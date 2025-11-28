Ez sima volt: a Debrecen három góllal győzött a Nyíregyháza otthonában a keleti rangadón

LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DEBRECENI VSC 0–3 (0–2)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7232 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Szuhodovszki (6.), Gordics (21.), Kocsis D. (82.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.
Ugyanaz, mégis más! Ahogyan az előző idényben, 2025–2026-ban is a Ferencváros elleni mérkőzéseket követik a DVSC elleni keleti rangadók a Nyíregyháza Spartacus számára. A visszajutás óta eltelt csaknem másfél évadban a mostani volt az ötödik ilyen duplázás, az előző négy alkalommal rendre a Fraditól elszenvedett vereség (1–2, 0–1, 0–7, 1–4) után kellett (volna) javítani az ősi rivális elleni fellépésen.
Most először viszont az FTC elleni, ráadásul idegenbeli győzelemmel (3–1) hangolódott az összecsapásra a Szpari, ami legalább akkora meglepetés, mint hogy 14 – nem teljes – forduló után a debreceniek álltak az élen. És ha már itt tartunk, a játéknap előtti három győzelméből kettő első volt a maga nemében: a nyíregyháziak többször megszakított 45 éves élvonalbeli történelmük során addig még sohasem nyertek a DVSC és a Ferencváros otthonában, most azonban három hónapon belül mindkét helyszínen. Nem csoda, ha tudathasadásos a szurkolói állapot, hiszen miközben péntek estig kieső helyen látták csapatukat a tabellán, két ilyen, „mindent és örökre megbocsátós” győzelmet is átélhettek már, mint az augusztus 17-i nagyerdei (2–1) és a múlt szombati Üllői úti (3–1).
Bódog Tamás vezetőedzőnek a kinevezése óta a pénteki volt a negyedik mérkőzése a Szpari élén, és harmadszor játszhatott az aktuális listavezetővel. Legalábbis a találkozásuk pillanatában a Kisvárda és a Fradi a vesztett pontok alapján volt tekinthető éllovasnak, a hétszeres bajnok DVSC pedig pénteken ténylegesen. Közben az ezüstérmes Puskás Akadémia is az ellenfelek között volt, így az eddigi három meccsen szerzett öt pont és a veretlenség elismerésre méltó.
|Az újjáépített nyíregyházi stadionban a pénteki volt a harmadik Szpari–Loki meccs. A bő egy év alatt mindhárom mérkőzésen más-más vezetőedző ült a kispadokon: 2024. szeptember 21-én (3–2) Tímár Krisztián és Máté Csaba, míg 2025. április 25-én (1–0) Szabó István és Nestor El Maestro, pénteken pedig, ugye, már Bódog Tamás és Sergio Navarro. Továbbmegyünk, a két tavalyi meccs összesen hat góljának szerzői közül a nyíregyházi részről duplázó Jaroslav Navrátil, valamint Nagy Barnabás és Eppel Márton sem a Szpari játékosa már, amiként a DVSC-ből Jorgo Pellumbi sem, egyedül az első nyíregyházi meccsen büntetőből eredményes Dzsudzsák Balázs az elnyűhetetlen lokista.
Mindkét oldalon hiányzott a legeredményesebb játékos, a nyíregyháziaknál az ötgólos Bright Edomwonyit porccal operálták, a hajdúságiaknál a válogatott keretbe is behívott, hatgólos Bárány Donát pedig derékproblémákkal küzdött, de a kispadra már leülhetett. Némi meghökkenést keltett, hogy Sergio Navarro, a Loki vezetőedzője a Kazincbarcika ellen amolyan hamis kilencesként Szuhodovszki Somát tolta előre, és ezen most sem változtatott, holott más posztokon eltért a múlt heti győztes csapattól. Nos, a döntés alig több mint öt perc alatt igazolást nyert, a tizenhatos előterében ide-oda pattogó labdát ugyanis Szuhodovszki Soma lőtte a kapuba – ezzel nemcsak a DVSC-nek szerzett vezetést, hanem saját maga első gólját is elérte a bajnokságban.
Miután Farkas Bendegúz elszalasztotta az egyenlítési lehetőséget, negyedóra elteltével nagy volt a riadalom a pályán. Bojan Szankovics és Szűcs Tamás fejelt össze, a játékvezető azonnal intett az egészségügyi stáboknak, miközben Szűcs Tamás megpróbált felkelni a földről, de három-négy lépés megtétele után összeesett, hiába kaptak utána csapattársai közül többen is. Érkeztek a mentők, hordágyon vitték le a láthatóan jobban lévő ifjú középpályást, Szankovics pedig turbánnal a fején tért vissza a pályára. A Lokinál „fiatalszabályos” magyart kellett a pályára küldeni, és Cibla Flórián még csak készült beállni, amikor az ennélfogva emberhátrányban lévő DVSC a talán még nem teljesen fitt Bojan Szankovics rövid mentését követően Djordje Gordics révén növelte előnyét. Mondani sem kell, a 21 éves szerb középpályás is az első gólját szerezte ebben a bajnokságban. A fejsérülést szenvedő Szpari-légiós számára pedig még a szünet előtt befejeződött a mérkőzés, Bódog Tamás jobbnak látta lecserélni. Az első játékrész zárása előtt erősített a Nyíregyháza, hogy életben maradjon a reménye a pontszerzésre, de Manner Balázs nagy szóló utáni lövését védte Varga Ádám, Eneo Bitri szöglet utáni fejese nyomán pedig kevéssel kapu mellé szállt a labda.
|Ezt jól kisütötték! Két, a pékiparban érdekelt baráti társaság fittyet hány a két szomszédos megyeszékhely szurkolótábora között meglévő ellenségeskedésre, ők bizony valamennyi Szpari–Loki és DVSC–Nyíregyháza mérkőzés kapcsán keresik az alkalmat a barátkozásra. És bár ilyenkor másnap reggelig „süthetnék” együtt a kenyeret és a kakaós csigát, nem csoda, ha e találkozások alkalmával a futball a fő téma. Ezúttal Nyíregyházán a Lakatos Tibor vezette társaság volt a házigazda, az ő vendéglátását (kenyérben csülök némi „bátorítóval”) élvezve ment a hangolódás a mérkőzésre, amelyet ugyancsak együtt néztek végig – békés hangulatban.
