Szoboszlai Dominik szabadrúgásból az Arsenal, a Bournemouth, a Manchester City és a Tottenham Hotspur után a Manchester United kapuját is bevette a Premier League-ben. Szavazást tartalmazó cikkünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóink szerint melyik volt a legszebb az öt gól közül.

SZAVAZÁS CIKKÜNK VÉGÉN, A VIDEÓK UTÁN! Az Arsenal elleni gól (2025. 08. 31.): A Bournemouth elleni gól (2026. 01. 24): A Manchester City elleni gól (2026. 02. 08): A Tottenham Hotspur elleni gól (2026. 03. 15.): A Manchester United elleni gól (2026. 11. 22.):