Női kézilabda BL: Vámosék győzelmükkel negyeddöntősök, és beérték a Győrt

2026.02.15. 20:14
Vámos Petráék is negyeddöntősök (Fotó: Metz Handball)
Vámos Petra női kézi BL női kézilabda Metz Handball női kézilabda Bajnokok Ligája Szikora Melinda női kézilabda BL Albek Anna
A Metz dortmundi győzelmével már biztos negyeddöntős a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miközben alakul a magyar ág a final fourig vezető úton.

 

A Metz sorozatban negyedszer végez negyeddöntős helyen a csoportkörben, mindezt egy dortmundi sikerrel biztosította be a francia csapat. A németeknél Szikora Melinda a kapujára tartó öt lövés egyikét sem védte ki, a közvetlenül negyeddöntőbe jutott francia egyesületben Albek Anna mind az öt lövését gólra váltotta, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra nem volt eredményes.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
A-CSOPORT
Borussia Dortmund (német)–Metz Handball (francia) 24–33 (12–15)
Ld: Vollebregt 6, Bleckmann 5, ill. Grandveau 8, Albek, Boukttii 5-5
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Storhamar HE (norvég) 22–26 (10–16)
Ld: Markovics 5, Godecs, Grbics 4-4, ill. Obaidli 7, Rivas-Toft 6
GLORIA BISTRITA (román)–DVSC SCHAEFFLER 32–31 (16–17) 

AZ ÁLLÁS       
1. GYŐR13112428–335+93 22 
2. Metz13112413–338+75 22 
3. Esbjerg13913436–382+54 19 
4. Gloria Bistrita1376386–405–19 14 
5. DEBRECEN1358376–398–22 10 
6. Borussia Dortmund1349359–410–51 
7. Storhamar13310341–371–30 
8. Buducsnoszt131111311–411–100 


B-CSOPORT
Ikast Handbold (dán)–Odense Handbold (dán) 30–33 (16–14)
Ld: Scaglione 9, Skogrand 6, ill. Fauske, Halilcevic 5-5

AZ ÁLLÁS       
1. Brest13103439–389+50 20 
2. Odense13913439–391+48 19 
3. CSM Bucuresti1394419–378+41 18 
4. FTC1394398–371+27 18 
5. Ikast1385401–383+18 16 
6. Podravka13319359–412–53 
7. Ljubljana132110335–387–52 
8. Sola13112332–411–79 

 

 

