Szemerei Levente minden idők harmadik legjobb magyar maratoni eredményét futotta

A magyar szövetség beszámolója szerint a 26 éves sportoló 2:12:34 óra alatt ért célba.

A Szekszárdi Sportközpont atlétája ezzel a 39. helyet szerezte meg az elit mezőnyben. Vele párhuzamosan Barcelonában Szabó Nóra félmaratont futott, a katalán fővárosban 1:11:31 órás idővel a 19. helyen zárt.