Piastri visszatért az élre; Norris harmadik, Verstappen csak hatodik a katari sprintidőmérőn

Oscar Piastri volt a leggyorsabb a Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén, igaz, előnye nem volt számottevő fő ellenfelével, Lando Norrisszal szemben, a két pilótát csupán 58 ezred választotta el egymástól. A McLaren így bizakodva készülhetett a folytatásra, főleg azután, hogy Max Verstappen csak a hatodik helyen érkezett, és lemaradása a fél másodpercet is meghaladta.

Noha a Red Bull a harmatosabb kezdés után nemegyszer visszakapaszkodott már az idén, a Sao Pauló-i sprinthétvégén csak a vasárnapi futamra szedte össze magát, így az év utolsó sprintidőmérője előtt az jelentette az egyik fő kérdést, hogy a „vörös bikák” ezúttal képesek-e azonnal javítani. A címvédő 24 pontos hátrányból nem engedhet meg magának túl sok hibát, mint ahogyan a vele pontazonossággal álló Piastri sem, aki Szingapúr óta először kívánta legyőzni Norrist egy körön.

Az első szakaszban az új közepes gumi használata volt a kötelező, a leggyorsabbnak az utolsó pillanatokban élre álló Verstappen bizonyult, akit meglepetésre Fernando Alonso követett. A McLaren-versenyzők közül Piastri a harmadik, Norris az ötödik helyen nyitott, a kettős közé a Sauberrel parádézó Nico Hülkenberg ékelődött be. A hatodik Isack Hadjar lett, majd George Russell, Carlos Sainz Jr., Cunoda Juki és Oliver Bearman zárta az első tízes sorát.

Továbbjutott még Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc, Alexander Albon és Esteban Ocon, így a Mercedes és a Ferrari is rossz formában kezdett, utóbbi ráadásul már az SQ1-ben elveszítette az egyik autóját, mivel Lewis Hamilton ezúttal is búcsúzni kényszerült már az első szegmens után.

Az első szakasz egyik legérdekesebb eseménye Norris és Verstappen adok-kapokja volt: a brit először feltartotta a hollandot, majd a Red Bull-os ezt később visszaadta neki. A két esetet vizsgálták is, de nem lett következménye a viaskodásnak.

Kiesett: Lance Stroll, Liam Lawson, Hamilton, valamint Pierre Gasly, Franco Colapinto sorrendben az Alpine kettőse.

A második, 10 percet felölelő szakaszban továbbra is a közepes gumi volt az előírt, ekkor Norris tört az élre, igaz, előnye nem volt számottevő Piastri előtt. A kavicságyat is megjáró brit mindössze 49 ezreddel bizonyult gyorsabbnak az ausztrálnál, míg a harmadik helyre visszacsúszó Verstappen további 31 ezred hátránnyal következett. A top 5-öt Russell és a jó tempót diktáló Cunoda zárta, majd Sainz, Leclerc, Albon, Alonso és Antonelli egészítette ki a továbbjutók sorát.

A szegmens során több versenyzőtől is elvették a mért körét pályakiszélesítés miatt, így járt Hadjar és Hülkenberg is.

Kiesett: a Racing Bulls francia pilótája, Bearman, Bortoleto, Hülkenberg és Ocon.

Az utolsó, 8 perces szakaszban már a lágy gumik játszották a főszerepet, és már az első percekben meghatározó jelenet játszódott le: Verstappen az első mért körén a bukótérben találta magát a pattogó Red Bull-lal, így lépéshátrányba került a vetélytársakkal, és főleg az élen kezdő McLaren-versenyzőkkel szemben.

A wokingiaknál Piastri nyerte meg az első menetet, de nem volt nagy Norris lemaradása, a brit csupán 44 ezreddel maradt el tőle. Ez izgalmas végjátékot ígért, főleg úgy, hogy Verstappen a második gyors körén sem tudott igazán versenybe szállni, és a negyedik helyet foglalta el, majd további két pozíciót veszítve csak hatodikként zárt, Alonso és Cunoda is megelőzte.

A McLaren házon belüli csatájában ezúttal nem volt újabb fordulat: Piastri szerezte meg a pole pozíciót, ráadásul Norris elé a Mercedesszel a végén óriásit javító Russell is befért. Az első tízes végén Antonelli, Sainz, Leclerc és Albon sorakozott.

Folytatás szombaton 15 órakor a sprintversennyel.

KATARI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:20.055 2. George Russell brit Mercedes 1:20.087 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:20.285 4. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:20.450 5. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:20.519 6. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:20.528 7. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:20.532 8. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:20.542 9. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:20.622 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:20.788 11. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:21.433 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:21.494 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:21.567 14. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:21.631 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:21.666 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:21.807 17. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:21.851 18. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:22.043 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:22.112 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:22.364

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Verstappen 1:21.172 1. Norris 1:20.956 2. Alonso 1:21.276 2. Piastri 1:21.005 3. Piastri 1:21.286 3. Verstappen 1:21.036 4. Hülkenberg 1:21.327 4. Russell 1:21.136 5. Norris 1:21.398 5. Cunoda 1:21.152 6. Hadjar 1:21.399 6. Sainz 1:21.172 7. Russell 1:21.432 7. Leclerc 1:21.190 8. Sainz 1:21.438 8. Albon 1:21.212 9. Cunoda 1:21.458 9. Alonso 1:21.272 10. Bearman 1:21.526 10. Antonelli 1:21.376 11. Antonelli 1:21.555 11. Hadjar 1:21.433 12. Bortoleto 1:21.623 12. Bearman 1:21.494 13. Leclerc 1:21.636 13. Bortoleto 1:21.567 14. Albon 1:21.721 14. Hülkenberg 1:21.631 15. Ocon 1:21.773 15. Ocon 1:21.666 16. Stroll 1:21.807 17. Lawson 1:21.851 18. Hamilton 1:22.043 19. Gasly 1:22.112 20. Colapinto 1:22.364