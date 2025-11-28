Osztrák jégkorongliga: a Fehérvár 6–1-re nyert az FTC vendégeként

Magyar rangadó az ICEHL-ben. Ideje megszoknunk ezt a gondolatot, hiszen remélhetőleg a sógorok nívós ligájában jó néhány évig szurkolhatunk még a két magyar együttesnek, a Fehérvárnak és a Ferencvárosnak. Ebben az idényben egyszer már találkozott egymással a két gárda, Székesfehérváron telt ház előtt 5–1-re nyertek a kék-fehérek.

A nagyszerű hangulat ezúttal is garantálva volt, mindegy jegy elkelt a bajnokira, a hazaiak pedig a visszavágástól fűtve neki is ugrottak a Fehérvárnak, Aku Kestilä előtt két nagy helyzet is adódott, de Rasmus Reijola mindkét esetben védett. Egy kimaradt ferencvárosi emberelőnyt követően a Volán kihasználta a sajátját, Ole Andersen kék vonalas bombája úgy besült, hogy még a bot is eltört, de lapos lövése elment a kapuig, ahol először Erdély Csanád ért bele, majd a gólvonalnál Anze Kuralt tessékelte be a kapuba a pakkot. Támadásban maradt az FTC, de helyzetkihasználásban a Volán bizonyult jobbnak. A 15. percben Darren Archibald szerzett korongot az alapvonal mögött, a kapu előtt érkező Kuralt elé tálalt, aki kíméletlenül felvarrta a felső sarokba. Még a szünet előtt ráütötte a harmadikat a Fehérvár, saját kék vonalánál csenték el a pakkot a védők, Erdély Csanád vezetésével gyors ellentámadást indítottak a vendégek, Trevor Cheek másodjára már be tudta passzolni a kapu előtt egyedül álló Hári Jánosnak, akinek csak a gólvonal mögé kellett közelről tessékelni a játékszert.

A második harmadban sem hagyott alább a zöld-fehérek lendületet, két perc után emberelőnybe is került a hazai gárda, ám ebből nemhogy szépíteni nem sikerült, újabb gólt kapott a Ferencváros, Kulmala passzával Justin Richards léphetett ki, aki lekorcsolyázta védőjét és okosan, laposan Nagy Kristóf lába között a kapuba lőtt. Ez a találat kicsit lelassította a mérkőzést, az FTC támadt többen, de a Fehérvár zártan védekezett, így nem sok nagy lehetőség adódott a fővárosiak előtt. A szünet előtti másodpercekben ötödször is megrezdült a hazai háló, Varga Balázs akarta élesen középre adni a korongot, amely egy ferencvárosi korcsolyán változtatott irányt, ezzel becsapva Nagyot.

Az utolsó játékrészben már csak az volt a kérdés, mennyi lesz a végső különbség a két csapat között. Ugyan támadt a Fradi, de Reijola állta a sarat, az 56. percben Hári János emberelőnyben meglőtte a hatodik fehérvári gólt is. A vendégek kapusának hibátlan százalékát ugyan elrontotta Tóth Gergely, de a Volán magabiztosan nyert, így a MET Arénában aratott sikert követően ezúttal is kiütés lett a vége, 6–1-re győzött a Fehérvár.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA

Alapszakasz

FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19 1–6 (0–3, 0–2, 1–1)

Tüskecsarnok, 2380 néző. V: Siegel, Smetana (osztrákok), Jedlicka (szlovák), Weiss (olasz)

FTC: Nagy K. – Bengtsson, Hadobás (1) / Tóth G. 1, Lindgren / Hudec, Horváth M. / Tóth R., Seregély – Shaw, Kestilä, Laskawy / Green, Coulter, Sofron / Mihalik A., Mattyasovszki, Tammela / Galajda, Nagy K., Molnár D. Edző: Timo Saarikoski

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (2), Messner / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát (1) – ARCHIBALD (1), Bartalis, KURALT 2 / Erdély (1), HÁRI 2, Cheek (1) / Kulmala (1), Richards 1, Terbócs / Varga B. 1, Németh K., Mihály / Magosi. Edző: Ted Dent

Kapura lövések: 35–20. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 4/2

Tabella később