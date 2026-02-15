Nemzeti Sportrádió

Szemerei Levente minden idők harmadik legjobb magyar maratoni eredményét futotta

2026.02.15. 13:42
Szemerei Levente (Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség)
Szemerei Levente minden idők harmadik legjobb magyar eredményét érte el maratoni távon a World Athletics label road race elitkategóriás versenyén, Sevillában.

A magyar szövetség beszámolója szerint a 26 éves sportoló 2:12:34 óra alatt ért célba.

A Szekszárdi Sportközpont atlétája ezzel a 39. helyet szerezte meg az elit mezőnyben. Vele párhuzamosan Barcelonában Szabó Nóra félmaratont futott, a katalán fővárosban 1:11:31 órás idővel a 19. helyen zárt.

