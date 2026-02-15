Női kézilabda BL: Vámosék győzelmükkel negyeddöntősök, és beérték a Győrt

A Metz sorozatban negyedszer végez negyeddöntős helyen a csoportkörben, mindezt egy dortmundi sikerrel biztosította be a francia csapat. A németeknél Szikora Melinda a kapujára tartó öt lövés egyikét sem védte ki, a közvetlenül negyeddöntőbe jutott francia egyesületben Albek Anna mind az öt lövését gólra váltotta, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra nem volt eredményes.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
A-CSOPORT
Borussia Dortmund (német)–Metz Handball (francia) 24–33 (12–15)
Ld: Vollebregt 6, Bleckmann 5, ill. Grandveau 8, Albek, Boukttii 5-5
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Storhamar HE (norvég) 22–26 (10–16)
Ld: Markovics 5, Godecs, Grbics 4-4, ill. Obaidli 7, Rivas-Toft 6
GLORIA BISTRITA (román)–DVSC SCHAEFFLER 32–31 (16–17)
|AZ ÁLLÁS
|1. GYŐR
|13
|11
|–
|2
|428–335
|+93
|22
|2. Metz
|13
|11
|–
|2
|413–338
|+75
|22
|3. Esbjerg
|13
|9
|1
|3
|436–382
|+54
|19
|4. Gloria Bistrita
|13
|7
|–
|6
|386–405
|–19
|14
|5. DEBRECEN
|13
|5
|–
|8
|376–398
|–22
|10
|6. Borussia Dortmund
|13
|4
|–
|9
|359–410
|–51
|8
|7. Storhamar
|13
|3
|–
|10
|341–371
|–30
|6
|8. Buducsnoszt
|13
|1
|1
|11
|311–411
|–100
|3
B-CSOPORT
Ikast Handbold (dán)–Odense Handbold (dán) 30–33 (16–14)
Ld: Scaglione 9, Skogrand 6, ill. Fauske, Halilcevic 5-5
|AZ ÁLLÁS
|1. Brest
|13
|10
|–
|3
|439–389
|+50
|20
|2. Odense
|13
|9
|1
|3
|439–391
|+48
|19
|3. CSM Bucuresti
|13
|9
|–
|4
|419–378
|+41
|18
|4. FTC
|13
|9
|–
|4
|398–371
|+27
|18
|5. Ikast
|13
|8
|–
|5
|401–383
|+18
|16
|6. Podravka
|13
|3
|1
|9
|359–412
|–53
|7
|7. Ljubljana
|13
|2
|1
|10
|335–387
|–52
|5
|8. Sola
|13
|–
|1
|12
|332–411
|–79
|1