Molnár Attila: A legtöbben nem látják, hogy milyen áldozatokat kell hozni

Molnár Attila (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Egy Európa-csúcs után nem tűnik szerencsésnek a kérdés, de mégis: mennyire volt elégedett az idei első két futásával?

– Egy-két hibám volt Ostravában, de nagyjából tökéletes futás volt. A másodikkal Metzben már szerettünk volna negyvenöt másodperc alá kerülni, ennek megfelelően a kezdés még gyorsabb volt, de az egyik csapattársam rám lépett, ezért a második kör már csak a kármentés volt, így lett 45.57 a vége – mondta Molnár Attila a Nemzeti Sportnak.

– Mi az, amiért ennyire fekszik önnek a fedett pályás versenyzés?

– A szakemberek azt mondják, hogy ez egy érzék, hogy a döntött kanyarban milyen szöget kell megtalálni, milyen irányba kell a lábat elmozdítani. Úgy tűnik, hogy erre fogékony vagyok, meg tudom találni, milyen pontot kell nézni, hogy jól menjen.

– A Spiriev-féle pontértéktáblázatban látjuk, hogy a fedett pályás Európa-rekordja 31 ponttal erősebb (1242 pont), mint a szabadtéri országos csúcsa. Érzésre melyik a jobb időeredmény, a benti 45.01 vagy a kinti 44.55?

– A benti 45.01-et érzésre is erősebbnek tartom.

– Nehéz volt meghozni a döntést az előző szezon után az edzőváltással és a továbblépéssel kapcsolatban?

– Nagyon nehéz volt, mert sokkal kevesebben biztattak, mint amire számítottam. Ugyanakkor fontos, hogy én hoztam meg a döntést, és én vállalom a következményeit akkor is, ha sikerül, akkor is, ha nem sikerül. Itt nem számít a pénz, teljesítményalapon jöhet szóba egyáltalán bárki, hogy a csoport része legyen. A legtöbben nem látják, hogy milyen áldozatokat kell hozni ezért, a családom is jóval kevesebbet látom így, mintha otthon maradtam volna. Mivel véges a száma, hányan kerülhetnek be egy ilyen csoportba, ezért élnem kellett a megkereséssel.

– Mi az a két-három újdonság az edzései­ben, amit Laurent Meuwly programjában rögtön megkapott?

– Sokkal többet futok, sokkal többet kondizom, az erő és az állóképesség növelése, úgy tűnik, megfér egymás mellett, ennek megfelelően az elmúlt három hónapban mindkettőben magasabb szintre kerültem. Egészen más dimenzióba léptünk az edzések terén, pedig Laurent azt mondta, hogy majd csak fél év és egy év után tudja igazán személyre szabni az edzésprogramomat. Ez másnál is így lenne, hiszen az első időszak a támpont, ami alapján ezt meg lehet tenni.

– Segített a beilleszkedésben a többhetes dél-afrikai edzőtáborozás?

– Így, hogy igazából nem is Hollandiában kezdtem el az igazán kemény munkát a csoporttal, hanem Dél-Afrikában, még inkább kiszakadtam és új közegbe kerültem. Hálás vagyok Femke Bolnak és a többieknek, hogy az elejétől kezdve pozitívan álltak hozzám. Most voltam először magaslaton, már ott is megdöbbentett, hogy minden mennyire ki van találva, mindennek oka van, hogy mit miért csinálunk. Itt nem félszezononként van visszajelzés az állapotomról, hanem pixelenként elemezzük a nagy képet.

– Miként viseli akár csak az egyedüllétet és a más életkörülményeket?

– Szerencsére a szüleimtől jó adaptív képességeket kaptam, de még így is hozzá kellett szoknom. Mindenkit óva intenék attól, hogy azt higgye, ez mindenkinek beválik és könnyen viselhető. Voltak rossz délutánjaim, amikor mélyen voltam vagy egy-egy edzés után mindenem fájt. Ezt nem látják az emberek, csak a sikereket.

– Mit szólt az új szabályhoz, amelyet a nemzetközi szövetség a fedett pályás világbajnokságra bevezetett a négyszáz méterre?

– Azt nyilván nem vártam volna el, hogy engem is megkérdezzenek róla, de néhány világhírű edzőnek azért kikérhették volna előtte a véleményét. Nekem nem tetszik és ellenzem, hogy az egyes és a kettes pálya üresen maradjon. A döntés oka, hogy akik ezeken a pályákon futnak, előnytelen helyzetben kell versenyezniük. Szerintem pedig ahhoz, hogy valaki a felső pályákon fusson, korábban sokat kellett tennie, minél több energiát kellett beletennie akár csak az edzésekbe.

– Mi a legfőbb célja a téli időszakban?

– A fedett pályás világbajnokságot fogjuk megcélozni, az országos bajnokság után márciusban addig már nem fogok versenyezni. Nyíregyházáig Apeldoornban még lesz egy futásom, de Torunban szeretnék a legjobb formába kerülni, hogy reális esélyem legyen egy vb-éremre egyéniben is.