Varga Barnabás góljával vezetett az FTC, de hamar jött a török válasz – videó

B. A. P.B. A. P.
2025.11.27. 20:31
Varga Barnabás fejjel volt eredményes (Fotó: Getty Images)
videó Fenerbahce FTC El-alapszakasz Varga Barnabás Európa-liga Ferencváros
Az El-alapszakasz 5. fordulójában a Ferencváros Varga Barnabás góljával szerzett vezetést a Fenerbahce otthonában, a törökök azonban három perccel később Talisca révén egyenlítettek, így 1–1-es döntetlennel zárult a találkozó.

VARGA BARNABÁS VEZETŐ GÓLJA

TALISCA EGYENLÍTÉSE

A MÉRKŐZÉS HOSSZÚ ÖSSZEFOGLALÓJA

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FENERBAHCE (török)–FERENCVÁROS 1–1 (0–0)
Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 42 000 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola) – spanyolok
FENERBAHCE: Ederson – N. Semedo, Efe Demir (Müldür, 76.), Skriniar, A. Brown – Talisca, M. Asensio (Nene, 60.), E. Álvarez  – Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Levent, 60.). Vezetőedző: Domenico Tedesco
FERENCVÁROS: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki (Ötvös, 81.), N. Keita (J. Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) – Varga B., Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Talisca (69.), ill. Varga B. (66.)
Kiállítva: Durán (90+1.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Európa-liga
1 órája

Varga Barnabás a Fener kapuját is bevette, a Ferencváros pontot szerzett Isztambulban

Az első félidőben a zöld-fehérek kétszer, a hajrában a hazaiak egyszer találták el a kapufát. Az FTC továbbra is veretlen az El-alapszakaszban.

 

 

