Válság a Fener védelmében: rutintalan saját nevelés lesz Milan Skriniar párja a Ferencváros ellen

A török sajtó napok óta arról cikkez, hogy krízisben van a Fenerbahce védelme. Mivel a 17 millió euróra taksált Jayden Oosterwolde eltiltott, a Premier League-et és a Bundesligát megjárt Caglar Söyüncü sérült, míg a korábban 127 Serie A-meccsen pályára lépő Rodrigo Becão nem tagja az Európa-liga-keretnek, alig maradt bevethető játékos a belső védő posztján. Ilyen helyzetben evidens – és amúgy is szinte biztosra vehető lett volna –, hogy Milan Skriniar helyet kap a hátsó sor tengelyében, ám az sokáig nem volt egyértelmű, ki szerepelhet a BL-győztes futballista párjaként.

Szerdán tartott sajtótájékoztatóján Domenico Tedesco vezetőedző elárulta, hogy a 21 éves Yigit Efe Demirre hárul a feladat, hogy csütörtök este megbirkózzon a Ferencváros támadóival. A Fenerbahce saját nevelésű középhátvédje az idényben mindössze egy (bemutatkozó)mérkőzésen lépett pályára, még augusztusban két percet kapott a Feyenoord ellen 5–2-re megnyert Bajnokok Ligája-selejtezőn, a bajnokságban pedig jellemzően a kispadot koptatja vagy keretben sincs. Ugyan az isztambuliaknál éles helyzetben kevés tapasztalatot szerzett, a felnőttfutballban megtette az első lépéseket: az előző két évadban az akkor még másodosztályban szereplő Genclerbirligiben és a Karagümrükben szerepelt kölcsönben.

Képességeiről a török szakírók sem tudnak sokat, az általunk megkérdezett újságírók közül egy volt képben a hátvéddel kapcsán: szerinte ügyes, tehetséges fiatalról van szó. Egy helyi sportriporter viszont azt taglalta, hogy a rutintalansága még sokba kerülhet a Fenerbahcénak, ilyen fontos szerepkörben ugyanis felelőtlenség játékhiánnyal küszködő védőt szerepeltetni – helyette inkább valamelyik középpályást kellene visszavonni a hátsó sorba.

A Fanatik megszólaltatta Sinan Kaloglu edzőt, meséljen arról, korábbi játékosa hogyan teljesített a keze alatt a Genclerbirligiben.

„A Fenerbahce szurkolóinak nem kell aggódniuk: Yigit Efe Demir agresszív védekezésével és a fejjátékával kiemelkedik majd a Ferencváros ellen. Ragyogni fog egy olyan tapasztalt belső védő mellett, mint amilyen Milan Skriniar. Készen áll arra, hogy a jövőben a válogatottban is kiaknázza a benne rejlő lehetőséget. Annak idején a Genclerbirliginél a fizikai adottságai, a munkához való hozzáállása és a taktikai felkészültsége egyaránt meggyőzött arról, hogy érdemes megadni neki bizalmat korától és tapasztalatlanságától függetlenül.”

Az elfogultnak tetsző nyilatkozat alapján a ferencvárosi futballistáknak kevés esélyük lesz érvényesülni a szorításában, azonban ne feledjük, Domenico Tedesco vezetőedző is kiemelte Varga Barnabás képességeit – amelyek még a Fenerbahce ellen is aranyat, vagy legalábbis pontot, pontokat érhetnek.