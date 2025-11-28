Nemzeti Sportrádió

„Szép az idő” – Hamilton nem talált más pozitívumot a katari sprintidőmérője után

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.28. 20:42
null
Hamilton nem tud kilábalni a gödörből (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Max Verstappen George Russell Formula–1 sprintidőmérő Lewis Hamilton Lando Norris Katari Nagydíj Oscar Piastri
Oscar Piastri szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Katari Nagydíj sprintidőmérőjén, miközben a másik két vb-aspiráns közül Lando Norris a harmadik, Max Verstappen a hatodik helyen zárt. Az ausztrál így remek helyzetben van ahhoz, hogy csökkentse a 24 pontos lemaradását, és a brit, valamint a holland sem lát túl sok esélyt rá, hogy előrelépjen a sprintversenyen. Az első szakaszban megint búcsúzni kényszerülő Lewis Hamilton eközben újabb szűkszavú interjút adott.

Oscar Piastri hosszú idő után újra magabiztosan vezet, és azt követően, hogy ő bizonyult a leggyorsabbnak a Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén, megszerezte a pole pozíciót az év utolsó sprintidőmérőjén. Az ausztrálnak nem volt egyszerű dolga, mert szinte végig szoros harcot vívott a vb-éllovas csapattársával, Lando Norrisszal, a kettőst a második szakaszban, valamint a harmadik szegmens első próbálkozásai után is kevesebb mint egy tized választotta el egymástól.

Piastri az első és egyetlen versenyző az idén, akinek sikerült dupláznia sprintkvalifikáción, és az elmúlt időszakban mutatott gyengébb eredmények után a lehető legjobb pozícióból várhatja a szombati sprintversenyt, főleg úgy, hogy fő riválisa, Norris elé az utolsó pillanatokban George Russell is beférkőzött, míg a vele pontazonossággal álló Max Verstappen csak a hatodik rajtkockából várhatja a piros lámpák kialvását a minifutam előtt.

Remek nap volt, jó a változatosság – utalt vissza a legutóbbi kudarcokra. – Már az első pillanatban összeálltak a dolgok, szóval köszönettel tartozom a csapatnak. Eddig nagyon jó versenyhétvégénk van. Még van néhány dolog, amit rendbe kell tenni, amit jó érzés kimondani a pole pozícióban. Ez csak egy sprintidőmérős rajtelsőség, de bármit szívesen fogadok. A sprinthétvégéken mindig nehéz tudni, hogy tényleg uralod-e a helyzetet, de egész nap jól éreztem magam, és jó módosításokat végeztünk a sprintkvalifikáció előtt. Végig megvolt a tempó.”

Egészen elégedett vagyok, sok idő telt el, mióta legutóbb az élen zártam. Majdnem borzalmas fordulatot vett a négyes kanyarban, sosem jó balra kanyarodni egy jobbkanyarban! Két tizedmásodpercet vesztettem ott. Azon a ponton úgy éreztem, vége a körömnek, de tovább nyomtam, és sikerült még több időt találnom.”

Norris egész nap ott volt Piastri közelében, de a végén döntő pillanatban rontott, és hosszú idő után alulmaradt a márkatársával szemben egy körön, ráadásul egészen a harmadik helyre csúszott vissza. A brit 24 pontos előnyből kezdi a szombati sprintversenyt, de úgy számol, már akkor pontokat fog hullajtani. „Megvolt a tempó, de az utolsó kanyarban elkövettem egy hibát. Egyszerűen nem tettem össze a kört. Hülye lennék, ha nem próbálnám megnyerni, de lehetetlen ezen a pályán előzni, szóval úgy gondolom, nagy valószínűség szerint maradok a harmadik helyen. Leginkább abban reménykedhetem, hogy a rajtnál sikerül megelőznöm Russellt.”

 

F1
2 órája

„Akár holnap is könnyedén kiszállhatok a Formula–1-ből” – a 2026-os szabályoktól függ Verstappen jövője

„Engem nem érdekel, hogy hét világbajnoki címet nyerjek.”

 

A Red Bull újabb sprinthétvégén nem találja a formát, és Verstappen Sao Paulóhoz hasonlóan ezúttal is a hatodik lett a sprintidőmérőn. Ez azért is lehet fájó a hollandnak, mert tisztában van vele, hogy tökéletes hétvégékre van szüksége, és nem igazán engedhet meg már magának pontveszteséget, mivel könnyen kikerülhet a bajnoki küzdelemből. A McLaren Las Vegas-i kizárásával nagyot szakító négyszeres világbajnok lemaradása 24 pont az éllovas Norris mögött, így ha mindössze két pontot veszít a brittel szemben a hétvége során, akkor Abu-Dzabiba már nem vb-aspiránsként érkezik meg.

Már az első körtől fogva nem volt jó. Nagyon pattogott az autó, és rendkívül agresszív alulkormányzottságot tapasztaltam, ami nagy sebesség mellett túlkormányzottságba csapott át. Nem erre vágysz, amikor gyors akarsz lenni. Megpróbáltunk néhány dolgon változtatni a kormányon, de de ez sosem működött igazán, szóval eléggé bonyolulttá tette a helyzetet. Ezzel az egyensúllyal nem igazán lesz élvezetes a sprintfutam. Inkább a túlélésről fog szólni, aztán végrehajtunk néhány módosítást a kocsin a kvalifikáció előtt” – tette hozzá a négyszeres világbajnok.

