Ez sima volt: a Debrecen három góllal győzött a Nyíregyháza otthonában a keleti rangadón

Most először viszont az FTC elleni, ráadásul idegenbeli győzelemmel (3–1) hangolódott az összecsapásra a Szpari, ami legalább akkora meglepetés, mint hogy 14 – nem teljes – forduló után a debreceniek álltak az élen. És ha már itt tartunk, a játéknap előtti három győzelméből kettő első volt a maga nemében: a nyíregyháziak többször megszakított 45 éves élvonalbeli történelmük során addig még sohasem nyertek a DVSC és a Ferencváros otthonában, most azonban három hónapon belül mindkét helyszínen. Nem csoda, ha tudathasadásos a szurkolói állapot, hiszen miközben péntek estig kieső helyen látták csapatukat a tabellán, két ilyen, „mindent és örökre megbocsátós” győzelmet is átélhettek már, mint az augusztus 17-i nagyerdei (2–1) és a múlt szombati Üllői úti (3–1).

Bódog Tamás vezetőedzőnek a kinevezése óta a pénteki volt a negyedik mérkőzése a Szpari élén, és harmadszor játszhatott az aktuális listavezetővel. Legalábbis a találkozásuk pillanatában a Kisvárda és a Fradi a vesztett pontok alapján volt tekinthető éllovasnak, a hétszeres bajnok DVSC pedig pénteken ténylegesen. Közben az ezüstérmes Puskás Akadémia is az ellenfelek között volt, így az eddigi három meccsen szerzett öt pont és a veretlenség elismerésre méltó.

Az újjáépített nyíregyházi stadionban a pénteki volt a harmadik Szpari–Loki meccs. A bő egy év alatt mindhárom mérkőzésen más-más vezetőedző ült a kispadokon: 2024. szeptember 21-én (3–2) Tímár Krisztián és Máté Csaba, míg 2025. április 25-én (1–0) Szabó István és Nestor El Maestro, pénteken pedig, ugye, már Bódog Tamás és Sergio Navarro. Továbbmegyünk, a két tavalyi meccs összesen hat góljának szerzői közül a nyíregyházi részről duplázó Jaroslav Navrátil, valamint Nagy Barnabás és Eppel Márton sem a Szpari játékosa már, amiként a DVSC-ből Jorgo Pellumbi sem, egyedül az első nyíregyházi meccsen büntetőből eredményes Dzsudzsák Balázs az elnyűhetetlen lokista. Minden meccsre más hadvezérek

Mindkét oldalon hiányzott a legeredményesebb játékos, a nyíregyháziaknál az ötgólos Bright Edomwonyit porccal operálták, a hajdúságiaknál a válogatott keretbe is behívott, hatgólos Bárány Donát pedig derékproblémákkal küzdött, de a kispadra már leülhetett. Némi meghökkenést keltett, hogy Sergio Navarro, a Loki vezetőedzője a Kazincbarcika ellen amolyan hamis kilencesként Szuhodovszki Somát tolta előre, és ezen most sem változtatott, holott más posztokon eltért a múlt heti győztes csapattól. Nos, a döntés alig több mint öt perc alatt igazolást nyert, a tizenhatos előterében ide-oda pattogó labdát ugyanis Szuhodovszki Soma lőtte a kapuba – ezzel nemcsak a DVSC-nek szerzett vezetést, hanem saját maga első gólját is elérte a bajnokságban.

Miután Farkas Bendegúz elszalasztotta az egyenlítési lehetőséget, negyedóra elteltével nagy volt a riadalom a pályán. Bojan Szankovics és Szűcs Tamás fejelt össze, a játékvezető azonnal intett az egészségügyi stáboknak, miközben Szűcs Tamás megpróbált felkelni a földről, de három-négy lépés megtétele után összeesett, hiába kaptak utána csapattársai közül többen is. Érkeztek a mentők, hordágyon vitték le a láthatóan jobban lévő ifjú középpályást, Szankovics pedig turbánnal a fején tért vissza a pályára. A Lokinál „fiatalszabályos” magyart kellett a pályára küldeni, és Cibla Flórián még csak készült beállni, amikor az ennélfogva emberhátrányban lévő DVSC a talán még nem teljesen fitt Bojan Szankovics rövid mentését követően Djordje Gordics révén növelte előnyét. Mondani sem kell, a 21 éves szerb középpályás is az első gólját szerezte ebben a bajnokságban. A fejsérülést szenvedő Szpari-légiós számára pedig még a szünet előtt befejeződött a mérkőzés, Bódog Tamás jobbnak látta lecserélni. Az első játékrész zárása előtt erősített a Nyíregyháza, hogy életben maradjon a reménye a pontszerzésre, de Manner Balázs nagy szóló utáni lövését védte Varga Ádám, Eneo Bitri szöglet utáni fejese nyomán pedig kevéssel kapu mellé szállt a labda.

Ezt jól kisütötték! Két, a pékiparban érdekelt baráti társaság fittyet hány a két szomszédos megyeszékhely szurkolótábora között meglévő ellenségeskedésre, ők bizony valamennyi Szpari–Loki és DVSC–Nyíregyháza mérkőzés kapcsán keresik az alkalmat a barátkozásra. És bár ilyenkor másnap reggelig „süthetnék” együtt a kenyeret és a kakaós csigát, nem csoda, ha e találkozások alkalmával a futball a fő téma. Ezúttal Nyíregyházán a Lakatos Tibor vezette társaság volt a házigazda, az ő vendéglátását (kenyérben csülök némi „bátorítóval”) élvezve ment a hangolódás a mérkőzésre, amelyet ugyancsak együtt néztek végig – békés hangulatban. A pékiparban is a futball ilyenkor a téma

A szünetben korábbi debreceni váltott korábbi debrecenit a nyíregyháziaknál: Dorian Babunszki helyére Varga Kevin állt be, akit a debreceni tábor kifütyült, és nyíregyházi oldalon sem kedvező a megítélése a Kazincbarcika ellen hazai pályán elveszített meccsen (0–1) kevesebb mint tíz perc alatt kapott két sárga lapja miatt. Éppen a 13-szoros válogatott szélső szögletéből alakult ki veszély, majd Dantaye Gilbert fejesét védte Varga Ádám, aki szabályosan lopta le a labdát Kovácsréti Márk lábáról, ezt a VAR megerősítette.

