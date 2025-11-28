„Szép az idő” – Hamilton nem talált más pozitívumot a katari sprintidőmérője után
Oscar Piastri hosszú idő után újra magabiztosan vezet, és azt követően, hogy ő bizonyult a leggyorsabbnak a Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén, megszerezte a pole pozíciót az év utolsó sprintidőmérőjén. Az ausztrálnak nem volt egyszerű dolga, mert szinte végig szoros harcot vívott a vb-éllovas csapattársával, Lando Norrisszal, a kettőst a második szakaszban, valamint a harmadik szegmens első próbálkozásai után is kevesebb mint egy tized választotta el egymástól.
Piastri az első és egyetlen versenyző az idén, akinek sikerült dupláznia sprintkvalifikáción, és az elmúlt időszakban mutatott gyengébb eredmények után a lehető legjobb pozícióból várhatja a szombati sprintversenyt, főleg úgy, hogy fő riválisa, Norris elé az utolsó pillanatokban George Russell is beférkőzött, míg a vele pontazonossággal álló Max Verstappen csak a hatodik rajtkockából várhatja a piros lámpák kialvását a minifutam előtt.
„Remek nap volt, jó a változatosság – utalt vissza a legutóbbi kudarcokra. – Már az első pillanatban összeálltak a dolgok, szóval köszönettel tartozom a csapatnak. Eddig nagyon jó versenyhétvégénk van. Még van néhány dolog, amit rendbe kell tenni, amit jó érzés kimondani a pole pozícióban. Ez csak egy sprintidőmérős rajtelsőség, de bármit szívesen fogadok. A sprinthétvégéken mindig nehéz tudni, hogy tényleg uralod-e a helyzetet, de egész nap jól éreztem magam, és jó módosításokat végeztünk a sprintkvalifikáció előtt. Végig megvolt a tempó.”
„Egészen elégedett vagyok, sok idő telt el, mióta legutóbb az élen zártam. Majdnem borzalmas fordulatot vett a négyes kanyarban, sosem jó balra kanyarodni egy jobbkanyarban! Két tizedmásodpercet vesztettem ott. Azon a ponton úgy éreztem, vége a körömnek, de tovább nyomtam, és sikerült még több időt találnom.”
Norris egész nap ott volt Piastri közelében, de a végén döntő pillanatban rontott, és hosszú idő után alulmaradt a márkatársával szemben egy körön, ráadásul egészen a harmadik helyre csúszott vissza. A brit 24 pontos előnyből kezdi a szombati sprintversenyt, de úgy számol, már akkor pontokat fog hullajtani. „Megvolt a tempó, de az utolsó kanyarban elkövettem egy hibát. Egyszerűen nem tettem össze a kört. Hülye lennék, ha nem próbálnám megnyerni, de lehetetlen ezen a pályán előzni, szóval úgy gondolom, nagy valószínűség szerint maradok a harmadik helyen. Leginkább abban reménykedhetem, hogy a rajtnál sikerül megelőznöm Russellt.”
„Akár holnap is könnyedén kiszállhatok a Formula–1-ből” – a 2026-os szabályoktól függ Verstappen jövője
A Red Bull újabb sprinthétvégén nem találja a formát, és Verstappen Sao Paulóhoz hasonlóan ezúttal is a hatodik lett a sprintidőmérőn. Ez azért is lehet fájó a hollandnak, mert tisztában van vele, hogy tökéletes hétvégékre van szüksége, és nem igazán engedhet meg már magának pontveszteséget, mivel könnyen kikerülhet a bajnoki küzdelemből. A McLaren Las Vegas-i kizárásával nagyot szakító négyszeres világbajnok lemaradása 24 pont az éllovas Norris mögött, így ha mindössze két pontot veszít a brittel szemben a hétvége során, akkor Abu-Dzabiba már nem vb-aspiránsként érkezik meg.
„Már az első körtől fogva nem volt jó. Nagyon pattogott az autó, és rendkívül agresszív alulkormányzottságot tapasztaltam, ami nagy sebesség mellett túlkormányzottságba csapott át. Nem erre vágysz, amikor gyors akarsz lenni. Megpróbáltunk néhány dolgon változtatni a kormányon, de de ez sosem működött igazán, szóval eléggé bonyolulttá tette a helyzetet. Ezzel az egyensúllyal nem igazán lesz élvezetes a sprintfutam. Inkább a túlélésről fog szólni, aztán végrehajtunk néhány módosítást a kocsin a kvalifikáció előtt” – tette hozzá a négyszeres világbajnok.
