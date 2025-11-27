Varga Barnabás góljával vezetett az FTC, de hamar jött a török válasz – videó

VARGA BARNABÁS VEZETŐ GÓLJA

TALISCA EGYENLÍTÉSE

A MÉRKŐZÉS HOSSZÚ ÖSSZEFOGLALÓJA

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FENERBAHCE (török)–FERENCVÁROS 1–1 (0–0)

Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 42 000 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola) – spanyolok

FENERBAHCE: Ederson – N. Semedo, Efe Demir (Müldür, 76.), Skriniar, A. Brown – Talisca, M. Asensio (Nene, 60.), E. Álvarez – Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Levent, 60.). Vezetőedző: Domenico Tedesco

FERENCVÁROS: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki (Ötvös, 81.), N. Keita (J. Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) – Varga B., Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Talisca (69.), ill. Varga B. (66.)

Kiállítva: Durán (90+1.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!