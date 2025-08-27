Hiába győzött idegenben a Ferencváros, lemaradt a Bajnokok Ligája főtáblájáról

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

QARABAG (azeri)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (2–1)

Baku (Baki), Tofik Bahramov Stadion, 30 000 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Alexis Auger) – franciák

QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, K. Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 84.) – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 69.), Kady (Kascsuk, 90+5.), Zoubir (Kouakou, 85.) – Axundzade (Qurbanli, 90+4.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov

FTC: Dibusz – I. Cissé, Ötvös (Pesics, a szünetben), Raemaekers – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita (Tóth A., 73.), Levi (Cadu, a szünetben), O'Dowda (Nagy B., 69.) – Joseph (Gruber, 73.), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Leandro Andrade (25.), Zoubir (45.), ill. Joseph (12.), Varga B. (55. – 11-esből), Tóth A. (82.)

Továbbjutott: a Qarabag 5–4-es összesítéssel.

ÖSSZEFOGLALÓ

Baku elesett – a közlekedés szempontjából legalábbis biztosan. A 2.3 millió lakosú azeri fővárosban hiába építettek négysávos főutakat, délutánonként akkora a forgalom, hogy a helyiek agresszív vezetési stílusa ellenére sem lehet moccanni. Szükség volt a rendőri felvezetésre, hogy a Ferencváros csapatbusza odaérjen a Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágójának helyszínére, hiszen a mérkőzés napján a megszokottnál is nagyobb volt a dugó, a belvárosból szinte lehetetlen volt megközelíteni a Tofik Bahramov Stadiont – az útvonaltervező applikációk szerint gyalog hamarabb oda lehetett érni, mint autóval. Amilyen szabálykerülők a helyi sofőrök, olyan fegyelmezetten léptek fel a helyi rendfenntartó erők, akik az arénát biztosították: legalább kétszáz-kétszázötven, terepmintás ruhára rikító sárga jelzőmellényt húzó marcona katona és biztonsági őr várta a Ferencváros delegációját, amely időben megérkezett a meccs helyszínére.

Robbie Keane vezetőedző a találkozót felvezető sajtótájékoztatón értelemszerűen nem osztotta meg az újságírókkal, milyen kezdő tizenegyet küld pályára a Qarabag elleni visszavágón, ám azt kevesen gondolták, hogy a kétgólos hátrány ledolgozása érdekében teljesen felforgatja együttesét. Az összetételt látva nem volt biztos, hogy az ír szakember három- vagy négyvédős rendszerben gondolkodik, csak a kezdő sípszó pillanatában derült ki, hogy a bokasérüléséből felépülő Ötvös Bence nem a középpályán, a sorozatban BL-győztes létére kevés lehetőséghez jutó Naby Keita párjaként, hanem a védelem tengelyében szerepel. Bekerült Ibrahim Cissé – aki némi meglepetésre nem Toon Raemaekerst, hanem Stefan Gartenmannt szorította ki –, valamint Jonathan Levi, a kimaradó Szalai Gábor bánatára.

Az igazán nagy meglepetést azonban az keltette, hogy Tóth Alex nem került a kezdő tizenegybe. A 19 éves középpályás nemzetközi szintű teljesítményt nyújtott a múlt héten kedden, a párharc első felvonásán a középcsatár mögött, valamint a védelem előtt is meggyőzőn futballozott – a hírek szerint egészségügyi okok miatt nem tudta vállalni a játékot kezdőként.

A házigazdát irányító Gurban Gurbanov egy az egyben azt a csapatot küldte pályára, mint a Groupama Arénában – a korábbi Fradi-futballisták közül Kadyt ismét tízesként szerepeltette, míg Samy Mmaeét a cserék közé nevezte. Noha Nariman Akhundzade kapcsán úgy hírlett, nem biztos, hogy kisebb sérülése miatt pályára léphet, az ígéretes középcsatárnak a jelek szerint nem volt leküzdhetetlen a fájdalma.

