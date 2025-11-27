Hat helyen változtatott Robbie Keane a hétvégi felálláshoz képest – íme, az FTC isztambuli kezdőcsapata

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion. Vezeti: Ricardo de Burgos (spanyol)

FENERBAHCE: Ederson – Semedo, Efe Demir, Skriniar, Brown– Talisca, Asensio, E. Álvarez – Aydin, en-Nesziri, Aktürkoglu. Vezetőedző: Domenico Tedesco

FERENCVÁROS: Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane