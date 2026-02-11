Illovszky Dominik óriási országos csúccsal győzött Belgrádban

Tovább tart a múlt hétvégén Dobos Gábor 1999 óta fennálló magyar rekordját (6.56) beállító Illovszky Dominik jó formája. Belgrádban futamgyőztesként, 6.63-mal kvalifikált a 60 méter döntőjébe, ahol nem volt könnyű dolga. Szökőévente látunk olyat, hogy négyszer is visszalövik a rajtot, most ez történt. A magyar sprintert nem lehetett kizökkenteni, ötödszörre is szélsebesen lőtt ki a rajtból, hamar az élre tört, és a többiek már bottal üthették a nyomát. Az ideje 6.52 másodperc, fantasztikus országos csúcs és versenycsúcs!

Futamról futamra javul Kozák Luca formája is 60 méteres gátfutásban. A 29 éves magyar versenyző február elején Ostravában 8.14-gyel indította a fedett pályás szezont, majd múlt hét vasárnap Metzben 8.07-tel bejutott a döntőbe, ahol további egy századdal gyorsabban a 4. helyen végzett.

A sorminta szerdán sem szakadt meg, a Gold kategóriájú viadalon az elődöntőben 8.04-gyel másodikként ért célba, majd nem sokkal később jött a finálé, ahol 2026-ban először a nyolc másodperces határt is áttörte. Jól rajtolt, majd a végig szorosan együtt maradó mezőnyben a hajrában erősebbeket lépett ellenfeleinél, 7.98-as idejével a 2. lett. A saját országos csúcsától alig hat századra volt, ami több mint biztató, mert még a szezon korai szakaszában járunk.

A 18 éves Bátori Lilianna szépen vette az alacsonyabb magasságokat, 179, 183 és 187 centiméter felett is elsőre ugrott át, amivel értékes energiát spórolt meg magának a 191 centire. Az U18-as és U20-as Európa-bajnok tehetségnek sajnos ezúttal mégis itt ért véget a verseny, így a 4. helyet kaparintotta meg.

A nap negyedik magyar indulója, Takács Boglárka csupán egyetlen századdal maradt le a döntőről 60 méteren, amihez 7.32 kellett.

INDOOR TOUR, GOLD-SOROZAT, BELGRÁD

Férfiak. 60 m: 1. Illovszky Dominik 6.52 – országos csúcs, régi: 6.56, Illovszky Dominik, 2026 és Dobos Gábor, 1999. 400 m: 1. Jean-Paul Bredau (német) 46.42. 3000 m: 1. Tshepo Tshite (dél-afrikai) 7:50.87. 60 m gát: 1. Jakub Szymanski (lengyel) 7.43. Távol: 1. Bozsidár Szarabojukov (bolgár) 845. Súly: 1. Roger Steen (amerikai) 22.07. Nők. 60 m: 1. Zaynab Dosso (olasz) 7.02. 800 m: 1. Audrey Werro (svájci) 1:57.27. 1500 m: 1. Joceline Wind (svájci) 4:08.87. 60 m gát: 1. Ida Beiter Bomme (dán) 7.96, 2. Kozák Luca 7.98. Magas: 1. Angelina Topics (szerb) 196, …4. Bátori Lilianna 187. Távol: 1. Milica Gardasevics (szerb) 661. Hármas: 1. Ivana Szpanovics (szerb) 14.27