Russell a végén sokat javított a Mercedesszel, és mindössze 32 ezreddel maradt el a rajtelsőséget szerző Piastritól, amivel szétválasztotta egymástól a két McLarent. A Mercedes-pilóta nagyon örült az elért eredménynek, főleg azt követően, hogy a szabadedzésen még nem festett jól a helyzete, és csak a tizennegyedik legjobb időt autózta. „A tizennegyedik helyen zártam a gyakorlást, szóval egyáltalán nem tudtam, hogy ilyen tempóra is képes vagyok. Az elmúlt időszakban nem kvalifikáltam túl nagyszerűen, így most elégedett vagyok a sprintidőmérőmmel. Téma volt, hogy miért nem hosszabbították meg a DRS-zónát, de bízom benne, hogy a sprintfutam után még változtatni lehet ezen a versenyre.”

Lewis Hamilton számára borzalmasan alakult a katari sprintidőmérő is, a hétszeres világbajnok csak a konstruktőri utolsó helyet elfoglaló Alpine pilótapárosát előzte meg, és a 18. pozícióból várhatja a szombati sprintfutamot. A brit nem meglepő módon ezúttal sem volt emelkedett hangulatban, rendkívül szűkszavúan nyilatkozott az újabb csalódást keltő eredmény után. A Sky Sports F1 kamerái előtt arról kérdezték, mennyire volt nehéz vezetni most az autót, amire csak annyit felelt: „Olyan, mint mindig.”

A mostani szezonját pályafutása legrosszabbjaként minősítő Hamiltont ezt követően arról faggatták, hogy a nagyobb leszorítóerőt generáló hátsó szárny jobban működött-e, amire azt a választ adta, hogy „nem, egyáltalán nem”. Aztán megkérdezték tőle, milyen pozitívumot tud magával vinni a sprintkvalifikációból, mire újfent rövid választ adott: „Szép az idő.”

KATARI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:20.055
2.George RussellbritMercedes1:20.087
3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:20.285
4.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:20.450
5.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:20.519
6.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:20.528
7.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:20.532
8.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:20.542
9.Charles LeclercmonacóiFerrari1:20.622
10.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:20.788
11.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:21.433
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:21.494
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:21.567
14.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:21.631
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:21.666
16.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:21.807
17.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:21.851
18.Lewis HamiltonbritFerrari1:22.043
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:22.112
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:22.364

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Verstappen1:21.1721.Norris1:20.956
2.Alonso1:21.2762.Piastri1:21.005
3.Piastri1:21.2863.Verstappen1:21.036
4.Hülkenberg1:21.3274.Russell1:21.136
5.Norris1:21.3985.Cunoda1:21.152
6.Hadjar1:21.3996.Sainz1:21.172
7.Russell1:21.4327.Leclerc1:21.190
8.Sainz1:21.4388.Albon1:21.212
9.Cunoda1:21.4589.Alonso1:21.272
10.Bearman1:21.52610.Antonelli1:21.376
11.Antonelli1:21.55511.Hadjar1:21.433
12.Bortoleto1:21.62312.Bearman1:21.494
13.Leclerc1:21.63613.Bortoleto1:21.567
14.Albon1:21.72114.Hülkenberg1:21.631
15.Ocon1:21.77315.Ocon1:21.666
16.Stroll1:21.807  
17.Lawson1:21.851  
18.Hamilton1:22.043  
19.Gasly1:22.112  
20.Colapinto1:22.364  

 

4. KATARI NAGYDÍJ
NOVEMBER 28., PÉNTEK
Szabadedzés1. Piastri 1:20.924
Sprintidőmérő1. Piastri 1:20.055
NOVEMBER 29., SZOMBAT
Sprintverseny15.00–16.00
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja17.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

F1 Max Verstappen George Russell Formula–1 sprintidőmérő Lewis Hamilton Lando Norris Katari Nagydíj Oscar Piastri
Legfrissebb hírek

Piastri visszatért az élre; Norris harmadik, Verstappen csak hatodik a katari sprintidőmérőn

F1
1 órája

„Akár holnap is könnyedén kiszállhatok a Formula–1-ből” – a 2026-os szabályoktól függ Verstappen jövője

F1
2 órája

„Tudom, hogy jövőre is ott leszek a rajtrácson” – Hadjar rendkívül magabiztos

F1
5 órája

A két McLaren az élen, Verstappen a top 5-ön kívül a katari sprintidőmérő előtt

F1
7 órája

Norris felül az F1 trónjára Katarban, vagy az utolsó nagydíjra tolódik a bajnokavatás?

F1
Tegnap, 14:41

Mick Schumacher előrehaladott tárgyalásokat folytatott a Cadillackel

F1
2025.11.26. 19:02

Adrian Newey lesz az Aston Martin új csapatfőnöke – hivatalos

F1
2025.11.26. 18:01

F1: hármas holtverseny a szezonzáró előtt? – így állhat a három bajnokesélyes azonos pontszámmal az utolsó futamot megelőzően

F1
2025.11.25. 12:59
Ezek is érdekelhetik