A 36 éves sportoló szerdán a közösségi oldalán jelentette be döntését. Mint írta, augusztusban újabb térdműtéten esett át, de még mindig nem épült fel súlyos sérüléséből és továbbra is nagy fájdalmai vannak. Elárulta, miután két napot újra havon töltött, a korábbi problémák kiújultak.

„Mindent megtettem, hogy visszatérhessek, de a sérülésem súlyossága ezt egyszerűen nem teszi lehetővé, ezért úgy döntöttem, befejezem a pályafutásomat” – közölte.

Federica Brignone hozzátette, még egyszer utoljára rajthoz áll majd, de azt egyelőre nem tudja, hogy erre mikor és hol kerül sor.

A milánói születésű, kimondottan sokoldalú síző a világkupa-szezont összetettben és óriás-műlesiklásban két-két alkalommal, kombinációban, szuper óriás-műlesiklásban és lesiklásban egyszer-egyszer nyerte meg. Emellett kétszeres világbajnoknak és háromszoros vb-ezüstérmesnek mondhatja magát.

Rendkívül eredményes pályafutását többször súlyos sérülések hátráltatták. Idén alig két héttel a számára hazai, milánói-cortinai téli olimpia előtt tért vissza, miután tavaly áprilisi bukása következtében három hónapig járni sem tudott, a bal lábát több törés és szalagszakadás miatt megműtötték, ezért azóta is fémlemez, illetve csavarok vannak benne. Ennek ellenére nagyszerű teljesítményt nyújtott az ötkarikás játékokon, amelyen szuperóriás-műlesiklásban és óriás-műlesiklásban is aranyérmet nyert.