Piastri visszatért az élre; Norris harmadik, Verstappen csak hatodik a katari sprintidőmérőn

2025.11.28. 19:30
Fotó: AFP
Oscar Piastri (McLaren) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Katari Nagydíj pénteki sprintidőmérőjén. Az ausztrált George Russell (Mercedes) és a vb-éllovas Lando Norris (McLaren) követte, míg az első ötöst Fernando Alonso (Aston Martin) és Cunoda Juki (Red Bull) zárta. A vb-címvédő Max Verstappen (Red Bull) hatodik lett.

Oscar Piastri volt a leggyorsabb a Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén, igaz, előnye nem volt számottevő fő ellenfelével, Lando Norrisszal szemben, a két pilótát csupán 58 ezred választotta el egymástól. A McLaren így bizakodva készülhetett a folytatásra, főleg azután, hogy Max Verstappen csak a hatodik helyen érkezett, és lemaradása a fél másodpercet is meghaladta.

Noha a Red Bull a harmatosabb kezdés után nemegyszer visszakapaszkodott már az idén, a Sao Pauló-i sprinthétvégén csak a vasárnapi futamra szedte össze magát, így az év utolsó sprintidőmérője előtt az jelentette az egyik fő kérdést, hogy a „vörös bikák” ezúttal képesek-e azonnal javítani. A címvédő 24 pontos hátrányból nem engedhet meg magának túl sok hibát, mint ahogyan a vele pontazonossággal álló Piastri sem, aki Szingapúr óta először kívánta legyőzni Norrist egy körön.

Az első szakaszban az új közepes gumi használata volt a kötelező, a leggyorsabbnak az utolsó pillanatokban élre álló Verstappen bizonyult, akit meglepetésre Fernando Alonso követett. A McLaren-versenyzők közül Piastri a harmadik, Norris az ötödik helyen nyitott, a kettős közé a Sauberrel parádézó Nico Hülkenberg ékelődött be. A hatodik Isack Hadjar lett, majd George Russell, Carlos Sainz Jr., Cunoda Juki és Oliver Bearman zárta az első tízes sorát.

Továbbjutott még Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc, Alexander Albon és Esteban Ocon, így a Mercedes és a Ferrari is rossz formában kezdett, utóbbi ráadásul már az SQ1-ben elveszítette az egyik autóját, mivel Lewis Hamilton ezúttal is búcsúzni kényszerült már az első szegmens után.

Az első szakasz egyik legérdekesebb eseménye Norris és Verstappen adok-kapokja volt: a brit először feltartotta a hollandot, majd a Red Bull-os ezt később visszaadta neki. A két esetet vizsgálták is, de nem lett következménye a viaskodásnak.

Kiesett: Lance Stroll, Liam Lawson, Hamilton, valamint Pierre Gasly, Franco Colapinto sorrendben az Alpine kettőse.

A második, 10 percet felölelő szakaszban továbbra is a közepes gumi volt az előírt, ekkor Norris tört az élre, igaz, előnye nem volt számottevő Piastri előtt. A kavicságyat is megjáró brit mindössze 49 ezreddel bizonyult gyorsabbnak az ausztrálnál, míg a harmadik helyre visszacsúszó Verstappen további 31 ezred hátránnyal következett. A top 5-öt Russell és a jó tempót diktáló Cunoda zárta, majd Sainz, Leclerc, Albon, Alonso és Antonelli egészítette ki a továbbjutók sorát.

A szegmens során több versenyzőtől is elvették a mért körét pályakiszélesítés miatt, így járt Hadjar és Hülkenberg is.

Kiesett: a Racing Bulls francia pilótája, Bearman, Bortoleto, Hülkenberg és Ocon.

Az utolsó, 8 perces szakaszban már a lágy gumik játszották a főszerepet, és már az első percekben meghatározó jelenet játszódott le: Verstappen az első mért körén a bukótérben találta magát a pattogó Red Bull-lal, így lépéshátrányba került a vetélytársakkal, és főleg az élen kezdő McLaren-versenyzőkkel szemben.

A wokingiaknál Piastri nyerte meg az első menetet, de nem volt nagy Norris lemaradása, a brit csupán 44 ezreddel maradt el tőle. Ez izgalmas végjátékot ígért, főleg úgy, hogy Verstappen a második gyors körén sem tudott igazán versenybe szállni, és a negyedik helyet foglalta el, majd további két pozíciót veszítve csak hatodikként zárt, Alonso és Cunoda is megelőzte.

A McLaren házon belüli csatájában ezúttal nem volt újabb fordulat: Piastri szerezte meg a pole pozíciót, ráadásul Norris elé a Mercedesszel a végén óriásit javító Russell is befért. Az első tízes végén Antonelli, Sainz, Leclerc és Albon sorakozott.

Folytatás szombaton 15 órakor a sprintversennyel.

KATARI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:20.055
2.George RussellbritMercedes1:20.087
3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:20.285
4.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:20.450
5.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:20.519
6.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:20.528
7.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:20.532
8.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:20.542
9.Charles LeclercmonacóiFerrari1:20.622
10.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:20.788
11.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:21.433
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:21.494
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:21.567
14.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:21.631
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:21.666
16.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:21.807
17.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:21.851
18.Lewis HamiltonbritFerrari1:22.043
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:22.112
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:22.364

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Verstappen1:21.1721.Norris1:20.956
2.Alonso1:21.2762.Piastri1:21.005
3.Piastri1:21.2863.Verstappen1:21.036
4.Hülkenberg1:21.3274.Russell1:21.136
5.Norris1:21.3985.Cunoda1:21.152
6.Hadjar1:21.3996.Sainz1:21.172
7.Russell1:21.4327.Leclerc1:21.190
8.Sainz1:21.4388.Albon1:21.212
9.Cunoda1:21.4589.Alonso1:21.272
10.Bearman1:21.52610.Antonelli1:21.376
11.Antonelli1:21.55511.Hadjar1:21.433
12.Bortoleto1:21.62312.Bearman1:21.494
13.Leclerc1:21.63613.Bortoleto1:21.567
14.Albon1:21.72114.Hülkenberg1:21.631
15.Ocon1:21.77315.Ocon1:21.666
16.Stroll1:21.807  
17.Lawson1:21.851  
18.Hamilton1:22.043  
19.Gasly1:22.112  
20.Colapinto1:22.364  

 

4. KATARI NAGYDÍJ
NOVEMBER 28., PÉNTEK
Szabadedzés1. Piastri 1:20.924
Sprintidőmérő1. Piastri 1:20.055
NOVEMBER 29., SZOMBAT
Sprintverseny15.00–16.00
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja17.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

