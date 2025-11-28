Nemzeti Sportrádió

Futsal: a DEAC sem tudta megállítani a Veszprémet

2025.11.28. 22:00
A férfi futsal NB I 15. fordulójának pénteki játéknapján a Veszprém odahaza 3–0-ra nyert a DEAC ellen. A bakonyiak ezzel továbbra is hibátlan mérleggel vezetik a tabellát.

A veszprémiek tizenötödik bajnokijukon a tizenötödik sikerüket könyvelhették el. A játéknap másik két mérkőzésén a Nyírbátor győzött a Berettyóújfalu vendégeként, míg az Aramis nagyon szoros csatában múlta felül odahaza a Kecskemétet.

FUTSAL 
FÉRFI NB I, 15. FORDULÓ
Veszprém–DEAC 3–0
Berettyóújfalu–Nyírbátor 1–2
Aramis SE–Kecskemét 5–4

 

