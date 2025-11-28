Futsal: a DEAC sem tudta megállítani a Veszprémet

A veszprémiek tizenötödik bajnokijukon a tizenötödik sikerüket könyvelhették el. A játéknap másik két mérkőzésén a Nyírbátor győzött a Berettyóújfalu vendégeként, míg az Aramis nagyon szoros csatában múlta felül odahaza a Kecskemétet.

FUTSAL

FÉRFI NB I, 15. FORDULÓ

Veszprém–DEAC 3–0

Berettyóújfalu–Nyírbátor 1–2

Aramis SE–Kecskemét 5–4