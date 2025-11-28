Nemzeti Sportrádió

Németország és Montenegró is könnyed sikerrel biztosította helyét a női kézi-vb középdöntőjében

2025.11.28. 19:58
A németek 26 góllal nyertek (Fotó: Getty Images)
A holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon Ausztria és Lengyelország is győzelemmel kezdett, míg Németország és Montenegró már a második sikerét aratta, így egyaránt továbbjutott a középdöntőbe.

F-csoport

A lengyelek 5–5-öt követően zsinórban négy gólt szereztek, és ezt a különbséget meg is őrizték a szünetig, ami lehetett volna nagyobb is, tekintve, hogy vezettek 14–8-ra is. A fordulást követően a kínaiak leszakadtak, és végül nagyon kikaptak. A lengyel válogatottban a DVSC kapusa, Adrianna Placzek 27 százalékkal védett a 36–20-as eredménnyel záruló összecsapáson.

E-csoport

Az osztrákok 5–7 után fordítottak, de az első félidő még szoros volt, a fordulás után viszont elhúztak 20–16-ra. Ekkor kicsit megtorpantak a „sógorok”, és Egyiptom három gólt faragott a hátrányából, további zárkózásra azonban nem futotta az erejéből. A DVSC-ben kézilabdázó balátlövő, Ines Ivancok két góllal vette ki a részét a 29–20-as sikerből.

D-csoport

Az Alba Fehérvár-vezetőedző, Szuzana Lazovics által irányított Montenegró 7–6-nál tempót váltott, és ötgólos előnyre tett szert, innentől pedig már végig kézben tartotta a mérkőzést. Marija Marszenics 58 százalékkal védett, ez is kellett ahhoz, hogy 34–25-re megverjék Paraguayt, amivel bejutottak a középdöntőbe. Az NB I-es Mosonmagyaróvárban légióskodó Katarina Dzsaferovics négy, Andrijana Tatar három gólt szerzett a dél-amerikaiak ellen.

C-csoport

A német keretből ezúttal kimaradt Emily Vogel, mivel kisebb megfázással bajlódik, de válogatottja tudta nélkülözni az FTC balátlövőjét, nélküle is sima győzelmet aratott. A társházigazda ugyan 5–1 után kicsit veszített a lendületéből, így egygólosra csökkent a különbség, ám hamar 10–4-re módosult az állás. Uruguay a második félidőben már nemcsak támadásban, hanem védekezésben sem tudott felnőni a feladathoz, így nagyon sima, 38–12-es vereséget szenvedett, míg a németek ezzel a sikerrel már biztosan középdöntősök.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
F-csoport ('s-Hertogenbosch)
Lengyelország–Kína 36–20 (16–12)
Ld: Balsam 9, ill. Cs. Liu 7
Később
21.00: Franciaország–Tunézia

E-csoport (Rotterdam)
Ausztria–Egyiptom 29–20 (14–12)
Ld: Schlegel 6, Stankovic 6, ill. Gadallah 6, Mahmud 4
Később
20.30: Hollandia–Argentína

2. FORDULÓ
D-csoport (Trier)
Montenegró–Paraguay 34–25 (19–13)
Ld: A. Marszenics 6, Pletikoszics 5, Trivics 5, ill. Insfrán 8
Később
20.30: Spanyolország–Feröer

    
A D-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Montenegró2

2

66–52+144
2. Spanyolország1

1

26–17+92
3. Feröer1

1

27–32–50
4. Paraguay2

2

42–60–180

C-csoport (Stuttgart)
Németország–Uruguay 38–12 (15–7)
Ld: Engel 7, Kühne 7, Döll 6, ill. C. Barreiro 2, Bianco 2, R. González 2, Grieco 2, Guichón 2
Később
20.30: Szerbia–Izland

    
A C-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Németország

2

2

70–37+334
2. Szerbia

1

1

31–19+122
3. Izland

1

1

25–32–70
4. Uruguay

2

2

31–69–380

 

 

