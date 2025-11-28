„Szép az idő” – Hamilton nem talált más pozitívumot a katari sprintidőmérője után

Oscar Piastri hosszú idő után újra magabiztosan vezet, és azt követően, hogy ő bizonyult a leggyorsabbnak a Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén, megszerezte a pole pozíciót az év utolsó sprintidőmérőjén. Az ausztrálnak nem volt egyszerű dolga, mert szinte végig szoros harcot vívott a vb-éllovas csapattársával, Lando Norrisszal, a kettőst a második szakaszban, valamint a harmadik szegmens első próbálkozásai után is kevesebb mint egy tized választotta el egymástól.

Piastri az első és egyetlen versenyző az idén, akinek sikerült dupláznia sprintkvalifikáción, és az elmúlt időszakban mutatott gyengébb eredmények után a lehető legjobb pozícióból várhatja a szombati sprintversenyt, főleg úgy, hogy fő riválisa, Norris elé az utolsó pillanatokban George Russell is beférkőzött, míg a vele pontazonossággal álló Max Verstappen csak a hatodik rajtkockából várhatja a piros lámpák kialvását a minifutam előtt.

„Remek nap volt, jó a változatosság – utalt vissza a legutóbbi kudarcokra. – Már az első pillanatban összeálltak a dolgok, szóval köszönettel tartozom a csapatnak. Eddig nagyon jó versenyhétvégénk van. Még van néhány dolog, amit rendbe kell tenni, amit jó érzés kimondani a pole pozícióban. Ez csak egy sprintidőmérős rajtelsőség, de bármit szívesen fogadok. A sprinthétvégéken mindig nehéz tudni, hogy tényleg uralod-e a helyzetet, de egész nap jól éreztem magam, és jó módosításokat végeztünk a sprintkvalifikáció előtt. Végig megvolt a tempó.”

„Egészen elégedett vagyok, sok idő telt el, mióta legutóbb az élen zártam. Majdnem borzalmas fordulatot vett a négyes kanyarban, sosem jó balra kanyarodni egy jobbkanyarban! Két tizedmásodpercet vesztettem ott. Azon a ponton úgy éreztem, vége a körömnek, de tovább nyomtam, és sikerült még több időt találnom.”

Norris egész nap ott volt Piastri közelében, de a végén döntő pillanatban rontott, és hosszú idő után alulmaradt a márkatársával szemben egy körön, ráadásul egészen a harmadik helyre csúszott vissza. A brit 24 pontos előnyből kezdi a szombati sprintversenyt, de úgy számol, már akkor pontokat fog hullajtani. „Megvolt a tempó, de az utolsó kanyarban elkövettem egy hibát. Egyszerűen nem tettem össze a kört. Hülye lennék, ha nem próbálnám megnyerni, de lehetetlen ezen a pályán előzni, szóval úgy gondolom, nagy valószínűség szerint maradok a harmadik helyen. Leginkább abban reménykedhetem, hogy a rajtnál sikerül megelőznöm Russellt.”