Kétgólos előnye birtokában érthető módon a DVSC-nek volt kevésbé sürgős, a Szűcs Tamás sérülése után „fél” sorral hátrébb rendelt Dzsudzsák Balázs nagy rutinnal játszott ezzel a fegyverrel, ha kellett, lassított a tempón, máskor jó ütemben indította a széleken fickándozó Kocsis Dominikot és Cibla Flóriánt. Megmerevedtek a frontvonalak, a Nyíregyházának mintha nem lett volna türelme felépítenie a támadásait, ahogy fogyott az idő, úgy veszett ki a kreativitás a játékosaiból. Az is látszott, hogy a DVSC megelégedett megnyugtatónak tetsző előnyével, így ereje döntő részét a védekezésre fordította.

Aztán Cibla mutatott be ördöngös cseleket a szögletzászlónál, igazolva, hogy a legjobb védekezés a támadás. S lám! A Loki labdarúgói a nyíregyházi kapu előtt tartották a labdát, Kocsis Dominik pedig a háló bal oldalába emelte, elvarrva a szálakat. A Debrecen ezúttal is igazolta, hogy Sergio Navarro irányításával roppant egységes csapattá vált, játékosait tovább viszi a lendület, és az MTK elleni vereséget (0–3) és a válogatott szünetet követően már a második meccsét nyerte meg – ráadásul az örök rivális otthonában. Nem véletlenül ünnepeltek a végén a Loki-hívek: a DVSC 15 év elteltével nyert ismét Nyíregyházán, 2010. április 20-án ugyancsak 3–0-ra diadalmaskodott a szomszédban, ráadásul visszavágtak az augusztusi hazai vereségért. Noha nem volt teljes telt ház a nyíregyházi stadionban, soha rosszabb hangulatú és soha rosszabb mérkőzést, mint amilyen ez volt!

Az is eldőlt, hogy a DVSC a 15. fordulót is az élen zárja majd, a veretlenségét Bódog Tamással elveszítő Spartacus pedig marad a kieső helyen – hacsak a szombati borsodi rangadón a Kazincbarcika nem múlja felül legalább hatgólos különbséggel a Diósgyőrt... 0–3

Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője – Egy hete korán szereztek vezetést és nyertek, most az ellenfél jutott előnyhöz és elvitte a három pontot. Ennyire meghatározó az első gól?

– Nem. Volt még több mint nyolcvan percünk arra, hogy megváltoztassuk a meccs menetét és az eredményt. Persze, nem rossz az, ha te szerzed az első gólt, de a futballban benne van, hogy az ellenfél talál be először, aki ilyenkor a fejét kezdi el lógatni, az nem idevaló. Mindenesetre látszódott, mennyire jó csapat a Debrecen, nem véletlenül áll az első helyen, sebességbeli különbség volt a két együttes között. Fájdalmas vereséget szenvedtünk. – Mi az, ami nem működött úgy, mint a Ferencváros ellen?

– Bátran akartunk most is játszani, de túl nagy sávokat hagytunk, nem úgy, mint a múlt héten, amikor nem találtak rajtunk fogást, pedig kerestek rendesen. Van mit gyakorolnunk. Akartunk most is, de akarás és akarás között is van különbség. – Bojan Szankovicsban „benne maradt” a sérülése, azért hibázhatott a második gólnál, és cserélte le még a szünet előtt?

– A fejsérülés következményeivel mindig számolni kell, most sem tudhatjuk, hogy pontosan mi történt, de bízunk benne, hogy nincs komolyabb baj. Folytatni akarta a játékot, de úgy ítéltük meg, az ő érdekében is jobb, ha cserélünk. Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője – Most már elárulhatja, mi a titka a DVSC-nek.

– Talán az, hogy a játékosok igyekeznek megvalósítani mindazt, amit kérünk tőlük. Nagyon megtisztelő ezekkel a futballistákkal együtt dolgozni, fantasztikus csapatunk van. Erős rivális ellen jól teljesítettünk, a játékosok értették, mi történik a pályán, a második félidőben pedig remekül védekeztünk. – A győzelemnél is fontosabb talán, hogy milyen állapotban van a fejsérülés miatt lecserélt Szűcs Tamás. Mit lehet tudni a sérüléséről?

– Kórházba került, de a jelenlegi információk szerint jól van. Orvosi vizsgálatokon esik át, de haza tud utazni a csapattal, és bízunk a gyors felépülésében. – A jelek szerint megérte kitartani Szuhodovszki Soma csatárjátéka mellett, hiszen gólt szerzett. Mi erről a véleménye?

– Volt egy tervünk, ami működött az előző héten és most is. Nagyon örülök neki, hogy Soma be tudott találni és jól teljesített, de minden játékosommal elégedett vagyok, rengeteg erőfeszítést tettek bele a mérkőzésbe. Külön megemlíthetném még Dzsudzsák Balázst és Djordje Gordicsot is, de a többiek esetében is kezd kifizetődni a befektetett kemény munka. MESTERMÉRLEG

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.