Németország és Montenegró is könnyed sikerrel biztosította helyét a női kézi-vb középdöntőjében

F-csoport

A lengyelek 5–5-öt követően zsinórban négy gólt szereztek, és ezt a különbséget meg is őrizték a szünetig, ami lehetett volna nagyobb is, tekintve, hogy vezettek 14–8-ra is. A fordulást követően a kínaiak leszakadtak, és végül nagyon kikaptak. A lengyel válogatottban a DVSC kapusa, Adrianna Placzek 27 százalékkal védett a 36–20-as eredménnyel záruló összecsapáson.

E-csoport

Az osztrákok 5–7 után fordítottak, de az első félidő még szoros volt, a fordulás után viszont elhúztak 20–16-ra. Ekkor kicsit megtorpantak a „sógorok”, és Egyiptom három gólt faragott a hátrányából, további zárkózásra azonban nem futotta az erejéből. A DVSC-ben kézilabdázó balátlövő, Ines Ivancok két góllal vette ki a részét a 29–20-as sikerből.

D-csoport

Az Alba Fehérvár-vezetőedző, Szuzana Lazovics által irányított Montenegró 7–6-nál tempót váltott, és ötgólos előnyre tett szert, innentől pedig már végig kézben tartotta a mérkőzést. Marija Marszenics 58 százalékkal védett, ez is kellett ahhoz, hogy 34–25-re megverjék Paraguayt, amivel bejutottak a középdöntőbe. Az NB I-es Mosonmagyaróvárban légióskodó Katarina Dzsaferovics négy, Andrijana Tatar három gólt szerzett a dél-amerikaiak ellen.

C-csoport

A német keretből ezúttal kimaradt Emily Vogel, mivel kisebb megfázással bajlódik, de válogatottja tudta nélkülözni az FTC balátlövőjét, nélküle is sima győzelmet aratott. A társházigazda ugyan 5–1 után kicsit veszített a lendületéből, így egygólosra csökkent a különbség, ám hamar 10–4-re módosult az állás. Uruguay a második félidőben már nemcsak támadásban, hanem védekezésben sem tudott felnőni a feladathoz, így nagyon sima, 38–12-es vereséget szenvedett, míg a németek ezzel a sikerrel már biztosan középdöntősök.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

F-csoport ('s-Hertogenbosch)

Lengyelország–Kína 36–20 (16–12)

Ld: Balsam 9, ill. Cs. Liu 7

Később

21.00: Franciaország–Tunézia

E-csoport (Rotterdam)

Ausztria–Egyiptom 29–20 (14–12)

Ld: Schlegel 6, Stankovic 6, ill. Gadallah 6, Mahmud 4

Később

20.30: Hollandia–Argentína

2. FORDULÓ

D-csoport (Trier)

Montenegró–Paraguay 34–25 (19–13)

Ld: A. Marszenics 6, Pletikoszics 5, Trivics 5, ill. Insfrán 8

Később

20.30: Spanyolország–Feröer

A D-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Montenegró 2 2 – – 66–52 +14 4 2. Spanyolország 1 1 – – 26–17 +9 2 3. Feröer 1 – – 1 27–32 –5 0 4. Paraguay 2 – – 2 42–60 –18 0

C-csoport (Stuttgart)

Németország–Uruguay 38–12 (15–7)

Ld: Engel 7, Kühne 7, Döll 6, ill. C. Barreiro 2, Bianco 2, R. González 2, Grieco 2, Guichón 2

Később

20.30: Szerbia–Izland