A szünetben korábbi debreceni váltott korábbi debrecenit a nyíregyháziaknál: Dorian Babunszki helyére Varga Kevin állt be, akit a debreceni tábor kifütyült, és nyíregyházi oldalon sem kedvező a megítélése a Kazincbarcika ellen hazai pályán elveszített meccsen (0–1) kevesebb mint tíz perc alatt kapott két sárga lapja miatt. Éppen a 13-szoros válogatott szélső szögletéből alakult ki veszély, majd Dantaye Gilbert fejesét védte Varga Ádám, aki szabályosan lopta le a labdát Kovácsréti Márk lábáról, ezt a VAR megerősítette.
Kétgólos előnye birtokában érthető módon a DVSC-nek volt kevésbé sürgős, a Szűcs Tamás sérülése után „fél” sorral hátrébb rendelt Dzsudzsák Balázs nagy rutinnal játszott ezzel a fegyverrel, ha kellett, lassított a tempón, máskor jó ütemben indította a széleken fickándozó Kocsis Dominikot és Cibla Flóriánt. Megmerevedtek a frontvonalak, a Nyíregyházának mintha nem lett volna türelme felépítenie a támadásait, ahogy fogyott az idő, úgy veszett ki a kreativitás a játékosaiból. Az is látszott, hogy a DVSC megelégedett megnyugtatónak tetsző előnyével, így ereje döntő részét a védekezésre fordította.
Aztán Cibla mutatott be ördöngös cseleket a szögletzászlónál, igazolva, hogy a legjobb védekezés a támadás. S lám! A Loki labdarúgói a nyíregyházi kapu előtt tartották a labdát, Kocsis Dominik pedig a háló bal oldalába emelte, elvarrva a szálakat. A Debrecen ezúttal is igazolta, hogy Sergio Navarro irányításával roppant egységes csapattá vált, játékosait tovább viszi a lendület, és az MTK elleni vereséget (0–3) és a válogatott szünetet követően már a második meccsét nyerte meg – ráadásul az örök rivális otthonában. Nem véletlenül ünnepeltek a végén a Loki-hívek: a DVSC 15 év elteltével nyert ismét Nyíregyházán, 2010. április 20-án ugyancsak 3–0-ra diadalmaskodott a szomszédban, ráadásul visszavágtak az augusztusi hazai vereségért. Noha nem volt teljes telt ház a nyíregyházi stadionban, soha rosszabb hangulatú és soha rosszabb mérkőzést, mint amilyen ez volt!
Az is eldőlt, hogy a DVSC a 15. fordulót is az élen zárja majd, a veretlenségét Bódog Tamással elveszítő Spartacus pedig marad a kieső helyen – hacsak a szombati borsodi rangadón a Kazincbarcika nem múlja felül legalább hatgólos különbséggel a Diósgyőrt... 0–3
Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője
– Egy hete korán szereztek vezetést és nyertek, most az ellenfél jutott előnyhöz és elvitte a három pontot. Ennyire meghatározó az első gól?
– Mi az, ami nem működött úgy, mint a Ferencváros ellen?
– Bojan Szankovicsban „benne maradt” a sérülése, azért hibázhatott a második gólnál, és cserélte le még a szünet előtt?
Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője
– Most már elárulhatja, mi a titka a DVSC-nek.
– A győzelemnél is fontosabb talán, hogy milyen állapotban van a fejsérülés miatt lecserélt Szűcs Tamás. Mit lehet tudni a sérüléséről?
– A jelek szerint megérte kitartani Szuhodovszki Soma csatárjátéka mellett, hiszen gólt szerzett. Mi erről a véleménye?
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Debreceni VSC
|15
|8
|4
|3
|25–19
|+6
|28
|2. Paksi FC
|14
|6
|6
|2
|32–23
|+9
|24
|3. Ferencvárosi TC
|13
|6
|4
|3
|28–16
|+12
|22
|4. Puskás Akadémia
|14
|6
|4
|4
|20–18
|+2
|22
|5. MTK Budapest
|14
|6
|2
|6
|28–26
|+2
|20
|6. Kisvárda
|13
|6
|2
|5
|15–22
|–7
|20
|7. ETO FC Győr
|13
|5
|5
|3
|24–15
|+9
|20
|8. Zalaegerszegi TE
|14
|4
|4
|6
|22–22
|0
|16
|9. Újpest FC
|14
|4
|4
|6
|21–23
|–2
|16
|10. Diósgyőri VTK
|14
|3
|5
|6
|20–26
|–6
|14
|11. Nyíregyháza Spartacus
|15
|3
|5
|7
|18–29
|–11
|14
|12. Kazincbarcika
|13
|3
|1
|9
|13–27
|–14
|10