alexet, a Fradi tehetségét?

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:33
Ezek is érdekelhetik