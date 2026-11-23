Az Arsenal, a Man. City vagy az MU elleni? Melyik a legszebb Szoboszlai-szabadrúgás a PL-ben? – szavazás
Szoboszlai Dominik szabadrúgásból az Arsenal, a Bournemouth, a Manchester City és a Tottenham Hotspur után a Manchester United kapuját is bevette a Premier League-ben. Szavazást tartalmazó cikkünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóink szerint melyik volt a legszebb az öt gól közül.
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Az Arsenal elleni gól (2025. 08. 31.):
A Bournemouth elleni gól (2026. 01. 24):
A Manchester City elleni gól (2026. 02. 08):
A Tottenham Hotspur elleni gól (2026. 03. 15.):
A Manchester United elleni gól (2026. 11. 22.):
SZAVAZÁS
Ön szerint melyik Szoboszlai-szabadrúgásgól a legszebb a PL-ben?
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