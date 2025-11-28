„Akár holnap is könnyedén kiszállhatok a Formula–1-ből” – a 2026-os szabályoktól függ Verstappen jövője

A címvédő Max Verstappen már nemegyszer hangot adott neki, hogy bármikor kész hátat fordítani a Formula–1-nek, és a Katari Nagydíj hétvégéjén megerősítette, attól függ, hogy kitölti-e a 2028 végéig szóló szerződését a Red Bull-lal, hogy mennyire tesznek neki a 2026-os szabályváltoztatások.

„A szerződésem 2028-ig szól, de a jövőm attól függ, hogy milyenek lesznek a 2026-os szabályváltoztatások, élvezetes és jók lesznek-e. Ha nem, akkor nem igazán látom magam itt. Engem nem érdekel, hogy hét világbajnoki címet nyerjek. Az idei után további három évem van még, szóval lehetséges lenne, de nem ez határozza meg, hogy maradok-e. Akár holnap is könnyedén kiszállhatok a Formula–1-ből.”

„Sok más szenvedélyem is van, más versenykategóriák, szeretnék több időt tölteni a családommal, és a saját időbeosztásom szerint élni az életemet. Én tudom, hogy ha lezárok egy fejezetet, akkor az tényleg lezárul. Nem látom azt, hogy abbahagyom, majd visszatérek. Ha egyszer abbahagyom, akkor az végleges” – tette hozzá a négyszeres világbajnok.

A Red Bull versenyzője egy futammal és egy sprintversennyel a vége előtt 24 pont lemaradással foglalja el az egyéni vb-összetett harmadik helyét, és pontazonossággal áll Oscar Piastrival.

