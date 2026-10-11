Először nyert hazai pályán a Crystal Palace a PL-ben; továbbra is veretlen az Everton

A Crystal Palace az eddigi két hazai bajnokiját elveszítette, és a Forest ellen is már a 3. percben hátrányba került, miután Dan Ndoye ziccerben kilőtte a bal alsót. Azonban még az első félidőben fordított a vendéglátó, előbb Kamada Daicsi hat méterről lőtt a kapu jobb oldalába, majd Jefferson Lerma fejelt a jobb alsóba. A szünet után Yéremy Pino egy lecsorgót helyezett a kapuba, ezzel eldőlt a mérkőzés – begyűjtötte a három pontot a londoni csapat. 3–1

A gól nélküli első félidő után a Hull City került előnybe, Joe Gelhardt ziccerben a bal alsóba pörgetett. Hét percen belül egyenlített az Everton Kiernan Dewsbury-Hall közeli fejesével, majd Thierno Barry ziccerből lőtt góljával a vezetést is átvette. A hazaiak is hamar egalizáltak, Mohamed Belumi 12 méterről lőtt a bal alsóba, ezzel az újonc elkerülte a vereséget, de így is zsinórban az ötödik tétmeccsén maradt nyeretlen. A liverpooli csapat viszont továbbra is veretlen az idényben. 2–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Crystal Palace–Nottingham Forest 3–1 (Kamada 41., Lerma 45+4., Pino 59., ill. Ndoye 3.)

Hull City–Everton 2–2 (Gelhardt 48., Belumi 74., ill. Dewsbury-Hall 55., T. Barry 68.)

Liverpool–Manchester City 0–3 (Haaland 65., Doku 68., Cherki 78.)

Kiállítva: Gravenberch (62., Liverpool)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Coventry City–Newcastle United (Tv: Match4)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Manchester United–Tottenham Hotspur 1–1 (Mbeumo 73., ill. Solanke 90+2.)

Kiállítva: Bentancur (78., Spurs)

Aston Villa–Brentford 2–2 (N. Jackson 12., McGinn 77., ill. Jarmoljuk 10., Ajer 79.)

Ipswich Town–Fulham 2–1 (A. Ouattara 88., O'Shea 90+2., ill. Sessegnon 55.)

Chelsea–AFC Bournemouth 5–1 (Henderson 2., 70., Rogers 3., Joao Pedro 46., 67., ill. Evanilson 51.)

Sunderland–Brighton & Hove Albion 0–2 (De Cuyper 53., Hadzsam 90+3.)

Kiállítva: Strujik (57., Brighton)

Arsenal–Leeds United 2–1 (Calafiori 62., B. Guimaraes 70., ill. Justin 55.)