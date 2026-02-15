Biztató idővel tért vissza az ötszörös olimpiai bajnok sprinter

Huszonegy hónapos kihagyás után visszatért Elaine Thompson-Herah ötszörös olimpiai bajnok jamaicai sprinter.
A 33 éves sportoló a kingstoni Camperdown Classic elnevezésű viadalon szombaton 7.24 másodpercet futott női hatvan méteren.
Thompson-Herah legutóbb 2024 júniusában versenyzett, azóta sérülésekkel bajlódott.
A 2016-ban és 2021-ban 100-on és 200-on egyaránt olimpiai bajnok sprinter a 2022-es eugene-i világbajnokság óta nem indult egyéni számban világversenyen.