A feladat minden volt, csak nem egyszerű a Ferencváros számára: idegenben, 1–3-ról megfordítani a párharc állását. Kockázatot vállalni azonban nem lehetett felelőtlenül, mert a Qarabag mit sem változtatott játékstílusán. Vészjósló volt, hogy az első percekben előbb Ibrahim Cissé, később Gabi Kanikovszki állított meg utolsó emberként hazai támadást, majd amikor már a hátvédsor verve volt, Kady maradt le centiméterekkel a középre tett labdáról.

Tíz percet kellett várni az első vendéghelyzetre, Naby Keita passzolta a védelem mögé a labdát, Callum O’Dowda elől azonban a kapus Mateusz Kochalski a tizenhatost elhagyva tisztázott. Percekkel később ismét a guineai középpályás adott szenzációs passzt, Lenny Joseph értékesítette Varga Barnabás középre gurítása után a ziccert, ám a partjelző lest jelzett – feszült várakozást követően azonban a VAR segítségével felülbírálták a döntést: a gól érvényes!

Az a forgatókönyv valósult meg tehát, amellyel Robbie Keane kedden előre kiegyezett volna, hiszen mint elmondta, ha csapata hamar vezetést szerez, máris megváltozik együttese helyzete. Közel járt a Fradi ahhoz, hogy húsz percen belül kiegyenlítse a párharcot, Levi szabadrúgása után Varga Barnabás próbálta estében kapuba juttatni a labdát, de a bal sarok mellett gurult el. A 22. percben Gabi Kanikovszki találta szemben magát a kapussal, amitől talán az izraeli középpályás is meglepődött – rossz döntést választott, Kochalski könnyűszerrel védett. A 24. percben már bravúrra volt szükség tőle, Varga Barnabás lövése után leért a bal alsó sarokra.

Ráfizetett az FTC az elszalasztott lehetőségekre: a 25. percben labdavesztés után kontrázott a Qarabag, Ötvös Bence nem volt kellőképpen határozott, és a házigazda Leandro Andrade révén egyenlített. A mentális fölény elillant, az azeriek átvették a kezdeményezést. A játékrész végén Kady rezgette meg szabadrúgásból az oldalhálót, majd a 45. percben jött az újabb pofon, Abdellah Zubir fejezett be góllal akciót – a hazai játékosok és stábtagok úgy ünnepeltek, mintha megváltották volna bérletüket a BL-főtáblára.

Eljött az a pont, amikor Robbie Keane-nek mindent egy lapra feltéve kockáztatnia kellett: a szünetben kettőt változtatott, lehozta a két gólban is ludas Ötvös Bencét és a veszélyes szabadrúgásait leszámítva keveset mutató Jonathan Levit, helyükre Alekszandar Pesics és Cadu érkezett. A Ferencváros csakhamar esélyt kapott a visszakapaszkodásra, Lenny Josephet rúgták meg tizenegyest érően, Varga pedig higgadtan értékesítette a büntetőt.

A 61. percben Callum O'Dowda teketóriázott el tiszta helyzetet, majd a 68. percben Pesics rossz passza miatt nem került Varga ziccerbe. Sajnos az egyenlítés adta löket nem volt elég nagy ahhoz, hogy átlendítse nehéz helyzetén a Ferencvárost, amely az utolsó húsz percre bevetette két legígéretesebb fiatalját, Tóth Alexet és Gruber Zsombort – s milyen jó, hogy így történt, mert Tóth Alex a hajrá kezdetén akkora gólt lőtt szabadrúgásból, hogy arra örökké emlékezni fog. A 87. percben Varga menthette volna hosszabbításra a párharcot, ám közelről a kapu fölé bombázta a labdát.

Utóbb kiderült, ezzel elszálltak a remények: a hosszabbításban a rohamok nem maradtak el, a negyedik gólt azonban már nem sikerült bekotorni. Sorozatban hetedszer játszhat tehát nemzetközi kupasorozat főtábláján a Ferencváros, ám minden erőfeszítése ellenére be kell érnie az Európa-ligával. A BL-kiesés a hazai pályán elszenvedett kétgólos vereség miatt igazán fájó, mert a csapat otthonától távol megmutatta, hogy akkor is vissza tud kapaszkodni egy európai kupacsatában, amikor már szinte kilátástalannak tűnik a helyzete.