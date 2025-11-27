Varga Barnabás a Fener kapuját is bevette, a Ferencváros pontot szerzett Isztambulban

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FENERBAHCE (török)–FERENCVÁROS 1–1 (0–0)

Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion, 42 000 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Asier Pérez De Mendiola) – spanyolok

FENERBAHCE: Ederson – N. Semedo, Efe Demir (Müldür, 76.), Skriniar, A. Brown – Talisca, M. Asensio (Nene, 60.), E. Álvarez – Aydin, En-Nesziri (Durán, 60.), Aktürkoglu (Levent, 60.). Vezetőedző: Domenico Tedesco

FERENCVÁROS: Dibusz – I. Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Kanikovszki (Ötvös, 81.), N. Keita (J. Romao, 81.), Zachariassen (Tóth A., 60.), Cadu (O'Dowda, 60.) – Varga B., Yusuf (L. Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Talisca (69.), ill. Varga B. (66.)

Kiállítva: Durán (90+1.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Mit árul el egy csapatról, ha a nemzetközi kupaporondon ezer fokon pörög, minden várakozást felülmúlva nagyszerűen teljesít, jó játéka pedig még eredménnyel is párosul, míg odahaza, a nemzeti bajnokságában szemlátomást nem teszi kellőképpen oda magát, adós a szórakoztató futballal és a helyezése is alulmúl minden várakozást?

A kérdés megválaszolását ráhagyjuk az olvasóra, mindenesetre a fentebbi jellemzés megítélésünk szerint tökéletesen illik a Ferencvárosra. A zöld-fehérek az Európa-liga liga- vagy alapszakaszának ötödik játéknapját meglepetésre a harmadik helyen várták az addig gyűjtött tíz pontjuknak köszönhetően, ám az NB I-ben elfoglalt – szintén harmadik – pozíciójuk korántsem ad okot a büszkeségre. A magyar rekordbajnok legutóbb hazai pályán kapott kellemetlen, 3–1-es pofont a Nyíregyházától, és nem lehetett tudni, mindez milyen hatással lesz a futballistáira: bizonyítási vággyal telve elismerésre méltó teljesítménnyel rukkolnak ki, vagy épp ellenkezőleg, a blama „megfogja" a társaságot és emiatt nem tudja tudása legjavát nyújtani?

Nem kisebbítve a Ferencváros érdemeit, mindeddig négy rossz passzban lévő csapattal mérte össze az erejét az El-ben: a Plzen az egymás elleni 1–1-es döntetlent követően menesztette vezetőedzőjét, a Genk is a tabella közepén vegetált, a Salzburg rég nem látott visszaesést produkál, a Ludogorec pedig a pocsék formája miatt vezetőedző hiányában a tartalékok trénerével utazott Budapestre. Nem túlzás tehát, hogy az eddigi legnehezebb kihívása várt az együttesre, hiszen a Fenerbahce otthonában vendégszerepelt. A török ezüstérmes játékosállománya, anyagi lehetősége és szurkolótáborának nagysága össze sem mérhető az említett riválisokéval – ezt alátámasztandó legyen elég annyi, hogy a nyáron csaknem 90 millió eurót költött az átigazolási időszakban, olyan világsztárokat csábított magához, mint a négyszeres BL-győztes Marco Asensio vagy a Manchester Citytől érkező Ederson, szimpatizánsainak száma pedig a becslések szerint 20-25 millió fő.

Robbie Keane vezetőedző nem forgatta fel csapatát, egyedül Tóth Alex kimaradása volt meglepő, az ő helyén Kristoffer Zachariassen kezdett. A hazaiakat irányító Domenico Tedesco sem húzott sok váratlant, sérülésektől, eltiltottaktól és nem regisztrált játékosoktól hemzsegő keretéből a lehető legerősebb összetételű tizenegyet küldte pályára. Talán csak a 21 éves Yigit Efe Demir lógott ki a klasszisokat felvonultató névsorból, aki mindeddig egy meccsen kapott két perc erejéig lehetőséget a szakmai stábtól, rutint csak a török másodosztályban szerzett – arra lehetett apellálni, hogy Varga Barnabás vagy Bamidele Yusuf időnként leválik róla.

