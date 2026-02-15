Női kézilabda BL: Vámosék győzelmükkel negyeddöntősök, és beérték a Győrt

A Metz sorozatban negyedszer végez negyeddöntős helyen a csoportkörben, mindezt egy dortmundi sikerrel biztosította be a francia csapat. A németeknél Szikora Melinda a kapujára tartó öt lövés egyikét sem védte ki, a közvetlenül negyeddöntőbe jutott francia egyesületben Albek Anna mind az öt lövését gólra váltotta, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra nem volt eredményes.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ

A-CSOPORT

Borussia Dortmund (német)–Metz Handball (francia) 24–33 (12–15)

Ld: Vollebregt 6, Bleckmann 5, ill. Grandveau 8, Albek, Boukttii 5-5

OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Storhamar HE (norvég) 22–26 (10–16)

Ld: Markovics 5, Godecs, Grbics 4-4, ill. Obaidli 7, Rivas-Toft 6

GLORIA BISTRITA (román)–DVSC SCHAEFFLER 32–31 (16–17)

AZ ÁLLÁS 1. GYŐR 13 11 – 2 428–335 +93 22 2. Metz 13 11 – 2 413–338 +75 22 3. Esbjerg 13 9 1 3 436–382 +54 19 4. Gloria Bistrita 13 7 – 6 386–405 –19 14 5. DEBRECEN 13 5 – 8 376–398 –22 10 6. Borussia Dortmund 13 4 – 9 359–410 –51 8 7. Storhamar 13 3 – 10 341–371 –30 6 8. Buducsnoszt 13 1 1 11 311–411 –100 3



B-CSOPORT

Ikast Handbold (dán)–Odense Handbold (dán) 30–33 (16–14)

Ld: Scaglione 9, Skogrand 6, ill. Fauske, Halilcevic 5-5