Russell a végén sokat javított a Mercedesszel, és mindössze 32 ezreddel maradt el a rajtelsőséget szerző Piastritól, amivel szétválasztotta egymástól a két McLarent. A Mercedes-pilóta nagyon örült az elért eredménynek, főleg azt követően, hogy a szabadedzésen még nem festett jól a helyzete, és csak a tizennegyedik legjobb időt autózta. „A tizennegyedik helyen zártam a gyakorlást, szóval egyáltalán nem tudtam, hogy ilyen tempóra is képes vagyok. Az elmúlt időszakban nem kvalifikáltam túl nagyszerűen, így most elégedett vagyok a sprintidőmérőmmel. Téma volt, hogy miért nem hosszabbították meg a DRS-zónát, de bízom benne, hogy a sprintfutam után még változtatni lehet ezen a versenyre.”
Lewis Hamilton számára borzalmasan alakult a katari sprintidőmérő is, a hétszeres világbajnok csak a konstruktőri utolsó helyet elfoglaló Alpine pilótapárosát előzte meg, és a 18. pozícióból várhatja a szombati sprintfutamot. A brit nem meglepő módon ezúttal sem volt emelkedett hangulatban, rendkívül szűkszavúan nyilatkozott az újabb csalódást keltő eredmény után. A Sky Sports F1 kamerái előtt arról kérdezték, mennyire volt nehéz vezetni most az autót, amire csak annyit felelt: „Olyan, mint mindig.”
A mostani szezonját pályafutása legrosszabbjaként minősítő Hamiltont ezt követően arról faggatták, hogy a nagyobb leszorítóerőt generáló hátsó szárny jobban működött-e, amire azt a választ adta, hogy „nem, egyáltalán nem”. Aztán megkérdezték tőle, milyen pozitívumot tud magával vinni a sprintkvalifikációból, mire újfent rövid választ adott: „Szép az idő.”
KATARI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:20.055
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:20.087
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:20.285
|4.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:20.450
|5.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:20.519
|6.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:20.528
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:20.532
|8.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:20.542
|9.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:20.622
|10.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:20.788
|11.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:21.433
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:21.494
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:21.567
|14.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:21.631
|15.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:21.666
|16.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:21.807
|17.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:21.851
|18.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:22.043
|19.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:22.112
|20.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:22.364
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Verstappen
|1:21.172
|1.
|Norris
|1:20.956
|2.
|Alonso
|1:21.276
|2.
|Piastri
|1:21.005
|3.
|Piastri
|1:21.286
|3.
|Verstappen
|1:21.036
|4.
|Hülkenberg
|1:21.327
|4.
|Russell
|1:21.136
|5.
|Norris
|1:21.398
|5.
|Cunoda
|1:21.152
|6.
|Hadjar
|1:21.399
|6.
|Sainz
|1:21.172
|7.
|Russell
|1:21.432
|7.
|Leclerc
|1:21.190
|8.
|Sainz
|1:21.438
|8.
|Albon
|1:21.212
|9.
|Cunoda
|1:21.458
|9.
|Alonso
|1:21.272
|10.
|Bearman
|1:21.526
|10.
|Antonelli
|1:21.376
|11.
|Antonelli
|1:21.555
|11.
|Hadjar
|1:21.433
|12.
|Bortoleto
|1:21.623
|12.
|Bearman
|1:21.494
|13.
|Leclerc
|1:21.636
|13.
|Bortoleto
|1:21.567
|14.
|Albon
|1:21.721
|14.
|Hülkenberg
|1:21.631
|15.
|Ocon
|1:21.773
|15.
|Ocon
|1:21.666
|16.
|Stroll
|1:21.807
|17.
|Lawson
|1:21.851
|18.
|Hamilton
|1:22.043
|19.
|Gasly
|1:22.112
|20.
|Colapinto
|1:22.364
|4. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 28., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Piastri 1:20.924
|Sprintidőmérő
|1. Piastri 1:20.055
|NOVEMBER 29., SZOMBAT
|Sprintverseny
|15.00–16.00
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 30., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja
|17.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00