Már a találkozó kezdete előtt nyomasztó hangulat uralkodott a Sükrü Saracoglu Stadionban. Előbb a pályaszemle, majd a bemelegítés során fütyülték ki a Fener-szurkolók a magyar csapatot, a névsorolvasás során keltett hangzavar pedig alighanem az öltözőfolyosóra is behallatszott. Mint azt Szalai Attila lapunknak elmondta, emberfüggő, ki hogyan kezeli ezt a légkört, szerencsére azonban a Ferencvárost nem bénította meg az Európában szokatlan atmoszféra. Pedig beszédes volt, hogy Szalai Gábor a középkezdést követő első ívelésénél 15 métert tévedett, ez baljós előjelnek tetszett, az első veszélyes támadást azonban a Fradi vezette: Bamidele Yusuf hagyta faképnél az őrzőjét, és ha pontosan ad középre, ki tudja, Varga Barnabás milyen megoldást választ. Dibusz Dénesnek a 17. percig kellett várnia az első védésre, Talisca lövése után rutinszerűen gördült le a jobb alsó irányába tartó labdára.

Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, milyen jól játszott Naby Keita. A guineai középpályásnak nem volt rossz megmozdulása, higgadtsága elképesztően fontos volt, magabiztossága pedig átragadt társára is. Testcselei, ütempasszai élményszámba mentek, és még labdaszerzései, jó ütemű becsúszásai is voltak. Mellette Kristoffer Zachariassen és Gabi Kanikovszki is kivette a részét a „piszkos munkából", fel és alá robotoltak. A 24. percben Dibusz Dénesnek ismét védeni valója akadt, újabb tizenhatoson kívülről érkező labdát hárított, és ez jelezte, hogy résen kell lenni, a Fenerbahce megrázva magát ugyanis hatékony kispasszos játékra volt képes. Nemcsak a kombinatív húzásaira, de az időnként védelem mögé lőtt labdára is figyelni kellett, a házigazda igyekezte kihasználni támadói sebességbéli előnyét. Alapvetően jól zárt a Fradi védelme (némileg a bal oldala volt sebezhető), azonban nemegyszer előfordult, hogy engedte tiszta lövőhelyzetbe kerülni az ellenfelet – a 33. percben Marco Asensio is próbára tette Dibusz Dénest – hiába. Két perccel később úgy tűnt, a magyar válogatott kapus is verve lesz, földbe gyökerezett a lába, ám Juszef en-Nesziri fejese után a labda kevéssel elkerülte a bal sarkot.

A félidő végére mintha elfogyott volna a Ferencváros, nem volt képes támadásokat vezetni és hosszabb időre eldugni a labdát, mégis, egy kósza bedobás után Varga Barnabás óriási helyzetbe hozta Bamidele Yusufot, aki két méterről a bal kapufát találta el, s ez lendületet adott a zöld-fehéreknek, sőt a légiós a játékrész végén ismét eltalálta a kapufát, ezúttal 14 méterről a jobb oldalit. Az első 45 percben ez volt a zöld-fehérek összesen két lövése, viszont ők jártak közelebb a vezetés megszerzéséhez.

A fordulás után eleinte az FTC veszélyeztetett, sikerült többször is labdát szereznie ellenfele védőharmadában, az 57. percben azonban a remek ütemben berobbanó Juszef en-Nesziri fejelt ismét a kapu mellé szögletet követően. Robbie Keane érezte, frissítésre szorul a csapat, ezért a sokat futó Kristoffer Zachariassen és a támadásban és védekezésben sem igazán hasznos Cadu helyére beállt Tóth Alex és Callum O'Dowda. A ferencvárosiak középpályása kisvártatva pazar labdával ugratta ki Bamidele Yusufot, aki a kapuig robogva lövésre lendítette a lábát, ám az utolsó pillanatban Yigit Efe Demir becsúszva mentett.

Hiába mondta el Domenico Tedesco a mérkőzés előtt, hogy készülnek Varga Barnabásból, együttesének megoldhatatlan feladatot jelentett a semlegesítése: vezetéshez juttatta a Fradit, szöglet után, védjegyéhez híven a kapuba bólintotta a labdát! Egészen elképesztő, de ez volt minden sorozatot figyelembe véve a 14. fejes gólja az idényben – úgy látszik, semmilyen szinten nincs rá ellenszer. Viszont alig több mint három percig futballozott előnyben a magyar rekordbajnok, mivel Taliscának negyedjére már elsült a lába, Dibusz Dénes csak beleérni tudott a kissé takarásból érkező labdába. Tíz perccel később a léc segítette ki a Ferencvárost, Dorgeles Nene lőtte meg majdnem élete gólját.

A hajrára két belső középpályást is cserélt Robbie Keane, ami kockázatos húzásnak tűnt. Az utolsó percekben irdatlan hangerővel szurkoltak a hazaiak, azonban a Fradi – a fejét elvesztve piros lapot kapó Jhon Duránnal ellentétben – bírta a nyomást: óriási küzdelemben 1–1-es döntetlennel zárt Isztambulban, ami kalapemelést érdemel. A magyar bajnokcsapat még veretlen az Európa-liga alapszakaszában, s ismét közelebb került a továbbjutáshoz.

